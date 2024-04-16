Госавтоинспекция прокомментировала инцидент с электросамокатом в Барнауле

14 апреля в Барнауле на пр. Ленина произошло ДТП с участием электросамоката.

Предварительно установлено, что водительница Lexus 1967 года рождения наехала на парня 2006 года рождения. Он управлял электросамокатом.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. На данный момент полиция проводит проверку.

В отношении парня составлен административный протокол по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (несоблюдение ПДД лицами, едущими на велосипедах либо мопедах, а также возчиками и иными лицами, участвующими в движении по дороге). Он не слез с электросамоката на пешеходном переходе.

Госавтоинспекция города Барнаула призывает соблюдать ПДД. При пересечении проезжей части необходимо делать это пешком, а электросамокат взять в руки или везти рядом.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в Барнауле самокатчик чудом остался жив после наезда автомобиля.

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