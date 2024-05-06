На Солнце произошла вторая за день мощная вспышка

И длилась вторая вспышка 29 минут, указывает РБК.
Между первой и второй вспышками прошло всего около шести часов.
Как правило, за сильными вспышками на Солнце следуют геомагнитные бури со зрелищной составляющей — полярными сияниями.
Магнитные бури могут повлиять на разные возрастные группы — детей дошкольного возраста и пожилых людей.
Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.
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