И снова по новой. Кому и когда отключат горячую воду в Барнауле

Второй этап отключения горячей воды начнется 30 мая и продлится до 7 июня. Пройдут испытания магистрали М-31.
Под отключение попадут жители домов Индустриального и Ленинского районов.
Без горячей воды останутся улицы Трактовая, пр. Энергетиков, Власихинская, Павловский тракт, Солнечная Поляна, Взлетная, Сергея Ускова, Балтийская, Попова, Взлетная, Лазурная, Павловский тракт, Попова, Ленинградская, Антона Петрова, Малахова, Гущина, Северо-Западная, Советской Армии, пер. Радлова, Транзитная, Малахова, Павловский тракт.
Следующий этап пройдет с 14 по 22 июня.
Специалисты проведут опрессовку магистрали М-32. Она обеспечивает ресурсом жителей Индустриального, Железнодорожного и Центрального районов.
Подробнее о датах отключения можно посмотреть в материале altapress.ru.
Первый этап проходил в контуре ТЭЦ-3 с 15 по 23 мая.
СГК Барнаула поделился первыми результатами гидравлических испытаний:
- Проверены 51 км магистральных и 211 км внутриквартальных сетей;
- Выявлено 61 повреждение;
- Устранено 44 повреждения;
- В работе находятся 17 повреждений, которые не влияют на подачу горячего водоснабжения;
- Заменен 151 м труб;
- Досрочно возвращено горячее водоснабжение более 29 тыс. потребителям.