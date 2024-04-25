26 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Недвижимость

Строительство художественного музея в Барнауле приостановили

Строительство Государственного художественного музея Алтайского края полностью заморозили. Причиной послужили проблемы в проектно-сметной документации, сообщает amic.ru.

Государственный художественный музей, 2022.
Государственный художественный музей, 2022.
Анна Зайкова.

В Министерстве строительства и ЖКХ пояснили, что в ходе реконструкции здания обнаружили дополнительные виды работ.

Из-за санкций нужно заменить часть комплектующих и оборудования. Без корректировки проектно-сметной документации дальше строить музей не планируют.

Когда строительные работы завершат — неизвестно. За 12 лет с начала стройки музей "готов" только на 62%.

Строительство художественного музея началось в 2012 году. Компания "СтройГАЗ" выполнила часть работ и обанкротилась. Контракт расторгли, а работы продолжила только в 2018 году одна из барнаульских компаний. Сдать музей планировали в 2022 году, потом в конце 2023, а после краевые власти вовсе перестали рассказывать о ходе строительных работ. За это время на фасаде появились трещины.

Ранее на реконструируемом более 11 лет здании ГХАК на площади Октября в Барнауле установили вывеску «Художественный музей».

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Не пропустите Алтайскую неделю моды
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость