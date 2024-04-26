26 апреля
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Жизнь

Затяжная магнитная буря замучает россиян

Магнитная буря 26 апреля дала о себе знать с самого утра. Днем будет полегче, а вечером — снова шторм.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Расписание магнитных бурь май

Следующий геомагнитный шторм начнется 28 апреля и продлится до 7 мая. Возмущения будут слабыми, но из-за переменчивой погоды россияне могут почувствовать недомогание.

Прогноз на май 2024 такой:

Расписание магнитных бурь на май 2024.
Расписание магнитных бурь на май 2024.
my.calendar
Расписание магнитных бурь на май 2024.
Расписание магнитных бурь на май 2024.
my.calendar
Расписание магнитных бурь на май 2024.
Расписание магнитных бурь на май 2024.
my.calendar

Три балла — слабая магнитная буря. Два — небольшие возмущения. Один — возмущений нет. Месяц будет довольно спокойным.

Напомним, в апреле магнитная буря достигала максимум пяти баллов 14, 16 и 17 апреля.

Вспышки

Солнечные пятна в конце марта спровоцировали на Земле мощную магнитную бурю в 8 баллов. Тогда на Солнце произошла вспышка, которая длилась 30 минут. Эта была самая сильная буря с 2005 года. На Солнце сразу произошло 12 мощных вспышек.

Прогноз магнитных бурь на 27 дней.
Прогноз магнитных бурь на 27 дней.
xras.ru

Важно:

  • не употреблять спиртное,
  • пить успокаивающий чай,
  • пить больше воды.

Еще один совет — необходимо высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Ранее облако негативной энергии пролетело мимо Земли и отключило связь над США.

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