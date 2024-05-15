Экстренное заседание ночью из-за угрозы госпереворота провел Эрдоган

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с силовиками после появившихся сведений об угрозе госпереворота, сообщает Türkiye .

До этого из управления безопасности Анкары уволили ряд сотрудников.

В домах провели обыски и изъяли цифровые носители, указывает Газета.Ru.

Случившееся может свидетельствовать о заговоре, чтобы свергнуть Эрдогана, считают турецкие политики.

Между тем 1 мая в Стамбуле прошли демонстрации. Арестованы порядка 40 человек.

Ранее сообщалось, что пообещал Эрдоган после победы в президентских выборах. Особое внимание Эрдоган уделил уменьшению зависимости Турции от импорта энергоресурсов. Он намерен добиться снижения с 71% до 56% к 2028 году. Для этого президент собирается построить новые АЭС в стране и нарастить добычи собственного природного газа.

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