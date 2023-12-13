Китай упростил въезд. Сколько теперь стоит для алтайских туристов сказать на чужбине «ни хао»

Въезд в Пекин упростили для туристов, а «Аэрофлот» поставил прямые рейсы из Москвы на Хайнань. Altapress.ru разобрался, насколько жителям края сейчас доступен отдых в Поднебесной и какие еще есть варианты маршрутов.

Про визу

До недавнего времени для въезда в Китай требовалась консульская виза. Процедура примерно так же, что и для получения Шенгена: все необходимые документы отправляли в консульство вместе с загранпаспортом, который потом возвращался.

«Из-за больших очередей все это растягивалось на месяц-полтора. Планировать отпуск «впритык» не получалось», - отметила директор барнаульской турфирмы «100 дорог» Евгения Беспалова.

Теперь действует виза по прилету в Пекин. Чтобы получить ее, нужно подать заявку за 10 дней до поездки – этим займется туроператор. Для нее требуется программа путешествия с подтверждением броней отелей по всему маршруту, электронное фото и сканы загранпаспорта.

По прибытии в Пекин туристы предъявляют оригиналы паспортов и платят 130 юаней (около 1,6 тыс. рублей) без сдачи.

Китай. unsplash.com

Важно, что такой механизм работает только для групп (два человека – тоже группа). Все ее члены должны прилететь в страну и покинуть ее в одном и том же рейсе.

Получив визу по прилете в Пекин можно путешествовать по всему Китаю, исключая Гонконг и Макао.

Про полеты

Отправиться в Пекин можно из Новосибирска на регулярном рейсе S7. До 19 марта вылеты осуществляется по вторникам и четвергам.

Турфирмы предлагают комбинированные путевки – Пекин-плюс-Хайнань.

«Через Пекин рейсы стыковочные, поэтому регулировать дни в столице можно как угодно: остановиться здесь на экскурсии или максимально сократить стыковку», - отметила Евгения Беспалова.

О. Хайнань. СС0.

Отправиться на остров также можно напрямую через Москву. С 27 декабря «Аэрофлот» запускает прямой рейс. В этом случае туристам виза не потребуется. Однако без нее не получится путешествовать по материковой части, если такое желание появится во время отдыха.

«Лучшее время на Хайнане – осень, весна и лето, - добавила Беспалова. - Сама я была там в феврале – загорать можно, купаться тоже, но море совсем не бархатное, как в Таиланде. Однако и холодным его не назвать. Вечером хочется накинуть кофточку».

Как отметила собеседница, стоимость туров через Москву или Пекин сопоставимы на многих датах. За девять ночей трех- или четырехзвездочном отеле обойдется в 200 тыс. рублей на двоих.

В туры включено все: перелет, проживание, страховка, трансфер. Продолжительность: 8, 10, 13, 15 и 17 ночей.