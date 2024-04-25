Пожар произошел в строящемся панорамном ресторане у курорта "Манжерок" на Алтае

Пожар произошел 25 апреля в строящемся панорамном ресторане рядом с курортом "Манжерок".

Жертв и пострадавших нет. Возгорание потушили оперативно. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

На место происшествия выезжал прокурор Майминского района, указывает "Интерфакс".

Надзорное ведомство проводит проверку.

В январе прошлого года в отеле, похожем на корабль, на курорте "Манжерок" произошел пожар.

В результате строительных работ загорелся утеплитель на цокольном этаже строящегося корпуса всесезонного курорта.

Площадь пожара составила 10 кв.м., огонь ликвидировали в кратчайшие сроки.

Пострадавших и погибших не было.

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