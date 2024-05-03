Экспертиза: Крымский мост взрывали самодельной бомбой мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила

Стали известны результаты взрывотехнической экспертизы, проведенной по уголовному делу о теракте в октябре 2022 года на Крымском мосту, пишет "Коммерсантъ".

Основу бомбы составляла не промышленная взрывчатка, а спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо. Оно сдетонировало от взрыва пластита.

Состав "ракеты"

Использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена.

Детонатор сработал от сигнала GPS-навигатора.

Обрушение

Произошло обрушение двух пролетов Крымского моста, соединяющих 235-ю и 236-ю опоры, а также повреждены 17 вагонов-цистерн грузового поезда.

Организатор

Специалисты пришли к выводу — организатором преступления являлся председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

Дело

В материалах расследования более 100 томов. Дело планируется завершить в июне.

Другой взрыв

Ранее россиян попросили не снимать видео на Крымском мосту. Дело в том, что кадры могут использовать для подготовки терактов.

В июле 2023 года два взрыва прогремели под автомобильной частью Крымского моста прогремели. Погибли мужчина и женщина из Белгорода в результате ЧП на Крымском мосту, их смерть подтвердил белгородский губернатор.

Их дочь пострадала, но выжила. Ее доставили в Москву.

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