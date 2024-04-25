В Министерстве строительства и ЖКХ пояснили, что в ходе реконструкции здания обнаружили дополнительные виды работ.

Из-за санкций нужно заменить часть комплектующих и оборудования. Без корректировки проектно-сметной документации дальше строить музей не планируют.

Когда строительные работы завершат — неизвестно. За 12 лет с начала стройки музей "готов" только на 62%.

Строительство художественного музея началось в 2012 году. Компания "СтройГАЗ" выполнила часть работ и обанкротилась. Контракт расторгли, а работы продолжила только в 2018 году одна из барнаульских компаний. Сдать музей планировали в 2022 году, потом в конце 2023, а после краевые власти вовсе перестали рассказывать о ходе строительных работ. За это время на фасаде появились трещины.

Ранее на реконструируемом более 11 лет здании ГХАК на площади Октября в Барнауле установили вывеску «Художественный музей».

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