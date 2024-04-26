Между «Оперой» и угольком. Градсовет отверг четыре варианта нового здания в самом центре Барнаула

Участок расположен на углу пр. Красноармейского и ул. Пролетарской, на стороне центра «Опера». Справа от будущего объекта – сгоревшее деревянное здание, закрытое баннером. Вместо него в будущем вырастет высотка, пока же, как выяснилось на заседании, идет судебное разбирательство по расселению погорельцев.
Постройка, с одной стороны, попадает в зону общественно-деловой застройки, с другой – в зону памятника на пр. Красноармейский, 28, что ограничивает новый объект в высоте карниза. Она не должна превышать 10 метров. Рядом также есть несколько участков, готовых под застройку.
«Пока нет полного понимания, что будут дальше строить рядом. Нет согласованной документации, - отметил Владимир Золотов. – Поэтому мы предлагаем варианты, которые могут завершить комплекс существующих зданий у «Оперы». Стилизовали их под историческую застройку, но достаточно крупного масштаба, подходящего для проспекта».
Первым архитекторы мастерской разработали двухэтажное здание с мансардой в бело-серых нежных тонах. Оно отсылает к дому напротив, на ул. Партизанской, 120.
Далее был более спокойный вариант, с плоской кровлей, но нарядными белыми пилястрами.
Еще одна идея – бежевое здание, по форме приближенное к кубу, но с выразительными арочными окнами.
В последнем варианте от арок отказались, зато визуально повысили здание с помощью архитектурной детали на кровле.
374 кв. м – площадь участка;
186 кв. м – площадь застройки;
276 кв. м – общая площадь здания;
5 парковочных мест.
Член градостроительного совета Сергей Боженко предложил оценить сложившуюся ситуацию.
«Между ул. Партизанской и Пролетарской в доминирующей позиции центр «Опера». За ним симметричные высотки. Слева – бело-серое заметное здание, благородное, с хорошими пропорциями (ул. Партизанская, 120). На мой взгляд, объект на сегодняшнем участке нужно запроектировать примерно в этом же ключе».
Другие эксперты поддержали это мнение.
Проект отправили на доработку.
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