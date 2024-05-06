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Жизнь

Дождливый день будет в Алтайском крае 6 мая

В регионе будет дождь с порывистым ветром. О подробностях погоды рассказали алтайские синоптики.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Ночью температура составляла +2,+7 гр.

В большинстве районов кратковременные, местами сильные дожди, грозы.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Днем температура составит +10,+15 гр.

В первой половине дня в восточных районах кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в столице региона было 4-6 градусов тепла. Кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Днем в Барнауле температура составит +12,+14 гр. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

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