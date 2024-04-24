24 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Ультраполярные потоки: очаг холода навис над Алтаем. Как долго продлится апрельская гололедица

Тропосферный очаг холода над Сибирью, ультраполярные потоки охладили воздух во многих регионах Сибирского федерального округа (СФО).

Апрельский снег.
Апрельский снег.
altapress.ru

Морозец утром 24 апреля в сопровождении снегопада, возникшая гололедица напомнили жителям Алтайского края, в частности, о том, что в регионе резко-континентальный климат, указывают meteonovosti.ru.

С 24 по 26 апреля над округом властвует обширный антициклон у земли и циклон в тропосфере. Это касается жителей Кузбасса, Томской области и двух Алтаев.

Обстановка по дням

Уже 25 и 26 апреля, над Юго-Западной Сибирью будет повышенное давление, поэтому осадки пока не прогнозируются.

25 апреля температура ночью до минус 9 градусов мороза, местами до минус 13 градусов. Отсутствие облачности поможет нагреть воздух днем от плюс 2 до плюс 7 градусов тепла.

Плюс выдавливает минус

26 апреля ночью до минус 7 градусов мороза, местами по северу до минус 13 градусов. А днем станет заметно теплее — на Алтае до плюс 13 градусов тепла.

Однако направление ветра — северо-восточное. Вдобавок он еще и порывистый.

Так что аномальной жары ждать не приходится. И не забываем о майских холодах — на цветение черемухи.

Ранее сообщалось, что апрельский снегопад окутал Барнаул и застал врасплох жителей. И холодный фронт разбушевался на Алтае.

А в Кремле прокомментировали идею переноса столицы России в Сибирь.

Инициатива о переносе столицы России из Москвы в Иркутск нереализуема, уверен официальный представитель Кремля — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также сообщалось, что при одном условии столицу перенесут в Сибирь.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Летний хит — гонки на лодках «Дракон»
Мюзикл «Собака Баскервилей»
Летний театральный лагерь «Первая сцена»
Премьера «Саша, привет»
Повеселиться на «Ночь музеев — 2024»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость