16 мая
﻿
Жизнь

В Барнауле началась опрессовка теплосетей. Какие дома останутся без горячей воды в ближайшие дни

Плановая опрессовка теплосетей началась в Барнауле в контуре ТЭЦ-3 с 15 по 23 мая, сообщает СГК.

Кран, горячая вода
Кран, горячая вода
СС0

Горячая вода будет отсутствовать в 380 многоквартирных домах и 86 частных.

А также в 17 детских садах, в 21 школе и восьми медучреждениях. Попадающие в зону отключений адреса отмечены на карте зеленым цветом.

За девять дней специалисты проверят 262 км тепловых сетей. Параллельно начнут испытания трубопроводов в контурах двух малых котельных - во Власихе и на Коммунаров, 57А.

В СГК отмечают, что в этом году сроки гидравлических испытаний удалось сократить на два дня.

Узнать, попадаете ли вы в зону отключения горячей воды, можно по ссылке.

Ранее altapress.ru разбирался, зачем отключают горячую воду, и когда ее не станет в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость