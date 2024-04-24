Апрельский снежный покров: холодный фронт разбушевался на Алтае

Не успели жители Алтайского края отойти от "выкрутасов" зимы с громом, молниями, ливнями, лютыми морозами, как и весна стала преподносить сюрпризы.

Еще в минувшие выходные люди гуляли по паркам, ели мороженое. Многие забросили шапки в дальний угол гардероба. А зря.

Так, 24 апреля в регионе ночью шел снег, а где-то и вовсе появился снежный покров. Температура воздуха в Алтайском крае ночью понизилась до минус 7 градусов мороза. В Барнауле — до минус 6.

Ветер северный. Местами порывы до 14 метров в секунду.

Дневная температурная картина

В восточных и южных районах небольшие осадки — снег, мокрый снег. Гололедица. Днем в регионе до плюс 7 градусов тепла.

В Барнауле — до 4. В городе утром прогнозируют снег

Ветер северный.

Ранее в Кремле прокомментировали идею переноса столицы России в Сибирь.

Инициатива о переносе столицы России из Москвы в Иркутск нереализуема, уверен официальный представитель Кремля — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также сообщалось, что при одном условии столицу перенесут в Сибирь.

Самое важное - в нашем Telegram-канале