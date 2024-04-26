О погоде 26 апреля рассказали синоптики Алтайского края

Температура воздуха днем составит +9...+14 градусов.
Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, по югу местами порывы до 15 м/с.
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День пройдет без осадков, по югу возможны порывы ветра.
Температура воздуха днем составит +9...+14 градусов.
Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, по югу местами порывы до 15 м/с.
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