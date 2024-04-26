Между «Оперой» и угольком. Градсовет отверг четыре варианта нового здания в самом центре Барнаула

На ул. Пролетарская, 123 планируют возвести административное здание общественного назначения. Известно, что оно будет не ниже двух этажей, но какое… Чем архитектор Владимир Золотов предлагал заполнить пустой участок в центре Барнаула и почему проект отправили на доработку, расскажем в материале altapress.ru.

Участок расположен на углу пр. Красноармейского и ул. Пролетарской, на стороне центра «Опера». Справа от будущего объекта – сгоревшее деревянное здание, закрытое баннером. Вместо него в будущем вырастет высотка, пока же, как выяснилось на заседании, идет судебное разбирательство по расселению погорельцев.

Где будет здание на ул. Пролетарская, 123. Мастерская Золотова Где будет здание на ул. Пролетарская, 123. Мастерская Золотова

Постройка, с одной стороны, попадает в зону общественно-деловой застройки, с другой – в зону памятника на пр. Красноармейский, 28, что ограничивает новый объект в высоте карниза. Она не должна превышать 10 метров. Рядом также есть несколько участков, готовых под застройку.

Здание на пр. Красноармейский, 28. Мастерская Золотова

«Пока нет полного понимания, что будут дальше строить рядом. Нет согласованной документации, - отметил Владимир Золотов. – Поэтому мы предлагаем варианты, которые могут завершить комплекс существующих зданий у «Оперы». Стилизовали их под историческую застройку, но достаточно крупного масштаба, подходящего для проспекта».

Первым архитекторы мастерской разработали двухэтажное здание с мансардой в бело-серых нежных тонах. Оно отсылает к дому напротив, на ул. Партизанской, 120.

Далее был более спокойный вариант, с плоской кровлей, но нарядными белыми пилястрами.

Еще одна идея – бежевое здание, по форме приближенное к кубу, но с выразительными арочными окнами.

В последнем варианте от арок отказались, зато визуально повысили здание с помощью архитектурной детали на кровле.

374 кв. м – площадь участка;

186 кв. м – площадь застройки;

276 кв. м – общая площадь здания;

5 парковочных мест.

Член градостроительного совета Сергей Боженко предложил оценить сложившуюся ситуацию.

«Между ул. Партизанской и Пролетарской в доминирующей позиции центр «Опера». За ним симметричные высотки. Слева – бело-серое заметное здание, благородное, с хорошими пропорциями (ул. Партизанская, 120). На мой взгляд, объект на сегодняшнем участке нужно запроектировать примерно в этом же ключе».

Здание на ул. Партизанская, 120. Мастерская Золотова

Другие эксперты поддержали это мнение.

Проект отправили на доработку.

Самое важное - в нашем Telegram-канале