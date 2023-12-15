Быстрее, выше, больше. 5 шагов Алтая по захвату туристического мира

2,3 млн человек приехали в Алтайский край – такой итоговый результат к новому году ожидают в местном управлении по развитию туризма. Это всего на 100 тыс. больше человек, чем в 2022 году. Какими проектами в регионе занимаются, чтобы количество путешественников росло, как на дрожжах, – расскажем в материале altapress.ru.

Взялись за новый терминал

В Барнауле начали строительство нового аэровокзала. Он будет в два раза больше действующего – площадь достигнет почти 10 тыс. кв. м.

Белоснежный трехэтажный гигант будет обслуживать 1,1 млн человек в год вместо 700 тыс. (такой результат ждут по итогам 2023 года). Старый терминал реконструируют и отдадут международным пассажирам.

Главная причина строительства – растущий пассажиропоток. Только за первое полугодие он увеличился на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Количество пассажиров и рейсов увеличивается, в том числе, за счет развития туризма в крае и Республике Алтай и переориентирования России на внутренние сообщения.

Проект барнаульского аэропорта. Проект барнаульского аэропорта. Проект барнаульского аэропорта.

Как ранее отмечал гендиректор «Новапорт Холдинга» Сергей Рудаков, после всех преобразований барнаульский аэропорт выйдет на новый уровень. Причем это связано не столько со строительством нового терминала, «самым легким» этапом во всей работе, сколько с расширением маршрутной сети и увеличением регулярных рейсов.

Рудаков считает важным, чтобы барнаульцы не летали через Москву или Санкт-Петербург, если им нужно попасть в другое место. «Это каменный век», - резюмировал он.

Летать из Барнаула наконец будут и за границу. По оценке Алтайской региональной ассоциации туризма и региональных туроператоров, в регионе есть спрос на полеты в страны СНГ (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Китай), а также в Турцию.

Закончить строительство аэровокзала планируют в III квартале 2025 года.

Проект барнаульского аэропорта.

600 тыс. человек обслужил барнаульский аэропорт в 2022 году.

6,4 млрд рублей – стоимость контракта по строительству.

600 пассажиров в час – пропускная способность нового терминала.

Закончили мастер-план «Белокурихи горной»

В сентябре завершили разработку мастер-плана комплексного развития «Белокурихи горной». Основная концепция курорта – развитие бальнеологии и современных методов лечения с применением радонотерапии.

Интересно, что «Белокуриха горная» – единственный в России, строящийся с чистого листа бальнеологический курорт.

Мастер-план сформировал инвестиционные лоты: шесть объектов размещения с общим фондом в 1,1 тыс. номеров, а также лечебными центрами, акватермальными комплексами, ресторанами и эко-парками.

"Белокуриха Горная" Антон Федотов "Белокуриха Горная" Антон Федотов "Белокуриха Горная" Антон Федотов

Так, на территории «Белокурихи горной» должны работать гостиничный и санаторно-курортный комплекс, два парк-отеля, апарт-отель и семейно-оздоровительный центр.

Предварительный объем внебюджетных инвестиций составляет 16,8 млрд рублей, сообщили в профильном управлении. В перспективе территория сможет принимать более 3 тыс. туристов единовременно. А еще проект позволит создать более 1,6 тыс. новых рабочих мест.

В ноябре корпорация «Туризм.РФ» подписала соглашения об инвестиционных намерениях с представителями «РЖД-Медицины» и «МНК-Групп». Поиск инвесторов продолжается.

Параллельно Минстрой России и «Туризм.РФ» прорабатывают вопрос по строительству радонопровода от Искровского месторождения.

Как отметили в управлении по развитию туризма, на развитие туробъектов в крае вообще привлекли рекордный объем частных инвестиций. За 2022-2023 год инвесторы вложили 3,8 млрд рублей, из которых 3,4 млрд направили на крупные площадки. В том числе в «Белокуриху горную», «Бирюзовую Катунь», «Сибирскую монету».

"Сибирская монета" с высоты птичьего полета. vk.com/letimvisoko

53 га – площадь территории «Белокурихи горной». 50,2 млрд рублей на 41 одно соглашение – общий портфель инвестиций в сфере туризма в Алтайском крае.

4,2 тыс. новых рабочих мест в отрасли должны появиться к 2028 году.

Получили немаленькую поддержку

Алтайский край получил из федерального бюджета более 1 млрд рублей на воплощение нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Отмечалось, что такая поддержка оказана региону впервые.

Деньги направили на грантовые конкурсы для бизнеса, субсидирование поездок по приоритетным территориям, благоустройство пляжей, развитие национального туристического маршрута «Здравствуй, Алтай» и расширение программы десятого фестиваля «Цветение маральника».

Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж. Дмитрий Лямзин.

На последний, например, выделили более 3 млн рублей. По официальным данным, на событии побывало рекордное количество туристов – 40 тыс. человек.

По тому же нацпроекту в крае воплощают инвестиционную программу по созданию некапитальных модульных отелей. Как сообщает управление по туризму, Алтайский край получил одну из самых больших субсидий из федерального бюджета – 983,8 млн рублей.

За счет них до конца 2024 года воплотят 16 инвестиционных проектов по созданию 679 новых номеров. Семь проектов приходятся на «Бирюзовую Катунь».

20 км дороги «Алтайское-Ая-Бирюзовая Катунь» построили за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Это сократило время поездки между курортами.

Путешествия по Алтаю сделали доступнее

Теперь туристические поездки субсидируют из краевого бюджета. Но есть нюанс.

Поддержка заключается в том, что часть затрат возмещают туроператорам на поездки в приоритетные территории Алтайского края. Это Заринский, Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Михайловский, Солонешенский, Чарышский районы.

Чарышское. Ирина Пергаева.

Туроператорам возмещают часть фактически понесенных затрат на организацию тура, в том числе за проезд любым видом транспорта, размещение в отеле и экскурсионное обслуживание.

Субсидия составляет 90% от затрат, но не более 5 тыс. рублей на туриста, путешествующего два дня. И не более 10 тыс. на более продолжительную поездку.

Также по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в крае организовали детские поездки с использованием социальных сертификатов. Кроме того, подготовили ряд пеших маршрутов для молодежи в самых популярных местах края.

Украсили Денисову пещеру

Уже несколько месяцев путь ко всемирно известной Денисовой пещере лежит через новую лестницу. Ее возвели в основном за счет гранта из краевого бюджета при поддержке губернатора. Размер составил 7,2 млн рублей.

Строительство лестницы было первым этапом в создании комплекса познавательного туризма. По планам, в него войдут палеопарк, который воссоздаст растительный и животный мир времен денисовцев, и другие подобные площадки, рестораны и места размещений.

На базе СО РАН хотят открыть выставочный зал, а также обустроить площадку для археологов на реке Ануй таким образом, чтобы туристы, не мешая ученым, могли увидеть, как промывают грунт из пещеры.

Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд "Денисова пещера" Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд "Денисова пещера" Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры. Фонд "Денисова пещера"

Все это должно появиться неподалеку от объекта, вне строго охраняемых участков.