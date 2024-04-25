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Жизнь

Врач рассказал о плачевных последствиях одиночества

Хирург Вимвек Мурти рассказал, что одинокие люди живут меньше общительных. Об этом специалист рассказал изданию The House.

Одиночество, печаль.
Одиночество, печаль.
CC0

Отмечается, что общительные люди меньше тревожатся и редко впадают в депрессию.

Кроме ментальных проблем, одиночество сказывается и на физическом здоровье. Такие люди часто сталкиваются с заболеваниями сердца, деменцией, инсультом, что влечет за собой меньшую продолжительность жизни.

Врач также отметил, что недостаток общения негативно влияет на все сферы жизни человека, в том числе на его успехи в учебе и работе, а также на отношения с окружающими.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что чувство одиночества опасно для здоровья.

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