Ночь музеев пройдет в Барнауле на нескольких площадках 20 мая.

1. Государственный краеведческий музей, пр. Красноармейский, 28, ул. Ползунова, 39.

Площадка № 1: пр. Красноармейский, 28, при хороших погодных условиях. 19.00–19.30 Открытие акции. Выступление ансамбля народной песни «Ягодка» ДШИ № 3 г. Барнаула.

20.00–21.00 Показательные выступления центра фехтования «Sabre» с мастер-классом.

19.30–01.00 Квесты: «Загадки в доме купца Зубова», «История МузеЯ», «Привет из прошлого», «В поисках лунного календаря».

19.30–20.00 Мастер-класс СТЕМ-центра «Команда» «Светодиодная открытка».

19.30–20.15 Сочинение-признание «О первом музее замолвите слово».

19.45–20.15 Мини-экскурсия «Почетные гости юбиляра!»

19.45–20.15 Мини-экскурсия «Вековые куранты».

19.45–20.15 Мини-экскурсия «Отцы и детище».

20.10–20.40 Мастер-класс СТЕМ-центра «Команда» «Светодиодная открытка».

20.30–21.10 Салонная игра в купеческой гостиной «Словесные шарады».

20.30–21.00 Игра «В мире животных».

20.30–21.00 Музейная игра «По дороге к серебряным рудам».

20.50–21.20 Мастер-класс СТЕМ-центра «Команда» «Светодиодная открытка».

21.00–22.30 Мастер-класс «Птичка» по изготовлению игрушки в смешанной технике.

21.10–21.40 Мини экскурсия «Укротители механизмов».

21.15–22.00 Сочинение-признание «О первом музее замолвите слово».

21.20–21.50 Мини-экскурсия «Юбилей в квадрате».

21.30–22.00 Программа «Вкусная история «Печенька в клеточку».

21.50–22.05 Квиз «200 лет за четверть часа».

22.00–22.30 Игра «Вокальные чудеса».

22.30–23.00 Музейная игра «По дороге к серебряным рудам».

22.30–23.30 Салонная игра в купеческой гостиной «Фанты».

22.50–23.20 Мини-экскурсия «В 2 миллиона раз старше юбиляра».

23.00–00.30 Мастер-класс «В них растворились краски звезд» по изготовлению цветов из гофрированной бумаги.

23.10–23.40 Мини-экскурсия «Укротители механизмов».

23.40–00.10 Игра «Верю – не верю».

23:05 Квиз «200 лет за четверть часа».

00.00–01.00 Программа «Магический салон мадам Эжени: спиритический сеанс и гадание на картах Таро».

00.30–01.00 Мини-экскурсия «Почетные гости юбиляра!» Дополнительные услуги: 21.00 Пешеходная экскурсия «Вдоль по Конюшенному» (пр. Красноармейский, 28-ул. Ползунова, 39). Площадка № 2: ул. Ползунова, 39. 19.00–01.30 Квест «Аркада номада».

19.00–20.00 Мастер-класс «От уксуса – куксятся, а от сдобы добреют».

19.00–22.00 Программа «Антикафе «У Алисы в стране чудес: Игра в пустяки».

19.00–19.45 «Мастерская Криворучки». Мастер-класс по изготовлению скифского зеркала.

20.00–20.45 «Мастерская Криворучки». Мастер-класс по изготовлению китайского зеркала.

20.00–20.45 Мастер-класс по созданию викторианских роз «Красное&белое».

21.00–21.20 Программа «Зазеркалье пазырыкского мира».

21.00–21.45 «Мастерская Криворучки». Мастер-класс по изготовлению скифского зеркала.

21.00–21.45 Мастер-класс по созданию викторианских роз «Красное&белое».

21.30–22.30 Познавательная игра «Тропою древнего кочевника».

22.00–22.20 Программа «Ночь восставших тюрков».

22.00–23.00 Мастер-класс от бренда «Алтай Традиция».

23.00–23.20 Программа «Братство меча: о средневековых воинах Алтая».

24.00–00.20 Программа «Зазеркалье пазырыкского мира».

01.00–01.20 Программа «Братство меча: о средневековых воинах Алтая».

23.00–24.00 Программа «Антикафе «У Алисы в стране чудес: Игры застольные-подстольные».

24.00–02.00 Квартирник в Краеведческом «Настроение спеть». Пешеходные экскурсии: 18.30 Пешеходная экскурсия «Пешком по Петропавловской» (ул. Малотобольской-ул. Ползунова, 39).

19.30 Пешеходная экскурсия «Городская миля» (ул. Ползунова, 46-пр. Красноармейский, 28).

19.30 Пешеходная экскурсия «Вдоль по Конюшенному» (ул. Ползунова, 39-пр. Красноармейский, 28).

Дополнительные платные услуги:

17.00–23.00 Стрельба из луков и арбалетов (Ул. Ползунова, 46а). Площадка № 3: ул. Ползунова, 46, при хороших погодных условиях. 19.00–19.30 Открытие акции. Выступление Центра исторического фехтования «Totentanz».

19.30–21.00 Программа «Танцующие улицы» от студии старинного танца «Северная сторона».

21.00–22.00 Выступление трайбл-группы «Аюна».

22.00–01.00 Дискотека в Краеведческом от Команды «Диско 80».

2. Государственный художественный музей Алтайского края, ул. М. Горького, 16 (пересечение ул. Л. Толстого – ул. М. Горького).

ЭКСКУРСИИ, ЛЕКЦИИ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ, ВИКТОРИНЫ 18.40-19.00 Пешеходная экскурсия по ул. Мало-Тобольской от Старого базара до ул. М. Горького.

21.00-22.00 Нетипичная пешеходная экскурсия «Вдоль музейного квартала».

19.15-20.15 Культурно-просветительская программа «Такие разные иконы».

19.30-20.00 Кураторская экскурсия по выставке «Стихия».

20.30–21.30 Книжный квест от «Clubbook22».

21.30-22.00 Кураторская экскурсия по выставке «Стихия».

22.00-23.00 Культурно-просветительская программа «Все краски русского костюма» с мастер-классом по повязыванию женского головного убора.

23.00-23.30 Тематическая экскурсия по выставке «Мифопоэзия Сергея Дыкова».

23.30–00.00 Лекция «Миры и мифы художника Сергея Дыкова».

23.30–00.00 Викторина к 65-летию музея. МУЗЕЙНЫЙ ДВОРИК: 19.00-22.00 «Фотосушка «Музею - 65».

19.15-20.15 Фольклорный праздник на усадьбе «Зеленые святки».

20.00-23.00 Дегустация безалкогольных напитков ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».

20.00-21.00 Музыкальный разогрев от диджея.

20.00-21.30 «КАСТОМ». Сеанс персонализированной росписи вещей посетителей в авторском стиле от художницы Насти Petra (по предварительной записи на странице музея ВКонтакте).

21.00-23.00 Виниловая прослушка от двух Антонов.

23.00-00.00 Иммерсивный променад «Тайна старого дома».

00.00-00.40 Open-air- лекция «Стрит-арт в Барнауле». ВЫСТАВКИ: 19.00–02.00 Выставка «Мы живем в России» из фондов музея.

19.00-02.00 Выставка «Сказка» из фондов музея.

19.00-02.00 Выставка «Стихия» А. Петренко.

19.00-02.00 Выставка «По следам войны» из фондов музея.

19.00-02.00 Выставка "Мифопоэзия Сергея Дыкова" из фондов музея.

19.00-02.00 Выставка "Святая заступница России" из фондов музея. МАСТЕР-КЛАССЫ: 19.00-22.00 Мастер-класс по изготовлению листа/пера в технике макраме.

20.30-21.30 Мастер-класс «Нити счастья» по плетению оберега на запястье.

21.30-22.30 Мастер-классы «Душа камня» по росписи на камне. КОНЦЕРТЫ, СПЕКТАКЛИ, ШОУ: 01.00-02.00 «Здесь и сейчас». Квартирник Аси Масловой и К°.

ФОТОЗОНЫ:

19.00-02.00 «Я люблю Художественный».

19.00-02.00 «Про любовь к прекрасному». Дополнительные услуги: Выставка-ярмарка «Праздничная радость».

Беспроигрышная лотерея - аттракцион «Давай сыграем!».

Пункт бесплатного посткроссинга лимитированных открыток, организованный совместно с 2ГИС.

3. Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, ул. Л. Толстого, 2 (пересечение ул. Л. Толстого и пр. Комсомольский).

ПО МУЗЕЙНЫМ ЭКСПОЗИЦИЯМ И ВЫСТАВКАМ (19.15-01.45): 19.15-20.00 Кинопоказ анимационных фильмов по мотивам алтайского фольклора «Небесный дар» (реж. Т. Муканова-Мендошева, «Казахфильм»).

20.00-20.45 Просветительная программа «Мудрость Дьер-Суу. Природоохранные традиции алтайского народа».

21.00-21.45 85 лет со дня рождения писателя, общественного деятеля В.Б. Свинцова: Просветительная программа «Добрый волшебник – писатель Свинцов».

21.00-21.45 Просветительная программа «Не шей мне, матушка, красный сарафан».

22.00-22.45 100 лет со дня рождения советского писателя Г.В. Егорова: Просветительная программа «На земле живущим…».

22.00-22.45 180 лет окончания работы над «Царицей ваз» на Колыванской шлифовальной фабрике: Экскурсия «Колывань камнерезная».

22.00-22.45 Просветительная программа «Алтай. Напевы древних гор».

23.00-23.45 115 лет со дня рождения советской писательницы М.Л. Халфиной: Кинопрограмма «Дела семейные…».

23.00-23.45 140 лет со дня рождения писателя, общественного деятеля Г.Д. Гребенщикова: Экскурсия «От Алтая до Америки. Жизнь и творчество Г.Д. Гребенщикова».

23.00-23.45 78-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: Просветительная программа «Музы не молчали. Из истории культуры Алтая в годы Великой Отечественной войны» (Московский Камерный театр А. Таирова, Г. Свиридов, К. Паустовский, В. Шершеневич и др.).

00.00-00.45 130 лет русскому поэту В.Г. Шершеневичу: Просветительная программа «Великолепный очевидец».

00.00-01.10 75 лет со дня рождения кинорежиссера-документалиста В.С. Кузнецова: Кинопоказ документальных фильмов Алтайского краевого отделения Союза кинематографистов РФ: «Побратимы» (2020 г., 30 мин.), посвященный фронтовой дружбе советского писателя В. Астафьева и жителя Алтайского края П. Николаенко «Иван Пырьев. Я родом из Сибири» (2021 г., 37 мин.), посвященный кинорежиссеру, народному артисту СССР И.А. Пырьеву.

00.00-00.40 Просмотр видеосюжетов из архива Сибирского рериховского общества «О создании живописных портретов Николая, Елены, Святослава и Юрия Рерихов художником Леопольдом Цесюлевичем» (Музей Н.К. Рериха, г. Новосибирск).

01.00-01.45 1035 лет Крещению Руси: Экскурсия «Тайны русской иконы».

01.00-01.45 78-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: Просветительная программа «Я был и остался солдатом. Жизнь и творчество поэта, Героя Советского Союза М.Ф. Борисова».

01.00–01.45 Год наставника и педагога: Просветительная программа «Однажды и на всю жизнь. Страницы жизни и творчества Адриана Топорова». НА МУЗЕЙНОЙ УСАДЬБЕ (19.00-21.00): 19.00-19.15 Открытие музейной программы «Ночь музеев-2023 в ГМИЛИКА».

19.15-20.00 Презентация новых объектов музейной историко-экологической тропы «Дворянская усадьба. Культурное пространство и природная среда» (грант Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения).

20.00-21.00 Хороводно-игровая программа на музейной усадьбе «Русские вечерки» творческого объединения «Куклы Берегини», ведущая – М. Гарагулина (проводится при условии хорошей погоды). БЕЛЫЙ ЗАЛ – МИР ИСКУССТВ (19.15-01.00): 19.15 – 20.00 Год наставника и педагога: Концертная программа «Музыка сквозь поколения» с участием преподавателей, магистрантов, студентов музыкального факультета Алтайского государственного института культуры (АлтГИК) и учащихся детской школы искусств АлтГИК.

20.00-20.50 Концертная программа «От джаза до классики. Многожанровость в поэзии и музыке» с участием педагогов и учащихся Барнаульской детской музыкальной школы № 2.

21.00-21.50 Презентация сборника стихотворений и песен «Единое слово» поэтов Алтайского края и Луганской Народной Республики (проект Общественной Алтайской краевой писательской организации Союза писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив).

22.00-22.45 Творческая встреча с художником П. Шировым на выставке «Тихая отрада».

23.00-23.50 150 лет со дня рождения русского композитора С.В. Рахманинова: Концертная программа «Гений на все времена» с участием педагогов и учащихся Барнаульской детской музыкальной школы № 5.

00.00-01.00 Год педагога и наставника: Концертная программа «Послушай, музыка вокруг…», посвященная 60-летию Барнаульской детской школы искусств № 4, с участием стипендиата Губернатора Алтайского края, лауреата международных и всероссийских конкурсов С. Щербинина (фортепиано) (преподаватель – заслуженный работник культуры М. Климанова) и лауреата международных и всероссийских конкурсов С. Дюжина (баян) (преподаватель Е. Белая). ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ (19.20-21.00): 19.15-21.00 Интерактивная просветительная программа «Места заповедные, родные» Тигирекского государственного природного заповедника, национального парка «Салаир» и Клуба друзей заповедника «Природоград».

19.15-21.00 Интерактивная площадка для детей и семейной аудитории «Юннатский кружок» Алтайского краевого детского экологического Центра.

ТВОРЧЕСКИЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ (19.15-01.00):

19.15-20.00 Мастер-класс «Акварельный цветок» на выставке «Вдыхая красоту»; ведущая – Д. Фадина.

19.15-21.00 Интерактивная площадка «Музейная почтовая станция» Клуба филокартистов «100 имен. Встречи с интересными людьми» (рассказ о посткроссинге, розыгрыш призов, мастер-класс, отправка почтовых открыток).

19.15-21.00 Мастер-класс народного мастера Алтайского края Е. Леонтьевой «Дома всегда ждут. Роспись деревянного домика».

19.15-21.00 Мастер-класс «Символика и орнаменты в традиционной Мезенской росписи»; ведущая - Т. Беляева.

19.15–23.00 Мастер-класс по городецкой росписи «Букет»; ведущая - преподаватель по художественной росписи по дереву Алтайского краевого колледжа культуры и искусств А. Кукушкина.

19.15–23.00 Мастер-класс по художественной вышивке «Роспись»; ведущая – преподаватель по художественной вышивке Алтайского краевого колледжа культуры и искусств Н. Шейкина.

19.15–23.00 Мастер-класс «Традиционная тряпичная кукла - Желанница»; ведущая – преподаватель по художественной вышивке Алтайского краевого колледжа культуры и искусств А. Мирошниченко.

19.15–23.00 Мастер-класс по борецкой росписи «Птица»: ведущая - преподаватель по художественной росписи по дереву Алтайского краевого колледжа культуры и искусств А. Литвиненко.

21.30-23.00 Просветительная программа «Старомодный приговор» творческого объединения «Куклы Берегини» (руководитель Л. Усольцева, г. Бийск).

22.00-23.00 Театрализованные читки «То, что мы любили читать в детстве. Рассказы советских писателей» с участием артистов Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина заслуженной артисткой РФ Г. Чумаковой и лауреатом премии Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества Л. Хотиевой.

23.00-23.45 Мастер-класс по изготовлению русской традиционной куклы «Птица счастья».

00.00-00.45 Мастер-класс по изготовлению русской традиционной куклы «На счастье».

22.00-01.00 Экспресс-уроки для всех желающих руководителя Центра многострунных инструментов народов Алтая А. Гнездилова «Играем на музыкальных инструментах народов Алтая». МУЗЕЙНЫЕ КВЕСТЫ, ВИКТОРИНЫ, ИГРЫ И ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ (19.15-00.45): 18.40-19.00 Пешеходная экскурсия по улице Л. Толстого «История одной улицы. Большая Тобольская – Льва Толстого» (с площадки Церемонии открытия краевой акции на ул. Мало-Тобольская до усадьбы музея; при условии хорошей погоды).

20.00–22.00 Квест для интеллектуалов «Музейная бродилка».

21.00-21.45 Культурно-ботанический квест по музею «Дикие, но культурные…» (грант Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения).

22.00-22.45 Художественное лото «Природа, запечатленная в красках. Русские традиционные росписи» (грант Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения).

23.00-23.45 Викторина «Роберт Рождественский. Эпизоды творческой судьбы» и головоломки со словами «Литературные игры по стихам Р.И. Рождественского».

00.00–00.45 Музейная «бродилка»-путаница «Переполох в музее». ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (19.15-21.45): 19.15-20.45 Площадка юных художников: Игровая просветительная программа для младшего школьного возраста о том, как дети старшим помогают «Все я делаю для мамы …» с мини-выставкой из фондов музея и частных коллекций.

20.00-21.00 Мастер-класс для детей и взрослых «Маска в стиле Пикассо» от Детской школы дизайна «ЖИРАФ».

21.00-21.45 Просветительная программа для детей младшего и среднего школьного возраста «Стерегущие золото грифы. Культура скифского периода на Алтае».

21.00-21.45 Игровая просветительная программа для детей младшего школьного возраста «Тимур, его команда и другие…».

Дополнительные услуги (19.15-00.00):

19.15–00.00 Аквагрим и блеск-тату от агентства выездных мастер-классов «Творческие люди».

19.15-22.00 Благотворительная фотосессия с животными приюта для бездомных собак и кошек «Ласка» г. Барнаула.

19.15-00.00 Благотворительная ярмарка с участием Барнаульской группы помощи бездомным животным «Бездомыши». ВЫСТАВКИ: Год педагога и наставника: Выставка документальных материалов «Браво, Маэстро!» к 85-летию дирижера, профессора и общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств РФ Н.А. Корниенко.

Выставка художественных работ члена Союза художников России П. Широва «Тихая отрада».

Выставка акварелей Д. Фадиной «Вдыхая красоту». МУЗЕЙ ПРЕДЛАГАЕТ: «Аллея звезд «Ночи музеев–2023» в ГМИЛИКА: Увековечь свое имя»

Эксклюзивная фото/видеосъемка в интерьерах музея

Отдых и развлечения – на усадьбе музея

Велопарковка на 4 места

4. Музей «Город», пр. Ленина, 111, пр. Ленина, 4 / Толстого, 24.

18.00-19.00 Пешеходная экскурсия от ул. Мало-Тобольской до ул. Л. Толстого «У истока главного проспекта».

19.00 Открытие акции «Ночь музеев – 2023».

19.00-19.15 Выступление ансамбля современного танца «Психея» Алтайского государственного педагогического университета и танцевальной студии «Кекsы». Рук. Баловнева И.С.

19.00-02.00 Работа выставки «Скифы Сибири».

19.00-02.00 Работа коммерческой выставки «Ледниковый период».

19.00-02.00 Работа выставки «Первый в Антарктике».

19.00-22.00 Клуб станкового моделизма «Пластмастер».

19.00-22.00 Экскурсия по выставке «Скифы Сибири» от художника Николая Марци.

19.00-01.00 Аромадегустация парфюмерии Чешской компании «Essens».

19.00-02.00 Пункт бесплатного посткроссинга лимитированных открыток, организованный совместно с Почтой России.

19.00-02.00 DJ-set от Никиты Глоба и Виктора Клюева.

19.00-21.00 Выступление театрально-исторической студии Школы №53 «Былое не забыто».

19.15-20.00 Перчаточный кукольный театр по мотивам алтайских писателей «Сказочный сундучок».

19.15-19.30 Выступление вокалистки музыкальной школы №2 Гавриловой Софьи, рук. Логинова С.В.

19.30-19.45 Показательное выступление Союза Киокушин Карате России, школа карате «Аркуда Додзе».

19.30-20.30 Мастер-класс «Волшебный лоскуток: зайчик на пальчик».

20.00-21.00 Мастер-класс от Алексея Зауэра «Волшебный разворот».

20.00-21.00 Поэтический вечер Валентины Новичихиной «Давайте познакомимся».

20.00-24.00 Выступление музыкальных групп «Академия художеств», «Волны», «Ваниль», «Горизонталь».

21.00–21.30 Научно-развлекательная шоу программа «Тесла».

21.30-23.30 Мастер-класс «Крылатые ключи. Мир Гарри Поттера».

21.30-21.45 Викторина «Знаешь ли ты Барнаул?».

21.45-23.00 Мастер-класс по каллиграфии «Лента линий».

22.00-24.00 «Были и небыли Барнаула».

22.00-24.00 Музыкальное выступление Ильи Небо и группы «Moro».

23.00-23.30 Лекция «История из склепа».

23.45-00.00 Викторина «Знаешь ли ты Барнаул?».

00.15-00.45 Лекция «История из склепа». Дополнительные услуги: 19.00-01.00 Аквагрим от парка «Лесная сказка».

19.00-02.00 Мастер-класс по созданию оберегов, брелков, подвесок в технике мозаика из витражного стекла от студии «Алтайвитраж».

19.00-21.00 Мастер-класс «Хедгам».

19.00-21.00 Мастер-класс «Крио-мороженое».

20.30-21.30 Мастер-класс «Знакомство с каллиграфией остроконечным пером» от Ольги Алексеенко.

21.30-24.00 Мастер-класс «Хедгам».

21.30-24.00 Мастер-класс «Крио-мороженое». Выставочный зал музея «Город», пр-т Ленина, 111. 19.00-23.00 Работа выставки ВТОО СХ «Краски мая».

19.00-23.00 Работа выставки народно-художественного промысла «Турина гора» «Люди одного огня» к 30-летию промысла.

19.00-23.00 Творческий уголок: Мега-раскраски.

19.00-20.00 Бумажный мастер-класс для маленьких «Нарядные кошки» 6+.

19.00-20.00 Музыкальный спектакль для семейного просмотра «Музыкальный эликсир времени» от театральной студии «Кидс-шоу», руководитель Вероника Стародубова.

20.00-21.00 Мастер-класс по созданию керамической брошки от мастерской «Штуки» Марина Кунина.

20.00-21.00 Граффити-перформанс от Анатолия Капитонова.

20.00-21.00 Мастер-класс «Карманный житель» (грунтованный текстиль).

20.00-20.30 Экскурсия по выставке «Краски мая».

20.30-21.00 Выступление учеников и преподавателя ДМШ № 2 (преподаватель Неонила Нойкина).

21.00-22.00 Мультимедийная программа «Художники-фронтовики Алтая».

21.00-22.00 Мастер-класс «Скоро лето» (бусики).

21.30-22.30 Боди-арт от Ивана Ильющенко

21.00-23.00 DJ set от John Shepard.

22.30 Розыгрыш фирменных футболок по входным билетам. Дополнительные услуги: 19.00-22.00 Мастер-класс «Открытка в смешанной технике» от Маргариты Романовсковой.

19.00-21.00 Аквагрим.

19.00-23.00 Ярмарка керамических изделий от мастерской «Штуки».

19.00-23.00 Ярмарка вязаных игрушек от Натальи Махнёвой.

5. Художественный салон-галерея «Турина гора», ул. Димитрова, 85-а.

19.00-23.00 Выставка «ЛЮДИ ОДНОГО ОГНЯ», посвященная 35-летию НХП «ТУРИНА ГОРА». В экспозиции - лучшие образчики ТУРИНОГОРСКОЙ керамики, а также живопись алтайских художников из собрания галереи «ТУРИНА ГОРА».

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Обзорные экскурсии об истории становления и произведениях промысла от Левиной Екатерины, искусствоведа галереи.

19.00-23.00 «Чудные сны Алтая». Мастер-класс по изготовлению масок в шаманском стиле мастера-бутофора Марии Кривоченко. Предварительная запись по т. 8-913-234-90-74.

20.00-21.00 «Кукольные истории, или вся красота в деталях». Авторская программа кукольницы Татьяны Калининой. Мастерица расскажет о тонкостях создания авторской куклы. Представит вниманию личную коллекцию, а также поделится секретом создания всевозможных миниатюрных аксессуаров к своим куколкам.

6. Музей «Мир времени», ул. А. Матросова, 12.

18.00-18.15 Открытие акции «Ночь музеев -2023».

18.15-19.00 Обзорная экскурсия по музею «Унесенные Временем» (о загадочных экспонатах).

19.30-20.00 Презентация мини-выставки «От пера до шариковой ручки».

Мини-экскурсии:

20.00-20.30 «Мужское и женское», из истории вещей.

20.30-21.00 «Кому как верят, тому так и мерят», из истории метрологии.

21.00-21.30 «О самом главном», из истории медицины.

21.30-22.00 «Время - деньги», из истории бонистики и нумизматики.

22.00-22.30 «Чай пить – не дрова рубить», из истории чаепития в России.

22.30-02.00 Экскурсии по заявкам каждые 30 минут.

7. Музей истории аптечного дела на Алтае «Горная аптека», ул. Ползунова, 42.

19.00–24.00 Праздничная уличная программа (площадка перед зданием):

20.00 Торжественное открытие акции «Ночь музеев» – 2023.

20.00–21.30 «ЛЕГЕНДАрное» застолье в Горной аптеке вместе с Торговой маркой «Легенды Алтая».

22.00–24.00 Музыкальный вечер с группой «Играй Гормон».

19.00–23.00 Театрализованная экскурсия «В гостях у провизора» в музее истории аптечного дела (каждые 30 минут, последняя экскурсия в 23.00).

19.00–23.00 «Театр теней», в рамках 270-летия Горной аптеки, легенды города Барнаула в исполнении Алены Елясовой, актрисы театра кукол «Сказка» (каждые 30 минут, последняя программа в 22.30).

19.00–23.00 «Магический сеанс» – городские легенды, общение с духами старого Барнаула, удивительные опыты и загадки подсознания от Константина Семенова в старинных подвалах Горной Аптеки (каждые 30 минут, последний сеанс в 22.30).

19.00–23.00 «Пчелиный светильник» – мастер-класс по изготовлению ароматной свечи из пчелиной вощины (каждый час, последний МК в 22.00).

8. Музей истории развития образования города Барнаула, ул. Союза Республик, 44.

18.00 Открытие акции «Ночь музеев - 2023».

18.00-22.00 Каждый час – Экскурсия по экспозициям музея (Какоткина О.В., руководитель структурного подразделения МБУ ДО «БГДЮЦ»; Берглезова Е.П., методист МБУ ДО «БГДЮЦ»): «Образование Барнаула в XVIII-XIX вв»; «Барнаул в годы Советской власти»; «Барнаул в годы Великой Отечественной войны».

19.00-19.30 Награждение победителей открытого городского конкурса интерактивного искусства «Твой выбор» (Какоткина О.В., руководитель Музея истории развития образования г. Барнаула).

19.00-20.00 Путешествие в «Страну мастеров» (серия выставок и мастер-классов).

20.00-21.00 Конкурс рисунков на асфальте «Солнечные зайчики» (Берглезова Е.П., методист МБУ ДО «БГДЮЦ»).

19.00-22.00 Кинозал Музея истории развития образования города Барнаула:

19.00-19.45 «Барнаул в панораме веков» (к 85-летию Алтайского края).

19.45-20.30 «Барнаул 1941-1945».

20.30-21.15 «Дорога памяти нашей» – фильм о Валерии Золотухине.

21.15–22.00 «Жизнь крестьянского сына» – фильм о Михаиле Калашникове.

Дополнительные услуги:

Фотосъемка.

Видеосъемка в интерьерах музея.

Возможна предварительная запись на мастер-классы.

9. Выставочные залы Барнаульской детской школы искусств № 6, ул. Малахова, 144а.

17.00 Открытие акции «Ночь музеев -2023». Концерт «Учитель, славлю имя твоё!», посвященный году педагога и наставника.

19.00 Открытие городской выставки «Добрый волшебник». Подведение итогов, награждение победителей конкурса «Добрый волшебник».

17.00-21.00 Выставка работ преподавателей школы искусств №6 «Весь этот мир творит учитель».

18.30–20.30 Мастер – классы педагогов ДШИ №6.

10. Детская картинная галерея «Лукоморье», ул. Юрина, 210.

18.00-18.15 Открытие всероссийской акции «Ночь музеев-2023».

18.00-21.00 «Сказочная страна». Выставка итоговых работ по декоративно-прикладному искусству учащихся выпускных классов МБУ ДО «ДХШ № 2» г. Барнаула (1 этаж).

18.00-21.00 «Этот огромный мир». Выставка коллективных работ учащихся младшего отделения МБУ ДО «ДХШ № 2» г. Барнаула (1этаж)

18.15-19.00 «Василий Андреев – русский патриот, педагог, виртуоз – балалаечник. К 135 - летию создания Великорусского оркестра». Выступление учащихся и преподавателей МБУ ДО «ДШИ № 8 г. Барнаула».

19.00-19.30 «Юмор великих». Выступление преподавателя МБУ ДО «ДХШ № 2» г. Барнаула Захаровой Е.А.

19.30-20.15 «Дарите музыку друг другу». Выступление учащихся и преподавателей МБУ ДО «ДШИ № 3 г. Барнаула».

20.15-20.50 «Весь этот мир творит учитель». Выступление учащихся и преподавателей МБУ ДО «ДШИ № 7 г. Барнаула».

«Мастерская»:

18.00-21.00 «Умные странички». Мастер-класс по изготовлению книжных закладок из цветной бумаги (вед. Мурзина Н.Г.).

19.00-21.00 «Весенний цветок». Мастер-класс по кинусайга (пэчворк без иглы) (вед. Есева Т.А.).

19.00-21.00 «Домик для ключа». Мастер-класс по изготовлению ключницы из дерева (вед. Толматова Т.Ю.).

19.00-21.00 «Весенние птички». Мастер-класс по изготовлению птички из бумаги с элементами аппликации и оригами (вед. Адасикова Н.В.).

В течение акции: Ваш экспресс-портрет на заказ от художников Зои Гузеевой. Фотосъемка, видеосъемка.

11. Галерея «UNIVERSUM» факультета искусств и дизайна АлтГУ, ул. Димитрова, 66.

16.00-23.00 Выставочные проекты. Холл концертного зала АлтГУ: 16.00 Торжественное открытие программы «Ночь музеев в АлтГУ» (Л.И. Нехвядович, д-р искусствоведения, профессор, директор Институт гуманитарных наук АлтГУ, И.В. Черняева кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедры искусств ИГН АлтГУ, Ю.В. Кирюшина, кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой культурологии и дизайна ИГН АлтГУ).

16.10 Вручение благодарственных писем студентам ИГН за творческую активность (Е.В. Русакович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств, заведующий галереи Universum ИГН АлтГУ).

16.30 Награждение победителей международного конкурса художественного творчества «Мой край, моя семья, мой учитель» (Н.В. Гречнева, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств ИГН АлтГУ).

17.00-20.00 Выступления творческих коллективов и театральных студий АлтГУ: музыкальная программа «Музыкальное обозрение» подготовлена преподавателями и студентами направления «Музыкально-инструментальное искусство» Института гуманитарных наук Алтайского государственного университета.

17.00-20.00 «Аквагрим» от мастера-гримера Юлии Кузнецовой.

17.00-18.00 Мастер-классы:

Мастер-класс по живописи «Акварельная зарядка» Наталья Гречнева, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств АлтГУ.

Мастер-класс по мокрому валянию «Майский день» Ксения Чернова, гр. 1384з.

Мастер-класс «Художественная роспись по дереву» Варнавская Василина, гр. 1394 (руководитель Елена Балакина, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ).

Мастер-класс по узелковой технике батика «Волшебный узелок» Вера Бочковская, кандидат исторических наук, член СХР, доцент кафедры искусств АлтГУ. 18.00-19.00 Мастер-классы:

Мастер-класс по скетчингу «Космические путешествие» Варвара Весна, гр.1394зУ.

Мастер-класс «Натюрморт в технике линейный скетчинг» Панова Екатерина, гр.1304а (руководитель Ольга Комарова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ).

Мастер-класс «Текстильная кукла» Злата Гусева, Вера Суворова, Надежда Куликова, гр. 8.109 (руководитель Анна Нечаева, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств АлтГУ).

Мастер-класс «Изучение техники трафаретной росписи стен» Анастасия Симонова, гр. 1394 (руководитель Елена Балакина, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ).

19.00-20.00 Workshop «Модные тренды: от идеи до реализации», модные аксессуары сезона весна-лето 2023, презентация студенческих коллекций (Оксана Бацына, доцент кафедры искусств АлтГУ).

19.00-20.00 Мастер-класс «Магниты и подвески из папье-маше с использованием сухоцветов» Мирошникова Софья, гр. 8.109 (руководитель Анна Нечаева, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств АлтГУ).

19.00-20.00 Мастер-класс по изготовлению сувенира «Корзиночка счастья» Ксения Долбилина, гр.1394 (руководитель Юлия Кирюшина, кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ).

20.00-21.00 Презентация студенческой коллекции «Тренды весны», мастер-класс по изготовлению модного аксессуара «Универ-кафе» (Диларам Сердюкова, старший преподаватель кафедры искусств АлтГУ)

20.00-21.00 Мастер-класс «Роспись тарелок из гипса» Анна Новикова, Вероника Скандакова, Елена Акулова, гр. 8.109 (руководитель Анна Нечаева, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств АлтГУ).

20.00-21.00 Мастер-класс по росписи на ткани «Russian print» (Елена Русакович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств АлтГУ).

20.00-22.00 Открытый лекторий:

20.00-21.00 «Нейросеть как инструмент креатива» (Ольга Шелюгина, кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ).

21.00-22.00 «Молодежное не значит современное: Молодое искусство Сибири» (Михаил Чурилов, искусствовед, доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ). Дополнительные услуги: 16.00—23.00 Работают талантливые специалисты общества фотографов АлтГУ.

16.00—23.00 Работает университетская лавка (буфет).

12. Центр истории и культуры Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, ул. Димитрова, 73

19.00–19.10 Открытие акции «Ночь музеев - 2023».

19.15–19.45 Танцевально-театрализованное представление Клуба старинных танцев АлтГТУ «О, танец, ты мечты моей стремленье!».

19.30–22.30 Экскурсии в Центр детского научного и инженерно-технического творчества АлтГТУ «Наследники Ползунова».

19.10-21.45 «Химический квест».

19.30–22.00 Фабрика гениев. Робототехника.

19.10–22.00 Демонстрация детских диафильмов «Сказочный калейдоскоп».

19.30–23.00 «Я готов Zащищать ОтечестVо!» Выставка бронетанковой техники и военного снаряжения Российской армии Военного учебного центра АлтГТУ.

19.30–23.00 Демонстрация предметов истории и культуры АлтГТУ.

19.30–23.00 Выставка счётно-измерительной и компьютерной техники.

19.30–22.30 Выставка «Наука о земле. Горные породы и минералы мира и Алтайского края».

19.30–22.30 Выставка «История развития геодезического оборудования – от мерной ленты до космических технологий».

19.30–22.30 Мастер-класс «Технология Умный дом на службе человека».

19.30–22.30 Мастер-класс «Создание модели дачного дома в графической системе Архикад».

19.30–22.30 Мастер-класс «Оценка качества дорожных покрытий автомобильных дорог с помощью современного оборудования».

19.30–22.30 Мастер-класс «Построй свою мечту  BIM Технология информационного моделирования зданий».

19.30-22.30 Мастер-класс «Диагностика ходовой части современного автомобиля».

19.00-22.00 Интерактивная архитектурная инсталляция студентов Института архитектуры и дизайна АлтГТУ «Другая сторона».

19.30–23.00 Выставка работ преподавателей кафедры «Изобразительное искусство», посвященная 20-летию кафедры.

19.30–22.00 Челлендж «Национальное приветствие».

19.30–22.00 Мастер-класс «Письменность народов мира».

20.00–21.00 Калейдоскоп потрясающих физических экспериментов «Физика от А до Я».

21.15–22.00 Феерическое шоу химических экспериментов «Тайны удивительного мира химии».

22.15–22.45 Музыкально-театрализованное представление «Поверь в мечту».

13. Музей археологии и этнографии Алтая АГУ, ул. Димитрова, 66.

15.30–16.30 Открытие экспозиции музея для осмотра. Обзорная экскурсия по экспозиции музея «Алтай в древности».

16.30–17.00 Презентация новой выставки «Древние всадники Алтая». Выставка уникальных предметов конской амуниции из фондов музея.

17.00-18.00 Обзорная экскурсия по экспозиции музея «Алтай в древности».

18.00–18.30 Презентация «Виртуального музея Большой Алтай – прародина тюрков». Представление 3D – моделей, артефактов древнетюркского искусства.

19.00-20.00 Экскурсия по экспозиции музея «Алтай в скифское время».

20.30 Викторина - Квиз «Алтай: от древности до современности» - победители получат призы.

20.00-21.00 Экскурсия по экспозиции «Древние культуры Алтая».

21.00-22.00 Экскурсия по экспозиции «Древнее население Алтая: Артефакты антропологическая коллекция музея».

14. Историко-краеведческий музей АлтГПУ, ул. Молодежная, 55.

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ: 19.00-22.00 «Игроделы»: культурно-игровая площадка для детей (3 этаж, ауд. 325).

20.00-22.00 «Сказки спрятались в музее»: театрально-игровая программа (3 этаж, ауд. 322).

21.00-21.30 «Кто хочет стать археологом?»: игра-викторина (3 этаж, ауд. 317).

21.30-22.30 «Мир старинных вещей»: экскурсия-игра (3 этаж, ауд. 317). ЭКСКУРСИИ: 19.00-19.30 «История музейного собрания»: обзорная экскурсия (3 этаж, ауд. 317).

19.30-20.00 «”Добра та речь, что в избе есть печь”: семейный быт крестьян Алтая»: тематическая экскурсия (3 этаж, ауд. 317).

20.00-20.30 «Война и мир в эпоху раннего железа»: интерактивная экскурсия (3 этаж, ауд. 317). МАСТЕР-КЛАССЫ: 19.00-22.00 «Цветочная история» (цветы из фоамирана, канзаши, шерстяная акварель, декупаж) (4 этаж, ауд. 409).

19.00-23.00 «Бумажная палеонтология» (оригами, аппликация и др.) (3 этаж, ауд. 317).

15. Музей анатомии животных АГАУ, ул. Мерзликина, 8, корпус 7б, ауд. 24, 28, 120.

18.00-22.00 Осмотр экспозиций препаратов с экскурсоводом.18.00-21.30 Мастер – класс «Изготовление музейного препарата».

18.00-21.30 Мастер – класс «Еда полезная и нет».

16. Выставочный центр Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги (2 площадки), ул. Привокзальная, 14, пл. Победы, 8

19.00-02.00 Тематические экскурсии по экспозиционным залам выставочного центра.

19.00-02.00 Пешеходные экскурсии по территории эксплуатационного локомотивного депо Барнаул (веерная часть):

19.00-02.00 Презентации:.

В экспозиционном зале «Пульс стальных магистралей» представлена выставка творческих работ победителей XVIII Регионального конкурса «Железная дорога глазами детей».

В мультимедийном зале (2 этаж выставочного центра) посетители смогут посмотреть документальные фильмы и презентации.

История Российских железных дорог, Западно-Сибирской железной дороги, строительство железной дороги на Алтае.

О героизме железнодорожников в годы Великой Отечественной войны расскажут фильмы: «Эшелоны идут на Берлин», «Дороги Победы», «Локомотивы Победы», «Лучший клип о войне», «80 – летию Сталинградской битвы посвящается…», «Кто для тебя герой?» и другие;

К 85-летию образования Железнодорожного района г. Барнаула состоится презентация видеоролика «Мой Барнаул» и показ видеофильмов о жизни и деятельности знаменитых людей Алтайского края: И.И. Ползунова, М. Т. Калашникова, Г.С. Титова, В.М. Шукшина.

Возможность отправиться в путешествие по железной дороге Алтая и познакомиться с историей железнодорожных станций в формате аудиоспектаклей будет у всех желающих!

Школьников и студентов ждут увлекательные интерактивные викторины по истории железных дорог мира, Российской железной дороги, Западно – Сибирской магистрали и Алтайской железной дороги.

Дети и родители смогут увидеть социальные ролики на тему «На пути железнодорожном будь предельно осторожным!».

Музыкальные композиции на тему железной дороги станут прекрасным подарком для всех гостей мероприятия!

19.30-22.00 Работа концертной площадки по адресу: площадь Победы, 8 (за зданием Алтайского территориального управления дороги):

Выступление вокальной группы ветеранов–железнодорожников «Попутчики».

Танцевально–игровая программа «Русские хороводы».

Желающих приглашают сделать фотосессии на интерактивных площадках «Ночи музеев – 2023»!

17. Центр противопожарной пропаганды и общественных связей 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, ул. Интернациональная, 58.

19.00-02.00 Экскурсия «История развития пожарного дела в России и на Алтае, пожарная техника, средства индивидуальной защиты», (каждые 20 минут).

19.00-21.00 Демонстрация современных и ретро-пожарных автомобилей на фасаде 1 пожарно-спасательной части.

Дополнительные услуги:

Фотографирование в старинных и современных касках и боевой одежде пожарных.

18. Музей истории дорог Алтая КГКУ «АЛТАЙАВТОДОР», пл. Баварина, 17.

18.00 Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев».

18.30 Памятники науки и техники федерального значения нач. ХХ в. в уникальной коллекции Музея дорожной техники: локомобиль, камнедробилка, паровой котел.

19.00 Из собрания Музея дорожной техники. Ретроавтомобили первой половины ХХ в.

19.30 Есть опыт у дорожников Алтая: дороги строить, возводить мосты.

19.30 Музей дорожной техники представляет уникальную коллекцию нач. ХХ в.: локомобиль, камнедробилка, паровой котел.

20.00 Ретроавтомобили первой половины ХХ в. - из собрания Музея дорожной техники.

20.00 Дорога, уходящая в горы. Чуйский тракт.

21.00 Есть опыт у дорожников Алтая: дороги строить, возводить мосты.

21.30 Чуйский тракт – наследие и детище многих поколений дорожников Алтая.

22.30 Бойцы 71-го дорожно-эксплуатационного полка с Алтая на дорогах Волховского фронта. 1941-1943 гг.

23.00 Люди. События. Факты…в дорожной истории Алтая –мультимедийная программа.

00.00 Школа передового опыта «Лучший по профессии» КГКУ «Алтайавтодор» - школа профессионального мастерства дорожников края.

01.00 Шедевры из наследия колыванских мастеров-камнерезов (экскурсия с мультимедийной программой). Творческие выступления партнеров в залах музея 18.30-19.20 «Круглый год земледельца». Фольклорно-этнографическая программа с реконструкцией традиционных русских обрядов из цикла «Народный календарь» - в исполнении народного самодеятельного коллектива Алтайского края, фольклорного ансамбля «СТРЕЛА» КГБПОУ «АКККиИ».

18.30-19.00, 19.50-20.20 «Наследие предков cвоих мы взяли в дорогу с собой» - программа, отражающая традиции переселенцев на Алтае –с участием народных ансамблей: «Ашекилень» (ДК «Южный»); «Вячоркi» (АКОО «Центр белорусской культуры»); «Дуслар» (АКОО «Центр татарской культуры «Дулкын»); представителей АКОО «Центр литовской культуры»; танцевальной группы «Второе дыхание».

19.00-19.40 «Вместе весело шагать…по дорогам» - концертную программу с исполнением классических и современных произведений на гитаре - представляют учащиеся 1-3 классов и педагоги МБУДО «Барнаульская детская музыкальная школа № 2».

20.20-21.00 «Разноцветные семейки…» - спектакль в жанре «миниатюра», по стихам популярных детских поэтов А. Барто, С. Маршака, К. Чуковского и др. - исполняет студенческий театр «СТРЕКОЗА» кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства АГИК.

20.30-22.30 «Нашей жизни дороги – это опыт и наши уроки» - программа авторских стихов, баллад и песен о дорогах и дорожниках, о любви, верности и дружбе. Дополнительные услуги: 18.00-00.00 «Вся наша жизнь - мосты…» - фотовыставка из истории Мостоотряда-96 ОАО «Сибмост». 18.00-00.00 Для наших гостей всех возрастов будут открыты три площадки: - Музей истории дорог Алтая, - Выставка дорожной техники, - Творческая аудитория (Учебный центр дорожного хозяйства Алтайского края). 18.00-00.00 Работают фотозоны на всех площадках: селфи в интерьерах, на фоне экспонатов - в залах музея; фото- видеосъемка.

19. Музей автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина, ул. Анатолия,130 (пересечение Анатолия -Красноармейский пр-т).

19.00-19.10 Открытие акции «Ночь музеев-2023».

19.00-01.00 Уникальный музейный продукт «Без прошлого - нет будушего!» В программе: 19.00–23.00 Интерактивная экскурсия «Защити своего железного друга».

19.00–23.00 Фотосессия с киногероями.

19.00–23.00 Вкуснейшая полевая кухня.

19.00–23.00 Антикварная лавка.

19.00–23.00 Учебный комплекс «Переобуй коня» (предварительная запись).

19.10–23.00 Мужской игровой уголок «Гараж – досуг» (предварительная запись).

19.10–23.00 VR/AV (виртуальная реальность) «Эх, прокачусь!» (предварительная запись).

19.10–23.00 Ретро-просмотр «Берегись автомобиля!» (предварительная запись).

19.10–01.00 Экскурсии:

19.10-20.00 «Ретро-машины». «Автомобиль до автомобиля». Обзорная экскурсия по музею.

20.00-21.00 «Военная техника». «Внедорожники». Обзорная экскурсия по музею.

21.00-22.00 «Советский автопром». «Первые американские автомобили». Обзорная экскурсия по музею.

22.00-23.00 «Дизайн и стайлинг автомобилей из прошлого в настоящее». Обзорная экскурсия по музею.

23.00-23.00 «Концепт-кары и прототипы». Обзорная экскурсия по музею.

00.00-01.00 «Самые престижные автомобили». Обзорная экскурсия по музею.

01.00-01.00 «Оригинальные и популярные автомобили». Обзорная экскурсия по музею.

19.00–01.00 Показ экспозиции музея и выставки отмычек(предварительная запись).

19.10–23.00 Викторина «Российская космонавтика».

19.10–23.00 Викторина «Про100кино».

20.00–00.00 Фотографирование на мотоцикле «Урал» (с героем из к/ф «Берегись автомобиля»).

19.10–23.00 Викторина «Мифы древней Греции».

19.10–23.00 Психологическая разгрузка для водителей «Маска» (разбей свою проблему (изготовление лица противника из гипса) и съешь свою проблему (изготовление лица противника из торта).

19.00-23.00 Выставка работ «100 лет BMW» (выставка масок: в виде дорожных знаков (въезд запрещен, слепой водитель, глухой водитель, инь и янь и другие); конфеты в виде дорожных знаков - подарок сотруднику ДПС). Дополнительные услуги: Фото-видеосъемка в костюме спасателя.

Мастер-класс по раскрашиванию гипсовых машинок (для детей от 6 лет).

Продажа сувениров от музея АВТОУГОНА.

Продажа игрушек (моделей радиоуправляемых автомобилей и др.).

Чеканка (своими руками) памятной монеты музея Автоугона им. Р. Дульцева-Деточкина. 19.00-19.10 Открытие акции «Ночь музеев-2023».

19.10-00.00 Обзорная экскурсия по музею.

19.10-00.00 Экскурсия «У русской печи». А вы мылись в русской печи? Об этом можно узнать в нашем музее.

19.10–00.00 «История улицы Анатолия» - названия улицы с момента ее существования.

19.10–00.00 Экскурсия «Изба портного Павла Фролова».

19.10–00.00 Во времена наших прадедов не было ни мыла, ни шампуня. Хотите узнать, как и чем раньше мыли голову и стирали бельё? Ответы на все вопросы только у нас!

19.10–00.00 В музее вы можете увидеть пылесос «Сатурн», посвященный первому полету в космос Юрия Гагарина.

19.10–00.00 Обучение мастерству шитья на швейной машинке с ручным приводом Подольского Механического Завода (каждые 30 минут) (предварительная запись).

19.10–00.00 У нас в музее вы можете попробовать вкуснейшую гречневую кашу из русской печи. Половину всей гречихи в России выращивают у нас на Алтае. Гречка – экологически чистый продукт и считается национальным русским блюдом.

19.10-00.00 Обучение мастерству: как замесить тесто и как испечь калачи в русской печи (предварительная запись).

19.10-00.00 Ярмарка трендовых изделий «Сделано в СССР».

19.10-00.00 Эксклюзивное выставочное пространство Черепашуриум «Остров черепах-Тортила» Новинка!

19.10-00.00 Развлекательная программа от Ансамбля русской песни «Душевный разговор» и «Марьюшка». Художественный руководитель А.А. Бердников.

19.10-00.00 Сувенирная лавка. ​​​​​​Работает музейная фотозона «Сделай незабываемое селфи»: Фото в русском сарафане с русской прялкой и самоваром.

Фото в русской косоворотке и фуражке с цветком.

Фото у памятника влюбленным.

Фото «Заведу патефон».

«Тантамарески».

20. Музей «Мир камня», ул. Ползунова, 39 (вход со двора).

Пешеходная экскурсия «Барнаульский сереброплавильный завод». Место, с которого начинался город. Прикоснитесь к старинным кирпичам самых загадочных зданий в Барнауле! Время начала экскурсий: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00. Группы формируются по предварительной записи по тел. 8 (3852) 69-14-70. Количество мест ограничено. ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА: 13.00–15.00 Экскурсии по музею для детей.

15.00–19.00 ИГРОТЕКА: конкурсы, викторины, беспроигрышная лотерея. ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА: 19.00 Официальное открытие акции «Ночь музеев-2023» в «Мире камня».

19.00—02.00 Экскурсии в музее по темам: «Богатство недр Алтая», «Минералы мира: драгоценные и поделочные камни», «Строение Земли и горные породы», «Удивительные формы кристаллов», «Каменная сказка пещер»., «Неподдельная красота: искусство алтайских камнерезов», «Палеонтология: история жизни на Земле». 19.30 Экскурсия «Открой свой Алтай!». Презентация экскурсионных туров от музея «Мир камня»: «Алтай рудный и камнерезный» (г. Змеиногорск, с. Колывань).

«По демидовским следам» (Краснощековский р-н).

«Край малиновых озер и соленых берегов» (Славгород, Бурсоль, Яровое).

«Край синей горы и белого озера» (Курьинский р-н, г. Синюха).

«Камнесамоцветная кладовая» (Каменушинское месторождение Кемеровская обл.).

21. Музей истории АГМУ и медицины Алтая, ул. Папанинцев, 126.

19.00 Открытие мемориальной экспозиции, посвященной основателям кафедры госпитальной хирургии, д.м.н. проф. Овчинникову А.В., д.м.н. проф. Гервазиеву В.Б. и кафедре.

19.00–02.00 Обзорные экскурсии по залам музея по разделам истории медицины Алтая: Медицина XVIII – XIX вв., Народная медицина, Китайская, вьетнамская медицина, Развитие курортного дела на Алтае, История развития медицины малых коренных народов Алтая (телеуты, тубалары и др.), История развития аптечного дела на Алтае, История развития лучевой диагностики, Семипалатинский полигон и его влияние на здоровье жителей Алтая, История развития санитарной службы, История развития стоматологии, Сестринское дело на Алтае, Алтай, медицина и космос, Мемориальный кабинет профессора В.И. Киселева, Экспозиция, посвященная эпидемии COVID – 19.

19.00-02.00 Вечер памяти, посвященный первому ректору АГМИ, к.м.н., доц. Рахтанову П.П., в честь 125-летия со дня его рождения.

22. Клуб – музей частных коллекций, пр. Ленина, 107.

18.00-20.00 Экскурсия «Педальные машинки» (уличная экспозиция).

19.00-20.00 Экскурсия «Советский Новый год. История, традиции, персонажи».

20.00-21.00 Экскурсия «Игрушки детства СССР».

21.00-00.00 Обзорные экскурсии по залам музея.

Филиал музея советской теле-радио аппаратуры по адресу: пр-т Калинина, 10:

18.00-00.00 Экскурсия «Обзор по музею теле-радио техники СССР».

А также приглашаем дополнительно в наш новый филиал музея советского быта по адресу: ул. Партизанская, 81:

19.00-00.00 Экскурсия «Обзор по новому музею быта СССР».

23. Выставочная площадка парка культуры и отдыха «Центральный», пр. Социалистический, 11.

19.00-19.40 5D-экскурсия «У закрытых ворот» (сбор группы на ул. Мало-Тобольская).

19.00-19.40 Интерактивная викторина «Парк Центральный: что было, есть и будет» (сбор группы у ворот № 3).

19.00-20.00 Концертная программа (площадка перед главным входом).

19.00-21.00 Акция «Детство – это…».

19.00-21.00 Фотовыставка «История парка в кадре».

19.00-21.00 Фотовыставка «А вы знали?... Интересное о парке».

19.00-21.00 Ярмарка ремесел, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

19.00-21.00 Интерактивная игровая площадка «По следам В.К. Штильке».

19.30-20.00 Презентация настольной игры-бродилки «От первой улицы до парка с историей».

20.00-20.40 5D-экскурсия «У закрытых ворот» (сбор группы у ворот №1).

20.00-20.40 Интерактивная викторина «Парк Центральный: что было, есть и будет» (сбор группы у ворот №3).

20.00-20.40 Презентация настольной игры-бродилки «От первой улицы до парка с историей».

20.00-22.00 Развлекательная ретро-дискотека с участием группы ECLIPSE (площадка перед главным входом).

24. Выставочная площадка парка культуры и отдыха «Изумрудный», пр-кт Сибирский, 38 /пр-кт Комсомольский, 128, парк «Изумрудный».

16.00-19.00 Праздничная программа «Детство навсегда!». Выступление творческих коллективов города Барнаула, анимационная развлекательная программа по мотивам советских мультфильмов с конкурсами и призами.

16.00 Торжественное открытие пруда парка «Изумрудный» после реконструкции.

16.00-17.00 Показательные выступления радиоуправляемых моделей кораблей от ЦДЮТТ Ленинского района г. Барнаула и Федерации судомодельного спорта Алтайского края.

16.00-17.00 Биологическая экскурсия «Путешествие муравья». Проводит кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Татьяна Антоненко.

16.00-19.00 Выставка-продажа экзотических животных «Не ходите, дети, в Африку гулять!».

16.00-21.00 Выставка ретро-открыток и игрушек «Я был когда-то странной игрушкой безымянной».

17.00-18.00 Мастер-класс по изготовлению простейших моделей кораблей.

17.00-18.00 Экскурсия «Меланжевый - лучший парк Барнаула» от краеведа, кандидата исторических наук Данила Дегтярева (сбор у верстового столба).

17.00-19.00 Мастер-классы по лентоплетению, бисероплетению и др.

19.00-20.00 Выступление Барнаульского духового оркестра с программой «В городском саду играет...».

20.00-22.00 Танцевальная программа «Танцуют все!».12.00-20.00 Выставка-продажа изделий ручной работы мастеров-ремесленников Алтайского края.

25. Музей природы института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета, пр. Ленина, 61 (вход со стороны правительства Алтайского края), ауд. 403 (4 этаж).

16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00 Обзорные экскурсии по экспозициям музея.

В ходе знакомства с экспозицией музея будут проведены обзорные экскурсии: птицы, звери и рыбы Алтайского края и не только, в том числе, и редкие виды. Посетители окунутся в «Чарующий мир раковин» и прикоснутся к разноцветью тропических бабочек, познакомятся с удивительным миром шишек, плодов и ботанических раритетов, а также с палеонтологическими находками края, вариантами рогов сибирской косули и другими экспонатами.

26. Музей истории Октябрьского района МБОУ «СОШ №31», ул. Чудненко, 62.

18.00-18.10 Торжественное открытие акции «Ночь музеев».

18.10-20.30 Работа столов с настольными играми, разработанными активистами музея.

18.10-20.30 Уличные игры.

18.10-18.20, 19.00-19.20 Экскурсия по выставке «Образование Алтайского края и Октябрьского района». Экскурсоводы музея.

18.30-19.00, 19.30-20.00 Экскурсия по выставке «История МБОУ «СОШ №31». Экскурсоводы музея.

18.10-18.30 Мастер-класс «Кукла из ниток».

19.00-19.30 Мастер-класс «Ткачество».

20.00-20.30 Обзорная экскурсия по Музею истории Октябрьского района.

20.00-20.30 Мастер-класс «Как определить минерал».

20.30-21.00 Закрытие акции.

27. Музей «Боевой Славы 56 ГСКСД», Музей Истории МБОУ «Гимназия № 42», пр. Красноармейский, 133.

17.00-17.05 Торжественное открытие акции «Ночь музеев».

17.05-17.35 Виртуальная экскурсия по «Истории Гимназии № 42». Выставка «Прошлое и настоящее». Экскурсоводы музея.

17.35-18.05 Презентация книги «Записки солдата». Выставка фронтовых записок Трухина Н.М., старшего сержанта бойца Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Бабич Г.Б.

18.05-19.05 Мастер-класс по созданию бумажной пилотки.

18.35-19.05 Презентация книги. Выставка фронтового архива. Экскурсоводы музея.

19.05-19.40 Экскурсия по выставке рисунка Розэ С.М.

19.00-20.00 Исполнение песен военных лет под гитару. Поем с Азаровым С.П.

17.00-20.00 Выставка творческих работ учащихся школы «История войны в моей семье».

28. Народный музей истории органов государственной безопасности МБОУ «Лицей №52», ул. Тимуровская, д. 33.

17.00-17. 05 Торжественное открытие акции «Ночь музеев».

17.05-17.30 Выставка «Мир моих увлечений». Филателия. Мастер-класс по по отклеиванию почтовых марок. Экскурсоводы музея.

17.30-18.00 Выставка «Мир моих увлечений». Фалеристика. Интерактивная викторина по филателии и фалеристике. Экскурсоводы музея.

17.05-18.00 Мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова. Экскурсоводы музея.

17.35-18.00 Экскурсия по выставке «От пионерии к Движению Первых» (Из истории пионерской дружины им. Ф. Дзержинского Средней школы № 52). Экскурсоводы музея.

18.05-19.00 Мастер-класс по каллиграфии. Экскурсоводы музея

18.05-19.00 Познавательная программа «Яростный стройотряд». Интерактивная викторина.

18.30-19.00 Экскурсия по выставке «Приоткрывая секреты… Деятели ВЧК-КГБ-ФСБ». Экскурсоводы музея.

19.00-19.30 Выставка «Мир моих увлечений». Нумизматика. Мастер-класс по очистке монет. Экскурсоводы музея.

19.30-20.00 Интерактивная викторина по филателии, нумизматике, фалеристике.

20.00-21.00 Показ диафильмов.

Дополнительные услуги:

Фотосессия «Почувствуй себя чекистом».

29. Музей «История культуры Алтая» МБОУ «СОШ №55», ул. Чкалова, 68.

12.00-12.05 Торжественное открытие акции «Ночь музеев».

12.05-12.45 Концертная программа «Алые паруса», посвященная 60-летнему юбилею МБОУ «СОШ №55».

13.00-13.15 Открытие выставки «Мое школьное детство», посвященной Десятилетию детства.

13.15-13.30 Мастер-класс по изготовлению куклы-кувадки.

13.15-13.30 Экскурсия по выставке «Мое школьное детство» (Из истории школы № 55).

14.00-16.00 Общешкольная спартакиада, посвященная 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Юбилею школы.

12.00-16.00 Стена отзывов «Мой любимый учитель, наставник» к Году педагога и наставника.

12.00-16.00 Обзорная экскурсия по музею.

12.00-16.00 Фотолокация «Школьник».

30. Музей «Локальные войны ХХ века» МБОУ «СОШ № 60» имени Владимира Завьялова, ул. Советской Армии, № 54а.

16.00-17.00 Звучание песен патриотической тематики «Наша Родина – Россия».

16.00-17.00 Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мелом».

16.00-17.00 Встреча и регистрация гостей, работа счетной комиссии акции.

16.00-16.20 Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев».

16.25-16.50 Обзорная экскурсия в музее школы. 17.00-17.50 Мастер - класс «Игры нашего детства».

17.00-17.50 Конкурс чтецов «Учитель – звучит гордо».

17.00-17.20 Презентация фильма о школе «Нам - 60!».

17.00-17.50 Мастер – класс перьевого письма.

17.00-17.50 Открытое первенство школы по футболу.

17.00-17.50 Спортивная программа по волейболу.

17.00-17.50 Фотосессия «Из детства моих родителей».

17.00-17.50 Тренинг «Легко ли быть учителем?».

17.00-17.50 Мастерская учителей естественно - научного цикла «Учительское сердце».

17.00-17.50 Русские народные сказки (Сказка как наставник).

17.00-17.50 Экскурсия по школьной картинной галерее.

18.00-18.30 Подведение итогов акции.

31. Историко-краеведческий музей «История школы» МБОУ «СОШ №64», ул. А. Петрова, 112.

16.00-16.05 Торжественное открытие акции «Ночь музеев».

16.00-19.00 Презентация школьной энциклопедии «От А до Я».

16.10-16.25 Онлайн-экскурсии «Боевой путь 5-й гвардейской дивизии», «Вези меня, Пятёрочка, до самых до Черёмушек».

16.30-17.00 Мини-Кубинка (выставка моделей бронетанковой техники).

17.05-17.25 Реальная история (демонстрация головных уборов родов войск в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.).

17.30-18.00 Мастер-класс «Пионерское детство».

18.00-19.00 Обзорная экскурсия по музею.

Дополнительные услуги:

Фотолокация «Школьные годы».

32. Музей МБОУ «Гимназия № 69 имени генерала-майора И.В. Панфилова», пр. Красноармейский, 110.

10.00-11.00 Экскурсия «Древняя история Алтая (от эпохи каменного века до раннего средневековья)».

11.00-12.00 Экскурсия «История родного края».

12.00-13.00 Экскурсия «Вооружение РККА и вермахта в начале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

13.00-13.30 Стихи и песни о войне в исполнении участников акции. Настольная военно-историческая игра «Победа».

13.30-14.30 Экскурсия «Алтай в средневековый период».

15.00-16.00 Обзорная экскурсия «Школьный музей – гордость школы».

Дополнительные услуги:

Видеоэкскурсии.

33. Музей «История Железнодорожного района города Барнаула» МБОУ «Гимназия №80», ул. Георгия Исакова 138.

17.30-18.00 Торжественная церемония открытия акции «Ночь музеев-2023».

18.00-20.00 Фото-выставка работ учащихся МБОУ «Гимназия №80» «Портрет моего учителя».

18.00-20.00 Выставка рисунков воспитанников ИЗО-студии «Индиго» МБОУ «Гимназия №80» «Улыбка учителя».

18.00-20.00 Выставка-рекомендация «Книги детства наших учителей».

18.00-20.00 Экспозиция школьных вещей жителей ТОС «Петровский» «Школьная пора».

18.00-18.30 Открытие экспозиции в музее «История Железнодорожного района г.Барнаула» «Педагоги - наставники гимназии №80».

18.00-19.00 Конкурс чтецов «Школьные годы чудесные».

18.00-19.00 Викторина «Большая перемена» (образ учителя в кино и мультипликационных фильмах).

18.00-19.00 Конкурс рисунков на асфальте «Букет для моего учителя».

18.30-19.00 Литературная гостиная «Нет на свете мудрее профессии».

18.30-19.00 Экскурсия в музее «История Железнодорожного района г. Барнаула» «Как учились в старину».

18.30-19.30 Мастер-класс по изготовлению закладок для учебников.

19.00-19.30 Премьера документального фильма «Гимназия №80: путь длиной в 50 лет».

19.00-20.00 Встреча молодых педагогов МБОУ «Гимназия №80» с заслуженным учителем РФ Раевской Л. А.

19.00-20.00 Презентация опыта и мастер-класс учителя химии Матыцина А. Ю. «Химия вокруг нас».

19.00-20.00 Презентация опыта и мастер-класс учителя физики Петровой Ю. В. «Чудеса науки».

Дополнительные услуги:

Фотолокации:

«Профессия дальнего действия, главная на Земле!».

«Школьные годы чудесные».

34. Военно-исторический музей 87 кавалерийской, 64 Красносельской стрелковой дивизии имени К.Г. Аносова МБОУ «СОШ №84», ул. 50 лет СССР, 10.

18.00-18.15 Открытие акции «Ночь музеев» (Рекреация 1 этажа, Пашкова О.П.).

18.15-19.00 Интерактивная презентация «Герои Донбасса» (Кабинет № 1, Мозжерина М.А, Актив музея).

18.15-19.30 Мастер – классы.

18.15-19.30 Фестиваль настольных игр (Спортзал, Волонтёрский отряд, Дурнина О.В.).

18.00-19.30 Фотовыставка «История в архитектуре» (Рекреация 1 этажа, Мозжерина М.А.).

18.00-19.30 Выставка декоративно-прикладного творчества «Таланты наших педагогов», посвящённая Году педагога и наставника в России (Рекреация 1 этажа, Дурнина О.В., Мозжерина М.А.).

18.00-19.00 Игровая программа по детской литературе (Актовый зал, Королькова Н.И).

18.30-19.30 Сбор отзывов и пожеланий. Вход (рекреация 1 этажа), Мозжерина М.А.

35. Музей истории Ленинского района города Барнаула МБОУ «СОШ № 113 имени Сергея Семенова», ул. Монтажников, 14.

17.00-17.15 Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев».

17.15-17.45 Показательные выступление учащихся мотоклуба «Современник».

17.45-18.15 Обзорная экскурсия по музею.

18.15-18.45 Презентация «Призвание – учитель».

18.15-18.30 Выставка рисунков учащихся «Моя любимая школа».

18.30-19.00 Урок краеведения «Окрестности Ленинского района».

19.00-19.30 Выставка «Школьная вселенная».

36. Музей «Истоки» МБОУ «СОШ № 114 с углубленным изучением отдельных предметов», ул. Панфиловцев, 8.

16.00-20.00 Выставка в школьном музее «Истоки» «Предметы русского быта».

16.00-20.00 Выставка в школьном музее «Истоки» «Земляки – герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

17.00-17.30 «Путешествие в школьный музей» - обзорная экскурсия по музею (экскурсовод Сафронова Милана).

18.00-18.20 Экскурсия «Фронтовые письма» (экскурсовод Дробина Полина).

18.00-18.20 «Похоронки времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (экскурсовод Гриценко Константин).

18.30-19.00 Презентация выставки «Книги об Алтае» (библиотекарь школы Шалашкова Т.П.).

18.30-19.00 «СВО: Ими гордится Россия» (экскурсовод Носкова Л.Г.).

18.30-19.00 «Предметы, побывавшие на фронте» (экскурсоводы: Попова Олеся, Ворона Анна).

19.00-19.20 «Награда нашла героев» (экскурсовод Галич Дарья).

19.30-20.00 Экскурсия «28 панфиловцев» (экскурсовод Дробина Полина).

20.00-20.40 Викторина «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённая Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (библиотекарь школы Шалашкова Т.П.).

20.45-21.00 Селфи «Мы и «Ночь музеев».

37. Историко-краеведческий музей «Поиск» МБУ ДО «СОШ № 118», ул. Благовещенская 11.

14.00 Торжественное открытие акции «Ночь музеев - 2023».

14.10–16.00 Проведение школьного конкурса «Смотр строя и песни», учащиеся 2-4, 5-8 классов.

14.00-16.00 Краеведческая игра «Назад в прошлое», посвящённая истории развития образования в г. Барнауле.Адрес: г. Барнаул, мкр. Новосиликатный,

38. Педагогический музей кукол МБДОУ ЦРР — «Детский сад №217», ул. Партизанская , 84.

18.00-18.15 Встреча гостей, рассказ об истории музея.

18.15-18.30 Презентация экспозиции «Барышни гуляют».

18.30-19.00 Презентация экспозиции «Слава и гордость России».

19.00-19.15 Презентация экспозиции «Русский народный костюм старожилов Алтайского края».

19.15-19.40 Интерактивное знакомство с ресурсами мультимедийного исторического парка «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ».

19.40-20.00 Квест с «карточками–находилками».

39. Детский этнографический музей-мастерская «Лад» МБУ ДО «ДШИ «Традиция» с. Власиха, ул. Первомайская, 50.

18.00-21.00 Экспозиция выставки этнографических коллекций «Мир крестьянского дома. Внутреннее убранство жилища русских старожилов и переселенцев Алтая»

18.00-19.00, 19.00-20.00, 20.00-21.00 Игра-путешествие «Как у нас во дому» - празднично-обрядовые традиции русских старожилов и переселенцев Алтайского края; игра и игрушка в семейной традиции воспитания; традиционные ремёсла Алтайского края; традиции сибирского чаепития.

19.00-20.30 «Родной земли многоголосие». Концерт фольклорных коллективов МБУ ДО ДШИ «Традиция».

По предварительным заявкам - работа творческих мастерских:

«Хороводно-игровые традиции старожилов и переселенцев Алтайского края»,

«Традиции Урало-Сибирской домовой и прялочной росписи»,

«Основы традиционного гончарного ремесла»,

«Традиции крестьянской вышивки («набор», «роспись»)»,

«Традиционное плетение и ткачество»,

«Деревянная игрушка «Власихинская тарарушка»,

«Русская здрава» - традиционная народная система оздоровления,

«Традиционная одежда русских старожилов и переселенцев Алтая».

Этнокультурное подразделение «Спутник», ул. Соловьиная, 45 (микрорайон Спутник).

18.00-21.00 Экспозиция выставки «Игрушки рядом с нами» (этнография, новоделы).

18.00-19.00, 19.00-20.00, 20.00-21.00 Вечёрочно-игровые традиции русского населения Алтайского края (игровые программы).

19.00-20.30 «Сторона моя, сторонушка». Концерт фольклорных коллективов МБУ ДО ДШИ «Традиция».

40. Военно-исторический музей «История русского воинства» МБУДО «Память» Пост №1, пл. Победы, 9.

15.00-19.00 Свободное посещение музея с информационным сопровождением.

15.00-19.00 Просмотр фильма о караульной службе на Посту №1 города Барнаула.

15.00-19.00 Площадка «Народная Книга Памяти».

15.00-19.00 Разборка и сборка автомата с инструкторами Центра «Память» Пост №1.

Дополнительные услуги:

Фотосессия.

41. Музей музыкальных инструментов Народного мастера Алтайского края А. Гнездилова.

Площадка № 1: ТЦ «Лидер», 2 этаж, отдел «Balt», ул. Шумакова, д. 46.

15.00-16.00 Выступления учащихся и преподавателей ДШИ №8 г. Барнаула.

16.00-17.00 Выступление семейного ансамбля народных инструментов Бабушкиных «Час да по часу» (руководитель И.Е. Бабушкин).

17.00-17.30 Выступление семейного ансамбля народных инструментов Гнездиловых «Самогуды» (руководитель А.И. Гнездилов).

17.30-18.00 Выступление семейного ансамбля народных инструментов Рониных «Смородина» (руководитель О.А. Ронина).

18.00-18.30 Выступления студентов АлтГУ (класс гитары Е. Зулина).

18.30-19.30 Творческие встречи с мастерами-художниками музыкальных инструментов (К. Боенко, И. Перехрест, А. Удальчиков, Е. Бабушкин, А. Гнездилов).

19.30-20.00 Экспресс-уроки игры на музыкальных инструментах.

Площадка № 2: ТРЦ «Арена», 3 этаж, отдел «Balt», Павловский тракт, д. 188.

18.30-19.30 Выступление заслуженного коллектива самодеятельного художественного творчества Народного ансамбля народной музыки «Жалейка» (руководитель С.Е. Десятов).

42. Выставочная площадка Барнаульского зоопарка «Лесная сказка», ул. Энтузиастов, 12.

На территории зоопарка с 19.00 до 22.00 будет организовано несколько интерактивных площадок, которые будут работать параллельно.

19.00 Торжественное открытие акции «Ночь музеев» с запуском голубей (дети запускают 50-60 голубей). Патриотическая акция «Голуби мира с Алтая».

19.10 На «Стоянке древнего человека» будет работать тематическая площадка «История древнего человека Алтая» с мастер-классом по изготовлению древних лепешек и выпечке их на камнях.

С 19.10 начало работы всех площадок:

«Мини-ферма» - концерт с участием творческих коллективов г. Барнаула. Выставка экзотических беспозвоночных (богомолы, пауки, эублефар). Мастер-класс по изготовлению мозаики из стекла «Мишка косолапый». Мастер-классы по изготовлению сувениров из природных материалов. Квиз (викторина) «Четвероногие герои» (о подвигах братьев наших меньших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). Квест по зоопарку.

20.00 - будет проходить познавательная экскурсия с директором зоопарка С.В. Писаревым «Роль животных в истории человечества» с показательными кормлениями животных.

22.00 Огненное шоу.

22.00-24.00 Зоопарк будет работать в обычном режиме для всех желающих.

43. Музей колоколов Алтайского центра звонарского мастерства храмового комплекса Иоанна Богослова, ул. Шумакова, 25А

18.00-19.00 Экскурсия в Музей колоколов.

18.00-20.00 Работа выставки графических работ «Дети рисуют храм» (ДШИ №6, г. Барнаул).

19.00-20.00 Мастер-класс по колокольному звону для детей и взрослых.

44. Выставочная площадка Алтайского краевого отделения Российского детского фонда.

18.00-22.00 Работа выставки «История благотворительности Алтая». Экскурсия каждые 30 минут.

18.00-22.00 Работа выставки «Родом из советского детства»: игрушки, предметы быта для детей, книги, фотодокументы и т.д.

18.00-22.00 Акция «Добрые письма». Гости мероприятия могут написать поддерживающие письма подопечным детского фонда: как детям с тяжелыми заболеваниями, так и ребятам, которые находятся в краевых центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей (детские дома). Все письма будут переданы адресатам.

Всем гостям-детям – приятные сюрпризы.

45. Выставочная площадка Центра культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая», ул. Антона Петрова 210/1.