Стало известно, кому досрочно подключили горячую воду после аварии на теплосетях в Барнауле

Специалисты продолжают устранять аварию на магистральной теплосети на улице Взлетная, 113. Повреждение в диаметре составило 900 мм.
Специалистам удалось досрочно восстановить подачу горячей воды более чем для 8 тыс. барнаульцев в Индустриальном районе.
Горячая вода появилась:
Многоквартирные дома: Взлетная 10, 12, 14, Павловский тракт, 253, 267, 257, 261, 263, Попова, 107, 109, 123, 117, 113, Шумакова, 24, 11, 16, 14, 30.
Детские сады: Попова, 119, Павловский тракт, 265.
Школы: Шумакова, 22
И восемь административных зданий.
На остальных объектах горячая вода по-прежнему отсутствует. Горячее водоснабжение отключено с 7:00 до 21:00 часов.
"Мы прикладываем максимум усилий для скорейшего завершения работ", - сообщают в ведомстве.