В Сибири мальчик пытался сбежать из детдома и погиб

Известно, что 15-летний подростки Алексей* и Николай* решили сбежать из детдома, спрыгнув из окна третьего этажа. В результате прыжка Николай получил травмы, несовместимые с жизнью, а Алексей сломал ногу.
Кроме того, Николай какое-то время страдал от сильных травм. Однако скорую помощь вызвали слишком поздно. Сотрудники детдома пытались утаить произошедшее.
Отмечается, что юноши жили в одной комнате под строгим контролем, без доступа к гаджетам. Уточняется, что они были склонны к побегам. Тогда они снова решили сбежать и спрыгнули из окна.
После этого мальчиков задержали и заперли в комнату. Из медицинской помощи было только обезболивающее
По словам друга мальчика, ему угрожали и требовали сказать, что Коля упал со спортивного снаряда.
*Имена изменены.
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