Известно, что олененок родился 29 апреля.
Сейчас малышка гуляет в уличном вольере, и ее могут увидеть все гости зоопарка.
Ранее впервые в истории барнаульского зоопарка родился верблюжонок.
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В "Лесной сказке" принесли потомство северные олени, сообщили в пресс-службе парка.
Известно, что олененок родился 29 апреля.
Сейчас малышка гуляет в уличном вольере, и ее могут увидеть все гости зоопарка.
Ранее впервые в истории барнаульского зоопарка родился верблюжонок.
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