BMW XM 2023 годы выпуска продают в Новосибирске за 31,9 млн рублей. Объявление разместили нам «Авито».

Большой кроссовер для всей семьи продают в Сибири за 31,9 млн рублей.

BMW XM — это, прежде всего, технологическая витрина, созданная для того, чтобы показать, на что способно подразделение M.

Предполагается, что XM соответствует всем требованиям — от роскоши до технологий и совершенно невероятной производительности и динамики вождения, которыми славится подразделение M.

Внутри автомобили ваши глаза смогут отдохнуть от визуального шума, который создает кузов XM. Вы обнаружите, что новейшая и самая мощная информационно-развлекательная система BMW iDrive 8 состоит из двух экранов, одного для водителя и одного на центральной панели. Сохраняются и некоторые следы «физического контроля».

Большой кроссовер для всей семьи продают в Сибири за 31,9 млн рублей. «Авито»

Регулятор громкости находится рядом с несколькими другими элементами управления мультимедиа, но они сенсорные.

Мощность, конечно, взрывная, поскольку гибридная система хорошо работает в паре с 4,4-литровым V8.

Автомобиль отлично подойдет большим семьям.

Ранее сообщалось, что генератор эмоций и адреналина продают в Сибири за 2 млн рублей.

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