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Жизнь

Барнаульцы пожаловались на стихийные парковки электросамокатов

Не так давно начался сезон электросамокатов. Проблемы с парковкой транспорта идут уже не первый год. Устройства часто просто бросают в разных местах города, не желая припарковать их должным образом. Так вышло и в этом году, картиной недовольны жители одной из улиц Барнаула, сообщает «Черное и Белое Барнаул».

Стихийная парковка электросамокатов.
Стихийная парковка электросамокатов.
Черное и Белое Барнаул

Барнаульцы рассказали, что одна из таких стихийных парковок образовалась на ул. Островского, 41.

Самокатчики хаотично разбросали транспорт так, что даже перегородив путь прохожим.

«Порой доходит до того, что невозможно пройти с коляской в продуктовый магазин», — отмечает горожанка.

Жители также рассказали, что из-за транспорта заблокирована стационарная велопарковка.

Ранее сообщалось, что в Барнауле за нарушение ПДД на электросамокате можно получить пожизненную блокировку.

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