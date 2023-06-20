22 июня
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Жизнь

Воровала бутерброды и ездила в Швейцарию. Как жила теща Владимира Ленина, которая родилась в Барнауле в семье горного инженера

Елизавета Крупская родилась в Барнауле, была внучатой племянницей Петра Фролова — начальника Колывано-Воскресенских заводов, и правнучкой известного инженера Козьмы Фролова. Об этом напомнили в сообществе “Алтайское краеведение”. Altapress.ru рассказывает, какой была теща Ленина, как она воровала бутерброды у классной дамы, не отвечала на уроках и управляла домашним хозяйством дочери и ее мужа.

Надежда Крупская и Владимир Ленин в Горках.
Надежда Крупская и Владимир Ленин в Горках.
lenin.shm.ru

  • Мать Елизаветы Крупской Александра Фролова родилась в Барнауле в семье Гаврилы Фролова — сына горного инженера, изобретателя-механика, гидротехника Козьмы Фролова.

Могила Козьмы Фролова в Барнауле.
Могила Козьмы Фролова в Барнауле.
ru.wikipedia.org

  • В 1829 году Александра вышла замуж за Василия Тистрова. Она родила ему 9 детей. Восьмым ребенком в семье стала Елизавета, которая родилась в 1843 году.

  • Семья Елизаветы жила в добротном деревянном доме на ул. Мало-Тобольской в поселке Барнаульского завода.

Елизавета Крупская в молодости.
Елизавета Крупская в молодости.
ru.wikipedia.org

  • После смерти жены Василий Тистров вместе с детьми выехал к родственникам в Петербург. При помощи связей своих друзей он определил Елизавету и ее сестру Ольгу в Павловский институт благородных девиц.

  • Юная Елизавета часто хулиганила: могла стащить бутерброд у классной дамы и накормить им голодных подруг, например. Или не отвечать урок, потому что другие ученицы его не выучили.

В дореволюционной России классными дамами называли надзирательниц, которых назначали в помощь начальнику женской гимназии. Должность ввели в 1870 году.

Елизавета Крупская.
Елизавета Крупская.
Алтайское краеведение

  • После окончания института Елизавета Тистрова работала гувернанткой в семье помещика.. Там она познакомилась с поручиком Константином Крупским, и в 1867 году вышла за него замуж. Через два года на свет появилась будущая революционерка Надя.

  • Елизавета сделала все возможное, чтобы обеспечить своей дочери хорошее образование, но Надежда Крупская после окончания частной Оболенской гимназии не захотела продолжать учебу. Она увлеклась политикой и встретила будущего мужа Владимира Ленина (Ульянова).

  • Елизавета Крупская была счастлива, что почти 30-летнюю дочь еще и имевшую врожденное заболевание — диффузный токсический зоб удалось выдать замуж. И гордилась, что ей удалось уговорить ее венчаться с Ульяновым в церкви.

Владимир Ленин, Надежда Крупская , Анна Ульянова-Елизарова с племянником Виктором Ульяновым и дочерью рабочего Верой Брусовой в Горках.
Владимир Ленин, Надежда Крупская , Анна Ульянова-Елизарова с племянником Виктором Ульяновым и дочерью рабочего Верой Брусовой в Горках.
lenin.shm.ru

  • Теща Ленина вела все хозяйство дочери и зятя — на прислугу не было денег, а Надежда и Владимир занимались политикой. С кулинарией у Надежды Крупской не ладилось с самого начала — для мужа она умела готовить только “омлетку”.

  • В 1915 году Елизавета Крупская умерла в Швейцарии. Незадолго до этого сестра Ольга Тистрова завещала ей 4 тыс. рублей. Все наследство перешло Надежде Крупской и Ленину, который не смог оформить его правильно и уступил половину средств адвокату.

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