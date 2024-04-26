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Происшествия

Разнорабочий погиб на стройке в Барнауле

На стройке многоэтажного дома на Южном тракте погиб рабочий, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

На 28-летнего мужчину с высоты 22 этажа упали кирпичи. В результате он получил травму головы и скончался на месте до приезда скорой.

По факту случившегося СУ СК Алтайского края проводит доследственную проверку. В рамках проверки дадут оценку действиям лиц, ответственных за охрану труда, на наличие признаков преступления по статье УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Ранее стали известны подробности смертельного ДТП на Чуйском тракте.

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