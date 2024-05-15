Ельцин, Путин, Крым, Пригожин: что известно об Алексее Дюмине, который стал помощником президента

Дюмина политологи считают одной из самых влиятельных фигур в высшем эшелоне власти, пишет msk1.ru.

Алексей Дюмин родился в 1972 году в Курске — там службу проходил его отец, военный медик Геннадий Дюмин. В 90-е годы Дюмин-старший входил в ближайшее окружение Павла Грачева — в 1992–1996-м министра обороны РФ. Сейчас Геннадий Дюмин имеет звание генерал-майора медицинской службы.

Ельцин и Черномырдин

В 1995 году он начал работать в ФСО — стал сотрудником управления президентской связи. Сопровождал президента Бориса Ельцина и премьер-министра Черномырдина в их поездках — обеспечивал связь.

Путин

В 1999 году Дюмин стал офицером Службы безопасности президента (СБП) и вошел в состав личной охраны Владимира Путина.

Дюмин охранял Путина до 2008 года, получил должность начальника управления СБП, указывает "Коммерсантъ".

Крым

В 2014 году Дюмин ушел из ФСО и стал замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ). Именно Дюмин сыграл ключевую роль в присоединении Крыма к России.

Губернатор

Дюмин в 2016 году стал исполняющим обязанности губернатора Тульской области. На посту главы пробыл больше шести лет. За это время он дважды выиграл региональные выборы.

Пригожин

В июне 2023 года СМИ сообщали, что Дюмин принимал активное участие в завершении мятежа ЧВК «Вагнер». Тогда сотрудники ЧВК направлялись к Москве и зашли на территорию Тульской области.

Но пресс-служба губернатора опровергла заявления о том, что Дюмин имеет отношение к организации переговоров между Пригожиным и Лукашенко, указывает ngs24.ru.

Куратор

После назначения на пост помощника президента, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил — Дюмин будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и спорта.

Ранее Госдума утвердила новое правительство. Тем времнем Совфед признал состоявшимися консультации по кандидатам на должности министров силового блока и главы МИД, информация будет направлена президенту РФ.

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