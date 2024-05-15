День 811-й. Самое важное к утру 15 мая

Кулеба заявил, что бьется головой об стену в надежде получить Patriot для Киева. Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что украинская дипломатия в этом вопросе не работает должным образом.

ЦКБР: бойцы РФ жалуются на помехи из-за влияния солнечной активности на работу дронов. Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин отметил, что 13-14 мая солнечная активность была настолько большая, что северные сияния видели по всему миру.