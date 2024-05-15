Звездный хирург Хайдаров заявил, что хочет продолжить работу

Звездный хирург Тимур Хайдаров после задержания двух врачей из его клиники пластической хирургии «Ай Кью Пластик» заявил, что не планирует прекращать профессиональную деятельность. Об этом сообщает «Пятый канал» .

Хайдаров подчеркнул, что юридически он законопослушный гражданин, и его деятельность никто не ограничивал.

По словам Хайдарова, клиника выражает соболезнования в связи с инцидентом, в результате которого пациент скончался. Учреждение заинтересовано в том, чтобы выяснить истинные причины произошедшего.

Задержанным врачам — 45-летнему заведующему хирургическим отделением и 28-летнему хирургу — предъявляется статья 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Ранее сообщалось, что известный хирург Хайдаров прокомментировал смерть пациента в своей клинике.

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