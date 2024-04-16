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Жизнь

В Алтайском крае мужчина обокрал нежилой дом

В Родинском районе мужчина обокрал нежилой дом. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенник.
Мошенник.
openverse.org

Заявление о краже пришло от женщины 1974 года рождения. Она заявила, что неизвестные проникли в ее нежилой дом, который расположен в селе Раздольное. Из дома пропало три люстры и покрывало. Ущерб, с ее слов, составил около десяти тыс. рублей.

По горячим следам полицейские задержали местного жителя 1967 года рождения. В жилье у мужчины нашли похищенные вещи.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража совершенная с незаконным проникновением в жилище». Сельчанин задержан.

Ранее сообщалось, что в Барнауле директора общества отправили в тюрьму за хищение 92 млн рублей.

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