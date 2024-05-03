К дому на более 200 квартир ведет разбитая грунтовая дорога, по которой сложно проехать, не повредив автомобиль. Машины застревают в грязи, ломаются бамперы.
Во время стройки проезжую часть окончательно разбила тяжелая техника, но к сдаче ЖК власти города обещали сделать новую дорогу.
Обещанного жители не дождались и решили сами сделать временный ремонт. Выяснилось, что самовольный ремонт дорог в России равносилен их повреждению. Энтузиастам этих работ грозит штраф.
Ранее ямы и лужи на барнаульских дорогах волновали водителей.
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