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Жизнь

Почему яйца красят красным и какое значение имеет кулич на столе. Символы православной Пасхи — 2024

Пасха — главный праздник в жизни христианина с многовековой историей и традициями. Некоторые из них берут начало в Евангельских событиях, корни других уходят в библейскую историю или в дохристианскую обрядность. О символах торжества у православных христиан расскажет altapress.ru.

Пасха.
Пасха.
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1
Красный цвет

Красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Иисуса Христа.

2
Яйцо

Согласно преданию, ученица Иисуса Христа Мария Магдалина пришла к римскому императору Тиберию, чтобы сообщить о воскресении Христа. Она принесла с собой куриное яйцо.

Император же ответил, что воскресение так же невозможно, как если бы яйцо покраснело. После этих слов оно тут же стало красным.

Так, на Пасху принято красить яйца, прежде всего, именно в этот цвет.

3
Кулич

Кулич — это особый домашний хлеб, обязательный атрибут праздничного стола.

Он символизирует Иисуса Христа, который во время одной из трапез с апостолами назвал хлеб своим телом: в переводе на русский слово «кулич» как раз означает хлеб.

После завершения земной жизни Христа апостолы всегда ставили хлеб на то место, где он обычно сидел за столом. Именно поэтому кулич на Пасху обязательно ставят в центре стола.

4
Творожная пасха

Согласно наиболее распространенной версии, форма усеченной пирамиды, в которой принято подавать блюдо, символизирует Гроб Господень.

Верхнюю сторону пасхи часто украшает надпись «ХВ» — «Христос Воскресе!», а по бокам размещены крест, копья, ростки и цветы — символы жертвы и вознесения Иисуса.

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