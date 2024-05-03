Разглядеть краски в песчинке: в АлтГУ открывается первая в Сибири лаборатория по микроскопическому изучению картин

При АлтГУ открывается лаборатория, в которой можно будет изучать картины под микроскопом и ультрафиолетом. Зачем это нужно и почему это интересно, altapress.ru рассказала Ирина Черняева, руководитель проекта, завкафедрой искусств ИГН АлтГУ, кандидат искусствоведения.

Первые в своем роде

Открытие лаборатории входит в проект «Технологические особенности произведений живописи ХХ века: комплексный анализ». Он был разработан в рамках научной школы доктора искусствоведения, профессора Ларисы Нехвядович «Искусство России и стран Центральной Азии». Проект выиграл грант от Российского научного фонда.

Задумка эта — уникальная. Такая научно-исследовательская лаборатория по изучению произведений изобразительного искусства XX века — первая в Сибири.

Оборудование для оптико-физических методов исследования произведений живописи. Предоставлено Ириной Черняевой

По словам Ирины Черняевой, анализ картин, который станет возможен с открытием лаборатории, позволит решить многие задачи перед теоретиками и практиками искусствоведения, облегчит дальнейшую реставрацию. А также поможет определить необходимые условия хранения и экспонирования для каждого полотна. А это увеличит срок существования произведений искусства в первозданном виде.

«Наши исследования в лаборатории будут направлены в помощь экспертам в области искусствоведения и реставраторам, — рассказывает Ирина Черняева. — По результатам исследований мы также создадим базу данных произведений живописи сибирских художников. Это поможет нам для дальнейшей совместной работы с другими учебными заведениями и регионами».

Подготовка

Изначально перед командой исследователей встала задача определить необходимый перечень оборудования, а также получить рекомендации экспертов и советы специалистов по работе с живописными полотнами.

Для этого команда, в состав которой входили Ирина Черняева и ведущий научный сотрудник института гуманитарных наук Галина Булгаева, отправилась в апреле в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица.

Исследовательская команда. Предоставлено Ириной Черняевой

Там исследователи изучили оптико-физические (включая лазерные) методы исследования и реставрации произведений искусства — те, которые и будут применяться в новой лаборатории АлтГУ.

Ученые получили возможность заранее испытать оборудование, на котором осуществляются подобные исследования — микроскопы, лампы ультрафиолетового, инфракрасного и поляризационного света, а также технику для проведения рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) и микросъемки. Команда изучала микроскопические образцы, взятые ранее с произведений живописи сибирских художников ХХ века.

«Образцы, которые изучают под микроскопом при таких методах исследования, очень малы. Размером с песчинку, — объясняет Ирина Черняева. — Однако если взглянуть в увеличении на такую крошечную частичку, можно увидеть, например, даже в какой технике художник наносил мазки на холст».

Материал картины под микроскопом. Предоставлено Ириной Черняевой

Ценность проекта

Ученые также поучаствовали в научно-практическом форуме «Реставрация. Наш взгляд — 2024». На нем сотрудник лаборатории научной реставрации станковой темперной живописи Государственного Эрмитажа Николай Малиновский отметил, что создание лаборатории при АлтГУ поможет внести вклад в развитие сибирского искусствоведения.

«К сожалению, памятники живописи в наши дни действительно утрачиваются, с каждым годом все больше, — рассказывает Ирина Черняева. — И мы уверены, что наши исследования будут востребованы. Тем более что они сейчас, можно сказать, являются мировым трендом. На эту проблему обратили пристальное внимание и в Европе тоже. Предполагаю, через 20-30 лет анализ произведений искусств будет на постоянной основе включать и оптико-физические методы».

Сейчас исследовательская команда проекта уже приступила к закупке оборудования. Совсем скоро в стенах АлтГУ появятся собственный мощный микроскоп, а также лампы с инфракрасным и ультрафиолетовым излучением.

Самое важное - в нашем Telegram-канале