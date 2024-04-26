Магнитная буря 26 апреля дала о себе знать с самого утра. Днем будет полегче, а вечером — снова шторм.

Расписание магнитных бурь май

Следующий геомагнитный шторм начнется 28 апреля и продлится до 7 мая. Возмущения будут слабыми, но из-за переменчивой погоды россияне могут почувствовать недомогание.

Прогноз на май 2024 такой:

Расписание магнитных бурь на май 2024. my.calendar Расписание магнитных бурь на май 2024. my.calendar Расписание магнитных бурь на май 2024. my.calendar

Три балла — слабая магнитная буря. Два — небольшие возмущения. Один — возмущений нет. Месяц будет довольно спокойным.

Напомним, в апреле магнитная буря достигала максимум пяти баллов 14, 16 и 17 апреля.

Вспышки

Солнечные пятна в конце марта спровоцировали на Земле мощную магнитную бурю в 8 баллов. Тогда на Солнце произошла вспышка, которая длилась 30 минут. Эта была самая сильная буря с 2005 года. На Солнце сразу произошло 12 мощных вспышек.

Прогноз магнитных бурь на 27 дней. xras.ru

Важно:

не употреблять спиртное,

пить успокаивающий чай,

пить больше воды.

Еще один совет — необходимо высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Ранее облако негативной энергии пролетело мимо Земли и отключило связь над США.

Самое важное - в нашем Telegram-канале