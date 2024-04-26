Расписание магнитных бурь май
Следующий геомагнитный шторм начнется 28 апреля и продлится до 7 мая. Возмущения будут слабыми, но из-за переменчивой погоды россияне могут почувствовать недомогание.
Прогноз на май 2024 такой:
Три балла — слабая магнитная буря. Два — небольшие возмущения. Один — возмущений нет. Месяц будет довольно спокойным.
Напомним, в апреле магнитная буря достигала максимум пяти баллов 14, 16 и 17 апреля.
Вспышки
Солнечные пятна в конце марта спровоцировали на Земле мощную магнитную бурю в 8 баллов. Тогда на Солнце произошла вспышка, которая длилась 30 минут. Эта была самая сильная буря с 2005 года. На Солнце сразу произошло 12 мощных вспышек.
Важно:
- не употреблять спиртное,
- пить успокаивающий чай,
- пить больше воды.
Еще один совет — необходимо высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.
Ранее облако негативной энергии пролетело мимо Земли и отключило связь над США.
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