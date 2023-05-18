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Жизнь

Стало известно, какие дороги перекроют в "Ночь музеев" в Барнауле и на чем можно будет уехать домой

Движение автомобильного транспорта перекроют на нескольких дорогах Барнаула 20 мая, сообщают в пресс-службе мэрии Барнаула.

"Ночь музеев-2023"
"Ночь музеев-2023"
vk.com/museum_night_in_altai

В субботу в городе пройдет всероссийская акция "Ночь музеев".

В связи с этим с 18:00 часов 20 мая до 2:00 ночи 21 мая перекроют движение по всей ширине проезжей части ул. Ползунова - от пр. Социалистического до пр. Красноармейского.

В этот же промежуток времени для автомобилей будет закрыта ул. Льва Толстого - от пр. Ленина до ул. Максима Горького.

Движение автобусов на время перекрытия будет организовано по следующим схемам:

  • маршрут №73р в сторону пл. Спартака: пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский – пл. Спартака; в обратном направлении без изменений;
  • маршрут №57 в сторону "Спартака-2": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Социалистический – ул.Пушкина – пр. Красноармейский, далее по маршруту;
  • маршрут №60 в сторону "Спартака-2": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – «Спартак-2". В обратном направлении: пр. Социалистический – ул. Пушкина – пр. Красноармейский, далее по маршруту;
  • маршрут №47 в сторону пл. Баварина: пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
  • маршруты №109, 109оп в сторону Змеиногорского тракта: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее по маршрутам. В обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее по маршрутам.

Водителей призывают заранее выбирать объездные маршруты.

Также в ночь с 20 на 21 мая до 2:00 часов будут работать пять дополнительных трамваев с интервалом 20 минут по маршруту: пл. Свободы – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – станция Докучаево.

Кстати, altapress.ru уже делился полной программой "Ночи музеев" в Алтайском крае и отдельно в Барнауле - предлагаем взглянуть на перечень площадок и выбрать ближайшую к дому или просто самую интересную.

Ранее стало известно, сколько будут стоить билеты в учреждения, участвующие в "Музейной ночи".

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