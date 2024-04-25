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Жизнь

В Таиланде пересох крупный водопад. Когда оживет?

В заповеднике Кхао Яй пересох крупный водопад. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Таиланд».

Водопад Хэо Нарок.
Водопад Хэо Нарок.
Telegram-канал «Реальный Таиланд»

Водопад Хэо Нарок является гордостью заповедника. Однако из-за жары и отсутствия дождей он полностью пересох.

В администрации заповедника подчеркнули, что апрель — это пик «сухого» сезона в Таиланде.

На данный момент температура воздуха находится на максимуме, а дождей практически нет. В итоге ручьи, которые питают Хэо Нарок, совсем иссякли.

Через несколько месяцев водопад вновь оживет.

Ранее стало известно, почему азиатский курорт стал Меккой для барнаульцев и сколько стоит отдохнуть, как Будда.

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