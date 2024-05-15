Звездный хирург Хайдаров заявил, что хочет продолжить работу

Хайдаров подчеркнул, что юридически он законопослушный гражданин, и его деятельность никто не ограничивал.
По словам Хайдарова, клиника выражает соболезнования в связи с инцидентом, в результате которого пациент скончался. Учреждение заинтересовано в том, чтобы выяснить истинные причины произошедшего.
Задержанным врачам — 45-летнему заведующему хирургическим отделением и 28-летнему хирургу — предъявляется статья 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
Ранее сообщалось, что известный хирург Хайдаров прокомментировал смерть пациента в своей клинике.
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