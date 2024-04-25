Врач рассказал о плачевных последствиях одиночества

Отмечается, что общительные люди меньше тревожатся и редко впадают в депрессию.
Кроме ментальных проблем, одиночество сказывается и на физическом здоровье. Такие люди часто сталкиваются с заболеваниями сердца, деменцией, инсультом, что влечет за собой меньшую продолжительность жизни.
Врач также отметил, что недостаток общения негативно влияет на все сферы жизни человека, в том числе на его успехи в учебе и работе, а также на отношения с окружающими.
Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что чувство одиночества опасно для здоровья.
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