25 мая
﻿
Жизнь

Более 13 тыс. барнаульцев остались без горячей воды из-за аварии на теплосети

Более 13 тыс. жителей Индустриального района остались без горячей воды 25 мая. Произошла авария на магистральной теплосети. Об этом сообщает СГК города.

Чайник, горячая вода.
Чайник, горячая вода.
CC0

Горячей воды не будет с 7:00 до 21:00 часов.

СГК сообщает, что обнаружено повреждение на магистральной теплосети диаметром 900 мм на улице Взлетной, 113. Оно влияет на подачу горячей воды. Работники приступили к срочному ремонту.

Воду отключили по следующий адресам:

Многоквартирные дома: Ускова, 31, 25, 33, Взлетная 91,38, 10, 12, 14, 81, 87, Павловский тракт, 253, 267, 257, 261, 263, Попова, 107, 109, 123, 117, 113, Сиреневая, 32, 30, 26, 28, Балтийская, 96, 104, Шумакова, 24, 11, 16, 14, 30, Северный Власихинский, 131/1, 131/2, 131/3.

Детские сады: Попова, 119, Павловский тракт, 265, Сергея Ускова, 29.

Школы: Взлетная, 85, Шумакова, 22.

Медицинские учреждения: Взлетная, 6.

Магазины: Попова, 115, 107а, 105а.

Административные здания: Попова, 121, Павловский тракт, 255б, Взлетная, 16, Шумакова, 18, 15б.

Спортивные сооружения: Балтийская, 100.

Также СГК сообщает, что завершены работы на улице Попова, 37. Горячее водоснабжение восстановили по ранее отключенным квартирам. Адреса можно посмотреть в материале altapress.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость