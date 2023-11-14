Представители туристической отрасли Алтайского края обсудили проект развития туризма в регионе

На развитие туризма до 2030 года выделят 1,3 млрд рублей. При этом из них более 440 млн рублей - средства федерального бюджета, сообщает Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Ранее в СМИ появилась информация о том, что финансирование туротрасли Алтайского края значительно снизится. Ничего подобного.

Также предполагается, что все действующие меры поддержки представителей туротрасли будут сохранены в новом документе.

В число структурных элементов госпрограммы включены региональные проекты «Развитие туристической инфраструктуры (Алтайский край)» и «Развитие сельского туризма в Алтайском крае», а также комплексы процессных мероприятий «Создание и повышение качества туристической инфраструктуры в Алтайском крае» и «Продвижение туристского продукта Алтайского края, повышение качества и конкурентоспособности туристских услуг».

С 2024 года реализация государственных программ Алтайского края будет осуществляться по принципам «проектной деятельности».

Целью программы является развитие туристско-рекреационного комплекса Алтайского края, внутреннего и въездного туризма в регионе, усиление социально-экономической роли туризма.