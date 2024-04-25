Есть угроза: Путин убежден — при установлении ставки ЦБ учтет тенденцию инфляции

Центральный банк России в курсе тенденции на снижение инфляции, при установлении ключевой ставки в ЦБ это учтут, пишет РБК.

Российский лидер постоянно общается с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, и руководство регулятора считает, что угроза инфляции сохраняется.

"Мы видим, и Центральный банк, конечно, видит эти тенденции, направленные на снижение инфляции, хотя риски еще существуют, поэтому они ее и держат», — сказал глава государства.

Ранее как защитить деньги от инфляции, рассказал экономист.

Для широких слоев населения банковский вклад станет лучшим защитников денег.

Отмечается, что обычно ставки по банковским депозитам ниже темпов инфляции. При этом бывают моменты, когда они превышают показатели.

На данный момент банки по краткосрочным депозитам дошли до 15%.

Также нужно различать банковский вклад и накопительный счет.

Банковский вклад делается на несколько месяцев. Если вы снимите деньги до истечения срока действия договора, то средства вам вернут, но проценты начислены не будут.

Когда вы кладете средства на накопительный счет, то может взять от туда в любой момент, главное не опускаться предела. Но банк может изменить ставку, если, например, резко упадет ключевая ставка.

Экономист заявил, что вкладывать деньги в золото или валюту — не самый удачный способ сохранить сбережения в текущее время.

Самое важное - в нашем Telegram-канале