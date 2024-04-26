Крупнейшая энергокомпания Алтая сменила название. Надо ли перезаключать договора

Крупнейшая в Алтайском крае энергокомпания «Барнаульская генерация», поставляющая тепло жителям Барнаула, Бийска и Рубцовска, изменила название. Изменился также ее официальный руководитель – впрочем, здесь сюрпризов нет. Юрист компании объяснил altapress.ru, надо ли управляющим компаниям, жилтовариществам и прочим юрлицам перезаключать договоры теплоснабжения в связи с переименованием.

Что произошло

«Барнаульская генерация» (входит в «Сибирскую генерирующую компанию») с 19 марта стала называться «СГК-Алтай», следует из публикации единого госреестра юридических лиц. Изменился и ее официальный руководитель: с 11 марта генеральный директор - Игорь Лузанов.

До этого в ЕГРЮЛ напротив строки «руководитель АО «Барнаульская генерация» указывалась управляющая организация «Сибирская генерирующая компания».

Игорь Лузанов с 2015 года представлял СГК, будучи руководителем сначала барнаульского, а потом и алтайского филиала и заместителем гендиректора СГК. Он курировал все проекты переустройства и реновации системы теплоснабжения последних лет.

В 2023 в СГК заявили об объединении новосибирского и алтайского подразделений и создании Западно-Сибирского филиала СГК и тогда Игоря Лузанова представляли как его директора.

Директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. Анна Зайкова

Так или иначе - с назначением его на должность гендиректора «СГК-Алтай» новосибирское подразделение он не оставил. Работающая там компания «Сибэко» с 28 февраля стала называться «СГК-Новосибирск». И Лузанов занял в ней такой же пост: генерального директора.

С чем связаны изменения

Компания «Барнаульская генерация» еще в 2021 году прошла реорганизацию – к ней присоединили акционерные общества «Барнаульская ТЭЦ-3», «Бийскэнерго» и «Рубцовский теплоэнергетический комплекс».

И вот теперь в компании ушли от слов "генерация" (производство) и "барнаульская".

«Изменение названия вызвано тем, что фактически осуществляемая компанией деятельность ведется в трех городах Алтайского края – Барнауле, Бийске, Рубцовске - не только на генерирующем оборудовании – источниках тепловой энергии, но и на тепловых сетях», - объяснили в пресс-службе СГК.

В компании также пояснили, что само наименование «СГК-Алтай» говорит о том, что новосибирские активы не имеют к ней никакого отношения.

Барнаульская ТЭЦ-2

Надо ли перезаключать договора

Юрист СГК объяснил altapress.ru, что потребителям-юрлицам адресно направили уведомления об изменении названия. А закон не требует подписания допсоглашений при смене названия.

«При изъявлении желания, например, бюджетными организациями о подписании дополнительного соглашения такие соглашения подписываются. Между тем законодателем прямо не предусмотрена необходимость внесения изменений в договоры теплоснабжения путем подписания единого документа», - рассказали в СГК.

Ранее altapress.ru рассказал, что на «Барнаульском вагоноремонтном заводе» назначен новый гендиректор - им стал Сергей Щербаков вместо Алексея Кунгурцева.

Кроме того, сменился руководитель у небольшого предприятия в Новоалтайске: «Белоярского мачтопропиточного завода». Это произошло после того, как стало известно о многомесячном долге предприятия по зарплате и в дело вмешался прокурор Алтайского края.

«Барнаульская генерация» по итогам 2023 года заняла четвертое место в рейтинге крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов Алтайского края. Выручка компании составила в 2023 году 24 млрд рублей (что на 11% больше, чем годом раньше), чистая прибыль - 2,4 млрд рублей.

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