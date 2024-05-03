Мощная и сокрушительная: сильнейшая магнитная буря разорвала атмосферу Земли. Как уберечься

Сильная магнитная буря бушует на Земле. Волнения магнитосферы планеты начались около полуночи и с тех пор только усилились.

Текущий индекс составляет около семи — это третья по силе буря года, указывает amur.life.

Над некоторыми можно наблюдать зрелищную часть бури — полярные сияния.

Магнитные бури могут повлиять на разные возрастные группы — детей дошкольного возраста и пожилых людей.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Необходимо:

не употреблять спиртное,

пить успокаивающий чай,

пить больше воды.

Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись "нет сигнала". А экран "рябит" всеми цветами спектра.

Вспышки

Солнечные пятна в конце марта спровоцировали на Земле мощную магнитную бурю в 8 баллов. Тогда на Солнце произошла вспышка, которая длилась 30 минут. Эта была самая сильная буря с 2005 года. На Солнце сразу произошло 12 мощных вспышек.

Радиация

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей. ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

Зрелище

Зрелищной частью магнитной бури называют северное сияние. Цвет полярного сияния зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли.

Лучи преломляются в разных спектральных линиях. При большей плотности газов — в низких слоях атмосферы — сияние бывает зеленым. А в верхних слоях — красным.

Те, кто в детстве мечтал увидеть его воочию и не проживал на Севере, вполне возможно полюбуются им в других широтах.

Високосный год продолжается.

Прогноз

Ученые предполагают, что в 2024 году произойдет около 20-30 «солнечных штормов». И 15% из них могут достигать максимальных значений.

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