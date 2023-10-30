Коварная инфляция и ее золотые зубы. За что еще депутаты АКЗС критикуют бюджет-2024 и причем тут СВО

Бюджет в первом чтении: все показатели рекордные, кроме одного
Вся критика, включая "инфляцию, пожирающую доходы", дефицит, порождающий страхи, и пожелание правительству проявить лоббистские возможности, прозвучала уже после презентации бюджета-2024.
Для начала главы ведомств (пока в статусе врио) рассказали о том, как будет развиваться экономика (коротко: хорошо). И каковы в связи с этим параметры бюджета - приводим их здесь, если кто-то еще их не изучил раньше (в скобках – параметры бюджета-2023, принятого в первом чтении год назад).
Доходы - 143,1 млрд рублей (139,82 млрд), расходы - 158 млрд (153,3 млрд). Дефицит принят на предельном уровне: 14,9 млрд рублей (13,48 млрд), сообщил Данил Ситников, врио вице-губернатора и врио министра финансов.
Собственные доходы в бюджете-2024, по проекту, достигнут 88,8 млрд рублей - это на 15% больше первоначального бюджета-2023. Как видим, все статьи приняты с ростом. «Подкачал» единственный показатель – трансферты из федерального бюджета: 54,3 млрд (62 млрд).
Помощь из Москвы: еще не все решено
Надо сказать, что Данил Ситников, презентуя бюджет, объяснил депутатам (а днем позже и журналистам): сумма трансфертов указана предварительная. В ноябре примут федеральный бюджет – вот тогда будет все ясно.
Вопрос о федеральных средствах в бюджете – вообще, болезненный. С одной стороны, политики годами критиковали власть за зависимость от Москвы. С другой - по размеру помощи судят о лоббистских возможностях главы региона. Так что любое изменение объемов московских денег - всегда предмет критики.
Ситников прокомментировал ситуацию сдержанно: о существенном снижении трансфертов речи не идет, власти рассчитывают, что трансферты не будет ниже уровня 2023 года.
Причины некоторого снижения он назвал объективными и не влияющими на уровень жизни – подробно об этом можно прочитать здесь.
Зарплаты бюджетникам: повысят, но не всем одинаково
Прокомментировал Ситников и еще один болезненный вопрос: о зарплатах бюджетникам. Фонд оплаты труда, заложенный в бюджете-2024 на краевые полномочия, возрастет на 15% - до 53 млрд рублей, сообщил он.
Зарплаты бюджетникам из категорий, подпадающих под действие указов президента РФ (учителям, врачам, работникам культуры и др.), с 1 января 2024 года повысят на 9,8%. А зарплату «неуказным» категориям проиндексируют на 4,5% и, как обычно, с 1 октября.
Тему зарплат чиновник назвал приоритетной и напомнил, что в 2022 году ее индексировали трижды – вероятно, имея в виду, что при наличии ресурсов к ней можно будет вернуться и в 2024 году.
И все же депутаты именно за эти статьи (зарплаты и межбюджетные трансферты) критиковали авторов бюджета больше всего.
Справедливороссы: надеются на лоббистские возможности власти
Александр Молотов, руководитель фракции «Справедливая Россия – за правду», ситуацию представил так. Наш регион повышает собственные доходы. А федерация примерно на ту же сумму сокращает объем безвозмездных поступлений.
«Это в определенной степени, наверное, даже демотивирует. Остается надеяться, что лоббистские способности наших краевых властей позволят добиться существенного прироста этой цифры», - сказал он.
Молотов усомнился, что уровень инфляции, заложенный в бюджет (4,5%), корректный. В этом году она составит 7,5%. «И каких-либо весомых причин считать, что в следующем году она снизится почти в два раза, у нас нет», - добавил депутат.
А это означает, что запланированный объем доходов надо к второму чтению увеличить. Молотов также заявил, что бюджет-2024 не позволяет в полной мере бороться с бедностью. Ведь «неуказным категориям» бюджетникам зарплату повысят всего на 4,5%, и только с 1 октября. И это при такой-то инфляции.
«Если планы по индексации зарплат бюджетников ко второму чтению не будут пересмотрены в большую сторону, жить многие из них в следующем году станут не лучше, а хуже», - сказал он.
«Коммунисты России»: дефицит бюджета рождает страх
Речь от фракции «Коммунисты России» зачитал депутат и писатель-фантаст Сергей Малинкович.
Подходы к бюджетной политике, которые он усмотрел в проекте краевого бюджета, он назвал капиталистическими. А размер дефицита бюджета счел чрезмерно большим.
«Экономисты западной школы считают, что дефицит - это даже неплохо. Но мы, сталинисты, так не считаем. Дефицит бюджета рождает страх у людей», - сказал он.
Индексацию социальных выплат он назвал недостаточной (здесь он, как видим, не был одинок). «Ведь коварная инфляция может все это съесть, безжалостно сожрать своими золотыми спекулянтскими зубами», - добавил он.
Вообще, бюджет-2024 он назвал «слабым и несовершенным, созданным воспаленным капиталистическим умом». «Будет ли он освоен в полной мере? Или опять будет многомиллиардный остаток на конец года?», - задал он вопрос по ходу выступления.
В заключение Малинкович поведал, что члены фракции всю ночь рассуждали, не проголосовать ли им против. Но ради населения решили голосовать за. "Население края без принятого бюджета окажется, естественно, в безвыходном положении", - сказал он.
КПРФ: добавьте в бюджет 5 млрд рублей
Андрей Кривов, руководитель фракции КПРФ, напомнил, что Алтайский край по-прежнему внизу рейтинга сибирских регионов по доходам населения.
А по оказанию мер соцподдержки в расчете на одного жителя регион из года в год тратит «практически меньше всех других субъектов в Сибири». «И этот год, похоже, не будет исключением», - сказал он.
Если сравнить бюджет-2024 с бюджетом-2023 с учетом инфляции, видно, что расходы на многие социальные статьи сократились.
«Вроде бы флагман нашей экономики сельское хозяйство. А расходы на него в сопоставимых ценах падают на 6%. Ну, про культуру говорить не приходится. Там вообще 25-процентное снижение пока предполагается», - сказал Кривов.
Депутат предложил добавить в бюджет 5 млрд и запланировать на них траты. Ведь по факту каждый год исполнение по доходам оказывается выше последнего варианта бюджета на 4-5 млрд рублей.
Что думает Данил Ситников об увеличении доходов на 5 млрд рублей, altapress.ru писал здесь.
«Единая Россия»: спецоперация влияет на все сферы жизни
Но Сергей Приб, руководитель фракции «ЕР», сразу призвал всех учесть, в каких условиях принимается бюджет: идет спецоперация, «санкционное давление будет усиливаться, а геополитическая обстановка становится все более нестабильной».
«Да, географически мы значительно удалены от боевых действий, но специальная военная операция оказывают влияние на экономику и все другие сферы нашей жизни. Меняется распределение ресурсов внутри страны», - сказал Сергей Приб.
Он отметил, что все отрасли края имеют положительную динамику, «что подтверждает хороший внутренний потенциал». Да, сохраняется катастрофическая нехватка кадров (особенно в муниципальных округах и сельской местности).
Но это имеет и положительный эффект: дефицит кадров привел к росту зарплат в промышленности. По поводу бедности единоросс отметил, что в крае работают все меры поддержки. В целом же проект бюджета-2024 он назвал реальным и «с заделом перспективного развития».
«В 2022 году мы зашли в СВО. Сегодня 610 дней в режиме СВО. И мы не понимаем до конца всех расходов глобализма, которые будут. Только догадываемся, что все только начинается. Это тоже нужно учитывать, заходя во все процедуры критики бюджета», - сказал руководитель фракции "ЕР".
Бюджет-2024: четверть депутатов проголосовали против
Дискуссию завершил поддержавший Приба спикер Александр Романенко.
«Когда мы анализируем федеральный бюджет, который представлен сегодня в Государственную Думу, давайте тоже не забывать, что треть расходов идет на обороноспособность нашей страны. Поэтому если мы сегодня не видим некоторых цифр, которые направляются в субъекты, мы понимаем, почему», - сказал он.
После этого началось голосование. 47 депутатов были за проект бюджета-2024, 17, или чуть больше четверти (вероятно, все из КПРФ), - против.
Доработкой документа ко второму и окончательному чтению займется рабочая группа.