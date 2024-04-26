«Крабовый король» получил 17 лет строгача за убийство. Адвокаты уверяют, что он умер

Суд заочно приговорил «Крабового короля» России Олега Кана к 17 года колонии строгого режима за убийство по найму, сообщает корреспондент ТАСС .

Также его объявили в розыск.

Между тем адвокаты Кана уверяют, что их подзащитный умер. Однако в Генпрокуратуре уверены — смерть "короля" инсценировка, указывает Lenta.ru.

Защита «крабового короля» Кана обжалует приговор по делу об убийстве по найму.

Три года назад

Ранее самого богатого депутата России задержали по делу "короля крабов, морских ежей и гребешков". Это было в 2021 году.

В Хабаровске задержали самого богатого депутата России Дмитрия Пашова, представляющего интересы народа в Сахалинской областной думе.

Пашов прилетел в Хабаровск в командировку. После его вызвали на допрос по старому делу, срок привлечения по которому уже истек.

"Речь идет о видео <...> про крабового короля Олега Кана. На нем кто-то из друзей Пашова вытаскивает из реки краснокнижную рыбу. Пашов к ней даже не прикасается. Развлекались друзья на Самарге, куда летал даже сахалинский губернатор Валерий Лимаренко", отмечало издание Sakh.com.

Депутата допрашивали про рыбу, а после предъявили обвинение по делам, по которым в международный розыск объявили Кана — товарища Пашова.

Бизнесмена обвинили в убийстве Валерия Пхиденко — крупного бизнесмена, занимавшегося добычей водных биоресурсов. Также обвинили в контрабанде и занижении стоимости краба.

После обвинений Кан бежал в Южную Корею, переписав свои активы на Пашова — это сделало его самым богатым депутатом России.

Самое важное - в нашем Telegram-канале