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Происшествия

В Барнауле разыскивают водителя, который сбил ребенка

Утром 12 апреля произошло ДТП на ул. Попова, 167А. Водитель за рулем белой иномарки допустил наезд на 13-летнюю девочку, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Мужчина ехал по ул. Попова. В пути он сбил ребенка, а после происшествия скрылся.

В результате аварии девочка получила травмы. Медицинскую помощь ей оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, ГИБДД просит сообщить по тел.: 39-36-05, 393-554, 391-090 либо обратится по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.

Ранее сообщалось, что парень на электросамокате сбил мальчика в Барнауле.

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