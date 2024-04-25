Пожар произошел в строящемся панорамном ресторане у курорта "Манжерок" на Алтае

Жертв и пострадавших нет. Возгорание потушили оперативно. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
На место происшествия выезжал прокурор Майминского района, указывает "Интерфакс".
Надзорное ведомство проводит проверку.
В январе прошлого года в отеле, похожем на корабль, на курорте "Манжерок" произошел пожар.
В результате строительных работ загорелся утеплитель на цокольном этаже строящегося корпуса всесезонного курорта.
Площадь пожара составила 10 кв.м., огонь ликвидировали в кратчайшие сроки.
Пострадавших и погибших не было.
Самое важное - в нашем Telegram-канале