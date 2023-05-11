Ночь музеев-2023 в Алтайском крае. Самая полная программа - найдите площадки в своем населенном пункте

Стала известная самая полная программа мероприятий акции "Ночь музеев" 20 мая. Ищите свой населенный пункт в материале altapress.ru. А афишу для Барнаула смотрите здесь.

КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г. С. Титова»

Площадка № 1. Основное здание музея. Косихинский район, с. Полковниково, ул. Школьная, 3 А 18.00. Торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь музеев - 2023»;

18.15. Мастер-класс по истории бального танца «Космический бал» творческого объединения

«Традиция» (г. Бийск);

20.00 – 21.00. Экскурсия в фондохранилище «А у нас на стене», просмотр советских диафильмов;

19.00 – 23.00. Работа интерактивных площадок и детских студий: познавательно - увлекательное путешествие «Звезды и созвездия» с мастер - классом;

семейный турнир по сборке космических пазлов;

настольные игры: «МЕМО Космос», «Большое космическое путешествие»;

интерактивный тест «Что ты знаешь о Великой отечественной войне?», к 78-ой годовщине

Победы в Великой Отечественной войне;

площадка «Наблюдаем за звездами вместе»; 19.00 – 23.00. Выставка-продажа ремесленников Алтайского края;

20.00 – 23.00. Вечерняя экскурсия по экспозиции «Алтай и космос»;

21.00. Концертная программа «Под звездным небом» (открытая сцена);

23.00. Праздничный фейерверк. Площадка № 2. Детский музей космонавтики. Косихинский район, с. Полковниково, ул. Школьная, 5 А. 18.00 – 22.00. Интерактивная экскурсия «От сказки к звездам»;

19.00. Крио – шоу;

19.30 – 22.00. Работа интерактивных площадок и детских студий: музейный урок «Ветреные цветы», посвященный Дню ветреных вертушек;

мастер-класс «Игрушка – вертушка из бумаги»;

виртуальная реальность «Полет с Луны на Землю»;

интерактивная игра «Собери ракету»;

«PRO – космос» - космическая викторина;

настольная игра «Космическая бродилка». Площадка № 3. Дом семьи Титовых. Косихинский район, с. Полковниково, ул. Титова, 21. 16.00. Познавательная программа «Русская печь – всему дому кормилица»;

17.00. Мастер-класс по изготовлению ночной птицы из картона «Совушка - сова, круглые глаза!»;

18.00 – 20.00. Экскурсии по мемориально-бытовой экспозиции «Дом семьи Титовых».

Адрес: 659814, Косихинский район, с. Полковниково, ул. Школьная, 3а.

КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина»

19.00 – 19.20. Торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь музеев – 2023»: «Добротой

измерь свой путь!»;

19.00 – 23.00. Экскурсия по литературной экспозиции «В.М. Шукшин. Жизнь и творчество 1929 – 1974 гг.»;

19.00 – 24.00. Акция «Я экскурсовод»;

19.00 – 24.00. Фотозона «Добрый вечер, добрым людям!»;

19.20 – 20.00. Программа, «Добрый, отзывчивый парень», посвященная 60-летию начала съемок фильма «Живет такой парень»;

20.00 – 20.30. Открытие выставки «Живет такой парень»;

20.30 – 21.30. Квест-игра «Дорогой Пашки Колокольникова»;

20.30 – 23.00. Мастер-класс по изготовлению весенней куклы-оберега «Солнечный конь»;

20.30 – 23.00. Мастер-класс по робототехнике «От полуторки до робота»;

20.30. Мастер-класс по креативному ткачеству «Фантазии полет и рук творенье»;

20.30 – 23:00. Мастер-класс по рисованию в технике Эбру «Чудеса воды»;

20.45 – 21.45. Презентация фильма «Любовь не крапива»;

21.45 – 22.30. Творческий вечер автора-исполнителя Сергея Стёпочкина «Давайте жить!»;

22.30 – 23.45. Киноклуб. Фильм В.М. Шукшина «Живет такой парень»;

23.45 – 00.00. Караоке-акция «Звучала музыка с экрана».

Адрес: 659375, Бийский район, с. Сростки, ул. Советская, 86.

«Мемориальный музей М.Т. Калашникова» - Филиал КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей»

15.00 – 15.40. Открытие акции «Ночь музеев – 2023», игровая программа «Веселая карусель», к Десятилетию детства;

15.40 – 16.15. Презентация выставки «Я с вами шел одной дорогой»;

16.15 – 17.45. Познавательно-игровая площадка «Природа и мы», с участием клуба друзей «Ровесник» и Государственного заповедника «Тигирекский», к Десятилетию детства;

17.45 – 18.15. Интерактивная программа «Секреты школьного портфеля», ко дню педагога и наставника;

18.15 – 19.15. Квест «В юбилей-не робей», к 10-летию музея;

19.15 – 20.15. «Один из первых в Сибири», мультимедийная программа к 200-летию Алтайского государственного краеведческого музея;

19.15 – 20.15. Мастер-класс в технике оригами «Хозяйка таинственных пещер»;

20.15 – 21.45. Мультимедийная программа «Царица ваз» к 180-летию Колыванской вазы;

21.45 – 22.15. Мастер-класс рисунок на камне «Каменный цветок»;

22.15 – 23.00. Вечернее шоу «Угадай мелодию».

Адрес: 658320, Курьинский район, с. Курья, ул. Советская, 65.

«Мемориальный музей киноактрисы Е.Ф. Савиновой» - Филиал КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»

18.30 –18.40 Открытие музейной программы в рамках всероссийской акции «Ночь музеев – 2023»

18.40 – 19.15 Музейная беседа «Какое счастье быть актрисой», посвященная жизни и творчеству Е.Ф. Савиновой.

19.15 – 20.00 Музейная беседа «Быт крестьянский. Как жили крестьянские семьи в начале XX века на примере семьи Савиновых»

20.00 – 21.00 Музейная программа с викториной «Добро пожаловать»

21.00 – 22.00 Праздничная встреча с краеведом Т.М. Загудаевой «Село мое родное» с мастер-классом по составлению генеалогического древа

22.00 – 23.40 «Дискуссионный зал»: История создания фильма «Приходите завтра» с обсуждением фильма и демонстрацией фрагментов из него

Адрес: 659470, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. им. Чапаева, 20.

«Мемориальный музей В.С. Золотухина» - Филиал КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»

18.00 – 18.15 Открытие музейной программы в рамках всероссийской акции «Ночь музеев – 2023»

18.15 – 18.50 «Год педагога и наставника»: Музейная беседа «Учителя в жизни В.С. Золотухина»

19.00 – 19.40 Детская площадка: Творческая мастерская «Всяк мастер на свой лад»: Поделки в технике оригами «Волшебство из бумаги: маленькие зверята»

19.50 – 20.50 Музейная викторина «Алтай рудный. По следам горных первопроходцев»

21.00 – 22.00 Музейная беседа «Певец родного края», посвященная 85-летию со дня рождения

известного алтайского писателя и общественного деятеля В.Б. Свинцова.

Адрес: 659560, Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. Советская, 6б.

«Мемориальный музей Р.И. Рождественского» - Филиал КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»

19.00 – 19.15 Открытие музейной программы в рамках всероссийской акции «Ночь музеев – 2023»

19.15 – 21.00 Литературно-музыкальный вечер «Учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле!», посвященная Году педагога и наставника

21.00 – 21.30 Творческая мастерская «Радуга талантов»: поделки из цветной бумаги в технике бумагопластики «Весенний букет» с участием педагога начальной школы И.А. Тамбовских

21.00 – 21.30 Встреча с народным умельцем С.Н. Лысиковым «Зри в корень. Искусство корнепластики»

21.30 – 22.00 Детская площадка: Творческая мастерская «Радуга талантов»: Рисование в технике монотипия «Удивительные краски»

22.30-23.00 Викторина «Просветители Алтая. В.К. Штильке, А.М. Топоров, С.П. Титов», посвященная Году педагога и наставника

22.00 – 23.00 Музейная игротека:

презентация настольной электровикторины «Познаем, играя: О вещах и смыслах» по

мемориальной экспозиции «Реликварий семьи Рождественского»;

Поэтические головоломки «Литературные игры по произведениям Р.И. Рождественского»;

Экологическая настольная игра «Заповедные острова Алтайского края»

Адрес: 659820, Косихинский район, с. Косиха, ул. Советская, 18.

«Алтайский районный краеведческий музей» структурное подразделение МБУК «МфКЦ»

15.00 – 15.15 Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев – 2023»

Детская программа:

15.15 – 17.00 Мастер-класс по ткачеству гобеленов «Секреты мастериц»

16.00 – 17.00 Квест программа для детей «Путешествие по музею»

17. 00 – 18.45 Музыкальный вечер «По волнам нашей памяти. Песни военных лет».

Адрес: 659650, Алтайский район, с. Алтайское, ул. К. Маркса, 124.

Белокурихинский городской музей им. С.И. Гуляева МБУ «Центр культуры города Белокуриха»

17.00 – 17.10 Открытие акции «Ночь музеев-2023»

17.10 – 17.40 Музыкально-историческое путешествие «А всё начиналось с колоды…»

Презентации выставок:

«Учителя особого назначения»,

«Улыбка учителя»,

«Столетний юбилей науки на курорте»

17.40 – 18.20 Интеллектуально - познавательная игра (квест) «Что нам завещано беречь?... »

17.40 – 18.20 Конкурс на лучшее признание: «Если бы я был учителем…»

17.40 – 18.20 Загадочное» фотоателье «На приёме у главного…»

17.40 – 18.20 «Школьный буфет» – угощение чаем из алтайских трав по рецепту Заслуженного учителя РФ А.Я. Тырышкиной

18.30 – 20.00 Гала-концерт местных жителей и гостей курорта «Тайна жизни»

21.00 – 22-00 Экскурсия "Бубен Недр Земли - красивая сказка или реальная история?" в художественно-этнографическом музее «Седой Алтай»

Адрес: 659900, г. Белокуриха, ул. Славского, 19.

МБУ «Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки»

Площадка № 1. Исторический отдел. Адрес: г. Бийск, ул. Владимира Ленина, 134. 18.00 – 22.00 Русская купеческая лавка;

Заморские диковины;

В гостях у сказки;

Оружейная палата;

Ярмарка. 22.00 – 24.00 Дивный сад. Площадка № 2. «Музей Чуйского тракта». Адрес: г. Бийск, ул. Советская, 42. Программа «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» Расписание занятий: 1 урок – классный час – Знакомство с «одноклассниками»

2 урок – литература – «Сказки Бианки в новом формате»

3 урок – история – «Город Бийск умеет удивлять»

4 урок – музыка – «Уникальный винил»

5 урок – экология – «130 лет в объективе исследователя»

Адрес: 659300, г. Бийск, ул. Ленина, 134.

Благовещенский районный краеведческий музей МБУК «МфКЦ»

19.00 – 19.10 Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев - 2023»

19.10 – 20.00 Мастер-класс «Открытка по скетчу»

20.00 –21.00 Мероприятие для старшеклассников «Славный путь комсомола», к 105-летию

образования комсомола и 100- летию рождения комсомола в Благовещенском районе

21.00 – 23.00 Конкурсно-развлекательная программа « Большая перемена», к Году педагога и наставника

В течение акции:

Выставка «Ваш скромный труд цены не знает» (о педагогах)

Фотовыставка «Прошлое в настоящем»

Выставка «Чемодан военных лет»

Выставка «Салют, Пионерия! Салют, Комсомол!»

Адрес: 658670, Благовещенский район, р.п. Благовещенка, ул. Ленина, 96.

Быстроистокский районный краеведческий музей МБУК «МфКЦ»

18.00 – 18.15 Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев - 2023»

18.10 – 18.45 Презентация: «Все мы родом из детства»

18.45 – 19.45 Концерт народного ансамбля Быстроистокского культурно-досугового центра «Крупеничка»

19.45 – 20.15 Мастер- класс «Волшебный мир оригами»

19.45 – 20.15 Мастер- класс «Сувенир из фетра»

20.15 – 20.45 Презентация персональной выставки Иценко Елены Валерьевны «Удивительный мир холодного форфора» с мастер- классом по изготовлению сувенира в технике «холодный форфор»

20.15 – 20.45 Презентация персональной выставки по декоративно-прикладному творчеству Самсоновой Светланы Петровны «Создавая красоту руками»

20.45 – 21.30 Экскурсия в музее, фото на память в интерьере музея

Адрес: 659560, Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. Советская, 6б.

Отдел «Районный историко-краеведческий музей им. В.М. Комарова»

18.00 – 18.15 Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев»

18.15 Презентация «История музея в лицах, событиях, датах»

18.30 Конкурс семейной открытки «А нам нужна одна Победа!»

19.00 Открытие выставки «Глиняные игрушки народных промыслов России»

19.20 Бенефис музейного экспоната «Дела давно минувших дней»

19.30 Мастер-классы:

«Рукотворно-глиняное чудо»

«Плетение из эколозы»

«Оберег для Воина», посвящен воинам-землякам, находящимся в зоне СВО

20.00 Урок чистописания «Писать красиво не ленись…», посвящен Году педагога и наставника

20.00 – 22.00 Свободные экскурсии по вечернему музею

Адрес: 658930, Волчихинский район, с. Волчиха, ул. Ворошилова 2.

МБУК «Егорьевский межпоселенческий районный историко-краеведческий музей»

18.00 – 18.15 Открытие акции «Ночь музеев-2023»

18.15 – 19.00 Экскурсия-презентация «Герои Советского Союза»

19.00 – 19.30 Викторина «Загадки о животных»

19.30 – 20.15 Фото-пауза Фотозона «Ночь музеев»

20.25 – 21.10 Экскурсия - Презентация «Место Памяти»

21.10 – 21.40 Мастер-класс «Цветы победы»

21.40 – 22.00 Кофе-пауза

22.00 – 22.20 Показ видео ролика

В течение акции:

выставка «Педагогические династии»;

выставка из фондов музея «Ветер перемен»;

выставка из фондов музея «Центр детского творчества».

Адрес: 658280, Алтайский край, Егорьевский район, с. Новоегорьевское, ул. Машинцева, 23.

Клуб-музей МБУ «Центр культуры» Ельцовского района

18.00 Открытие детской программы акции «Ночь музеев-2023»

18.30 – 19.00 Театральная миниатюра «Достучаться до каждого сердца»

19.00 – 19.20 Информационное выступление по экспозиции «Учитель! Какое высокое слово!»

19.20 – 19.30 Блиц вопросы по теме «Учитель! Какое высокое слово!»

19.30 – 20.30 Познавательно-игровой конкурс «Мы были все учениками»

20.30 – 21.00 Информационный фильм «Не смейте забывать учителей»

21.00 – 21.30 Музыкальная программа

21.30 – 21.45 Музыкальная викторина

21.45 – 21.50 Награждение участников игрового конкурса

21.50 – 22.00 Финал

В течение акции:

выставка предметов и фотографий из фондов музея «Но тут звонок раздался»,

фотозона «Ты помнишь?»,

кинозона «Лента времени»

Адрес: 659470, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Шацкого, 15.

Историко-краеведческий музей Завьяловского района

17.00 Открытие акции «Музейная ночь – 2023»

17.10 Театральная студия «Паруса». Композиция «Любовь к Родине»

18.00 Квест-игра «Памяти вице-адмирала Ярового П.М.»

18.40 Конкурс чтецов по творчеству поэта Г.В. Чарикова «Любимые строки»

19.30 Театрализованное представление «В сказочном лесу»

20.20 Презентация выставки, посвященной творчеству художника Н.В. Панченко «С любовью к родному Алтаю»

21.00 Литературная композиция «Из тёплых маминых рук Учитель взял твоё сердце!»

21.40 Колесо времени «Как раньше грамоту разумели»

22.20 Песни в кругу друзей. Участники музейного объединения «Истоки»

В течение акции:

фотозона «Тепло русской печки»,

выставки: «Памяти павших», «Заслуженные учителя района», «Поэты нашего района», «Кто нас

выводит в мастера,

мастер-класс «Наброски карандашом»

Адрес: 658620, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Центральная, 7.

Отдел «Районный краеведческий музей» МБУК МфКЦ Залесовского района Алтайского края

16.00 – 17.00 Открытие Всероссийской акции «Ночь музеев - 2023», презентация: «Залесовский музей: прошлое и настоящее»

17.00 – 18.00 Мастер-класс Для детей «Кукла-оберег Ангел»

18.00 – 19.00 Встреча с интересным человеком Т.П. Горячкиной в рамках Года педагога и наставника: «Слово учителя»

19.00 – 19.30 Мини экскурсия по выставке по результатам археологической разведки в долине р. Мельничной Залесовского округа: «Древнейшее заселение земли Залесовской»

19.30 –21.00 Музыкальная гостиная: «Родные напевы»

Адрес: 659220, Залесовский район, с. Залесово, ул. Партизанская, 63.

Отдел по музейной деятельности «Заринский межпоселенческий краеведческий музей» МКУК «МфКЦ» Заринского района Алтайского края,МБУК «Мемориал Славы»

16.00 Открытие акции «Ночь музеев»

16.10 Старт межмузейного призового квеста «Лучший посетитель!»

Уличная площадка «Заринский краеведческий музей»:

16.10 Катание на пони и бричке

16.00 – 19.00 Ярмарка мастеров «Сорокинская ярмарка»

16.15 Дегустация чая из русского самовара Уличная площадка «Мемориал Славы» 16.00 – 18.00 Работа полевой кухни «Солдатский привал»

16.15 – 17.00 Мастер-класс «Сборка макетного оружия: автомат Калашникова»

16.30 – 17.00 Призовая военно-спортивная эстафета «Быстрые, ловкие, смелые»

16.00 – 20.00 Выставка под открытым небом «Солдаты Победы» Внутримузейная площадка «Мемориал Славы» 16.00 – 20.00 Фотозона «Солдат Великой Отечественной войны»

17.00 – 17.30 Мастер-класс «Основы первой медицинской помощи»

18.00 – 18.30 Призовой интеллектуальный квест «Военный эрудит» Внутримузейная площадка «Заринский краеведческий музей» 16.15 – 20.00 Рисование песком «Пескография»

16.00 – 20.00 Работа фотозон (фотозона в народных костюмах «Русские традиции» от Центра

народной культуры; фотозона «Ночь музеев – 2023»)

16.00 – 20.00 Работа творческого арт-пространства и игротеки

17.00 – 17.40 Музейная программа – научные опыты «Лаборатория юного исследователя»

16.30 Старт внутримузейного призового квеста «Дорогами бессмертного полка»

17.30 Мастер-класс по сборке пулемёта «Максим» от военно-патриотического клуба «Память»

16.30 – 19.00 Творческая мастерская (Мастер-класс от Центра народной культуры «Русский

народный орнамент» штамп-оттиск рисунка на ткани; Мастер-класс по плетению из лыка)

18.30 Экскурсия по выставке «Герои с вечно русским сердцем»

18.50 Экскурсия по выставке «Война на первых полосах»

18.30 – 19.00 Познавательная призовая викторина «Кругозор», приуроченная к Году педагога и

наставника

19.30 – 20.00 Подведение итогов межмузейного квеста «Лучший посетитель!» Вручение призов

19.30 – 20.00 Выставка-дегустация «Русский сбитень» с пирогом

Адрес: 659100, г. Заринск, ул. Ленина, 25.

Музей истории туризма и краеведения МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Заринска

18.00 – 20.00 Викторина «Узнай, Алтай!»

18.00 – 18.30 Торжественное открытие стенда «Наставники музея», посвященного педагогам-создателям музея, в рамках Года педагога и наставника

18.30 – 19.00 Квест по основным экспозициям: «Знакомьтесь, Музей!»

18.30 – 20.00 Работа выставки «Первый на Эвересте», посвященной 75-летию В.С.Балыбердина с показом фильма и примеркой альпинистского снаряжения

18.30 – 20.00 Мини-экспозиция «Памяти героев СВО – жителей Заринска»

18.30 – 20.00 Стена отзывов «Мой любимый учитель», в рамках Года педагога и наставника

18.30 – 20.00 Мастер-класс по украшению игрушек из глины

19.00 – 20.00 Мастер-класс по изготовлению оберега «Птичка»

Адрес: 659100, г. Заринск, ул. С. Республик, 7.

МБУК «Музей истории развития горного производства имени Акинфия Демидова» города Змеиногорска

18.00 Церемония открытия акции «Ночь музеев - 2023»

18.10 Экскурсия «Сказание об Акинфии Демидове»

19.00 Презентация выставки «Листая памяти страницы»

19.30 Презентация выставки «Из истории образования Змеиногорска »

20.00 Творческая встреча на выставке музыкальных инструментов «На вечер гармонистов спеши, не опоздай»

21.00 – 22.00 Познавательно-игровая программа на территории музея:

Квест - игра «Ночные приключения в музее»

Мастер-класс «Намотай портянку».

Адрес: 658480, г. Змеиногорск, ул. Щорса, 13.

«Зональный исторический музей» структурное подразделение МКУК «Зональный МфКЦ»

13.00 – 13.15 Открытие фотовыставки «Детство – это я и ты», посвященной Десятилетию детства и юбилею Зонального района

14.00 – 16.00 «Его величество, самовар!» мероприятие для учащихся 4-6 классов

16.00 – 18.00 Мероприятие, посвященное юбилею Зонального района «Вот, где нам посчастливилось родиться»

Адрес: 659400, Алтайский район, с. Зональное, ул. Ленина, 28.

МБУК «Каменский районный краеведческий музей»

18.00 – 18.30 Открытие акции «Ночь музеев - 2023»

18.30 – 19.10 Познавательная программа «Память о прошлом – дорога в будущее» о музейной коллекции оружия и изобретателе оружия Калашникове М.Т.

19.10 – 19.40 Экскурсия в форме квеста«Технологии прошлого» по выставке предметов быта из собрания музея кон. XIX –нач. ХХ вв.

19.40 – 20.10 Интерактивная программа в отделе природы «Послание древних предков»

20.10 – 21.00 Квесты и экскурсии по залам музея «Музейные загадки» В течение акции: Фотосессии в интерьерах музея и в организованных фотозонах: «КЛАССный день», «Рыбацкая старина», «Мастерская фотографа»; «Свидетели века» Мастер-классы: «Народные традиции» (валяние из шерсти сувенирных валенок и плетение брасле-тов-

оберегов из шнура в технике макраме);

«Красивые штучки своими руками» (изготовление изделий из UF – смолы с элемен-тами

декора; браслетов и бижутерии); Выставки: «Они нам щедро дарят знания и свет»,

«Мастерская фотографа»,

«Учебные пособия царской России»

Аквагрим.

Адрес: 658700, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 49.

Структурное подразделение «Ключевский районный краеведческий музей» МБУК «МфКЦ»

Детская программа:

15.00 – 16.00 Урок чистописания

16.00 – 17.00 Игровая программа «Образ учителя в фильмах и мультфильмах»

17.00 Открытие акции «Ночь Музеев – 2023»

17.15 Музейная презентация «Учительские династии Ключевского района»

18.00 Исторический час «Первые учителя земли Ключевской»

20.00 Открытие выставки картин «Учитель и его ученики»

Адрес: 658980, Ключевский район, с. Ключи, ул. Советская, 4.

МБУК «Колыванский музей истории камнерезного дела на Алтае»

16.00 Открытие акции «Ночь Музеев 2023»

16.30 – 20.00 Познавательная программа «Красота камней Алтая»

Выставка – «Наши любимые учителя»

Дегустация чая из колыванских трав

Адрес: 658332, Курьинский район, с. Колывань, ул. Ломоносова, 2.

Отдел «Косихинский районный краеведческий музей» МБУК «МфКЦ Косихинского района»

19.00 – 19.15 Открытие акции «Ночь музеев-2023»

19.15 – 21.00 Литературно-музыкальный вечер «Учитель – профессия дальнего действия, главная

на Земле!»

20.00 – 20.30 Познавательная викторина «Большая перемена».

20.30 – 23.00 Творческая мастерская:

«Плетение из бумажной лозы»

«Валенки-шептуны» мастер-класс по мокрому валянию

Адрес: 659820, Косихинский район, с. Косиха, ул. Советская, 18.

Красногорский районный краеведческий музей МБУК «МфКЦ» Красногорского района Алтайского края

17. 00 – 17.15 Открытие акции «Ночь музеев – 2023»

17.15 – 17.30 Открытие выставки «Свидетели времени» (фото, звуковая, видеотехника)

17.30 – 18.30 Праздничная программа

18.30 – 20.00 Квиз-плиз «Назад в прошлое»

20.00 Кинопоказ

В течение акции: выставка «Письма с фронта», выставка «Войны священные страницы навеки в памяти людской», фотозона, игровая мастерская для детей, мастер-класс.

Адрес: 659500, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская, 82.

«Районный краеведческий музей» МБУК «Краснощековский многофункциональный культурный центр»

17.00 – 17.10 Открытие акции «Ночь музеев – 2023»

17.10 – 17.30 Флешмоб «Пусть всегда будет солнце» к Десятилетию детства

17.30 – 18.00 Выставка-лекция «Ты выстоял, великий Сталинград!» к 80-летию Победы в Сталинградской битве

18.00 – 19.00 Рассказ-выставка «Эта земля твоя и моя» - книги о Краснощековском районе и его жителях

19.00 – 20.00 Программа Тигирекского заповедника с конкурсами для детей

20.00 – 20.30 Вечер-портрет «Жить, любить и верить!» о жизни и творчестве поэта Краснощековского района О.В.Перфильевой

20.30. – 20.50 Вечер «Ретро- песни»

20.50. – 21.20 Мастер – классы

21.20. – 21.30 Закрытие акции с награждением

В течение акции:

Выставка «Педагоги Краснощековского района, награжденные правительственными

наградами»

Самостоятельные экскурсии «Хранятся в музее предметы и тайны»

Адрес: 658340, Краснощёковский район, с. Краснощёково, ул. Ленина, 128.

Музейный сектор МБУК «Культурно-досуговый центр им. Н. Островского» г. Горняк Локтевский район

18.00 – 19.30 Тематическая программа «Песня русская – душа народная»

19.30 – 20.10 Путешествие в глубь веков «Тайны «золотого» человека»

20.10 – 21.00 Открытие персональной выставки преподавателя ДШИ М.А. Шевченко «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем»

21.00 – 21.30 Выставка-рассказ о куклах-оберегах «Храни меня, мой оберег»

21.30 – 21.45 Видеопрограмма «Живая нить традиций. Волшебная лоза»

21.45 – 22.45 Мастер-класс по мезенской росписи «В гостях у Марьи-искусницы»

21.45 – 23.30 Работа фотозоны «Прокрутим ленту времени назад…»;

В течение акции - выставки и экспозиции: «Память из семейного альбома», «Гвардейцы в небе», «Живая нить традиций», «Космические дали», выставка матрешек, выставка малых скульптур, «История горного производства», «Город, в котором я живу…», зал Воинской славы, зал природы.

Адрес: 658420, Локтевский район, г. Горняк, ул. Абашкина, 7 А.

Отдел по музейной деятельности «Мамонтовский районный краеведческий музей» МБУК «МфКЦ» Мамонтовского района Алтайского края

19.00 Открытие акции «Ночь музеев-2023»

19.05 – 20.05 Тематическая программа «Как рубашка в поле выросла»

20.05 – 21.00 Квест «По страницам старинных книг»

21.00 – 22.00 Мастер-класс «Плетение опояска на дощечках»

21.00 – 22.00 Мастер-класс «Пэчворк для начинающих»

21.00 – 22.00 Мастер-класс «Соленое тесто – красиво, интересно, необычно»

21.00 – 22.00 Аквагрим «Большая перемена»

20.05 – 22.00 Экскурсии по залам постоянно-действующей экспозиции

20.05 – 22.00 Экскурсии по временным выставкам:

«Наедине с кистью», к 110-летию со дня рождения Н.М. Сухих

передвижной выставке «В семье единой, семье сплоченной»

выставке работ С.Г. Мозгового (г. Барнаул).

Адрес: 658560, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, 142.

Музейно-выставочный отдел им. Я.Н. Скрипкова МБУК «Михайловский районный культурно-досуговый центр»

18.00 Открытие акции «Ночь музеев-2023»

18.30 – 21.00 Мастер-классы:

Мастер-класс по работе с вощиной «Секрет создания свечей»

Мастер-класс по росписи пряников «Пряничная страна»

Мастер-класс по созданию картин из шерсти «Шерстяная акварель»

В течение акции: экскурсии по выставкам «Многоликая Россия», «Оружие Победы», «Магия пейзажа».

Адрес: 658960, Михайловский район, с. Михайловское, ул. К. Маркса, 41.

«Межпоселенческий музей истории Немецкого национального района» структурное подразделение МБУК «МФКЦ ННР АК»

18.00 – 18.15 Открытие акции «Ночь музеев-2023»

Площадка № 1. Музей истории Немецкий национальный район, с. Гальбштадт Детская программа:

18.15 – 18.45 Конкурс детского рисунка на асфальте «Мое село – мой дом родной»

18.45 – 19.00 Подведение итогов конкурса рисунка на асфальте «Мое село – мой дом родной».

19.00 – 21.00 Экскурсии «Немецкого района с 1927 по 1938 год, Республика немцев Поволжья с 1918 по 1941 год».

19.00 – 21.00 Экскурсии «Такая выпала стезя» (о ветеранах ВОВ и трудармейцах, проживавших на территории села Гальбштадт) Площадка № 2. Центр немецкой культуры (19.00 – 21.00) Программа «История с.Гальбштадт и Республики немцев Поволжья»;

Презентация проекта «История с.Гальбштадт и Республики немцев Поволжья»;

Проведение квест – игры «По страницам истории российских немцев»

Проведение настольных игр «lerne Deutsch, entdecke altai!»(Люблю Алтай на немецком языке),Игра – Бинго. Угадай-ка «Одежда российских немцев», этнографическое лото «Вещи и предметы быта РН».

Подведение итогов работы площадки,

Награждение поощрительными призами победителей квест – игры, и настольных игр.

Адрес: 658870, Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул. Клубная, 4.

МБУК «Новоалтайский краеведческий музей им. В.Я. Марусина»

18.00 – 18.15 Открытие «Музейной ночи-2023»

18.00 – 19.00 Мастер-класс Н.В. Варовой «Рисунок в технике граттаж»

18.15 – 18.30 Театрализованное представление учащихся Детской школы искусств № 1 «О войне, о мире, о любви», посвященная поэтам ХХ века

18.30 – 19.00 Развлекательный квест «Таинственный мир музея»

19.00 – 20:00 Выставка и мастер-класс Бобровского модельного дома культуры «Деревенский сундучок» (лоскутная игрушка, куклы в технике амигуруми)

19.00 – 20.30 Мастер-класс росписи по дереву И.Л. Дубовцевой «Уроки мастерства»

18.00 – 21.00 Выставка поделок из бересты И.В. Шершневой;

18.00 – 21.00 Работа постоянных экспозиций и временных выставок музея.

В течение акции выставки:

«Степан Двойнос – 100 лет», посвященная 100-й годовщине со дня рождения С.К. Двойноса и Году педагога и наставника;

«Этих дней не смолкнет слава»;

«ЭНАМ – Экспедиции Новоалтайского музея»;

Мини-выставка предметов бытовой техники СССР второй половины ХХ века «Дом быта»

Адрес: 658087, г. Новоалтайск, ул. XXII Партсъезда, 9.

Павловский историко-художественный музей им. Г.Ф. Борунова филиал МБУК «Библиотечно-музейный центр Павловского района Алтайского края»

Площадь Ленина. 20.00 Открытие акции «Ночь музеев-2023»

21.20. Встреча гостей с караваем. Чайный столик в русско-народном стиле с забытыми рецептами

русской кухни Площадка № 1. Картинная галерея. Павловск, ул. Ленина, 16. 20.15. Работа выставки «Шедевры» из фондов Государственного художественного музея

Алтайского края

20.40 Театрализованное представление «Банщик»

20.40 Ярмарка народного творчества жителей Павловского района

21.30 Праздничная концертная программа «Песня – душа народа!»

21.00. Мастер классы: аквагримм, изготовление народной куклы

22.30 Показ фильма о педагоге-народнике, руководителе детского образцового коллектива Алтая хореографического ансамбля «Улыбка» Т.А. Лель Площадка № 2. Краеведческий музей. Павловск, ул. Пионерская, 5

20.00 Работа экспозиции «Русская изба», посвященной русской народной культуре

21.00 Выступление ансамбля «Сибириночка» – «У песни русская душа»

21.40. Выступление Казачьего хора «О любви, о воле и казачьей доле!»

21.00 Мастер-классы: роспись: гжель, хохлома, городецкая, жостовская,

резьба по дереву,

лозоплетение.

Адрес: 659000, Павловский район, с. Павловск, ул. Пионерская, 5, ул. Ленина, 16.

«Петропавловский районный краеведческий музей» МБУК «Многофункциональный культурный центр» Петропавловского района Алтайского края

18.00 – 18.15 Открытие акции «Ночь музеев-2023»

18.15 – 18.45 Экскурсия по музею «Великой Победе посвящается», к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне

18.45 – 19.00 Выставка «Закрыли тетради – ушли воевать» о педагогах – участниках Великой Отечественной войны

19.00 – 19.30 Выставка «Музею 40»

19.30 – 20.00 Презентация-экскурсия по улицам Петропавловского «Дома и судьбы»

20.00 – 20.30 Презентация-выставка «Школьный учитель»

20.30 – 22.00 «Живая» выставка «Хранители старины», встреча-воспоминание «Секреты бабушкиного сундука»

21.30 – 22.00 Фотозона «Школьные годы чудесные»

Адрес: 659660, Петропавловский район, с. Петропавловское, ул. Ленина 103.

Отдел по музейной деятельности «Поспелихинский районный краеведческий музей»

17.00 – 17.15 Открытие акции «Ночь музеев-2023». День дарителя.

Направление: Год педагога - наставника 17.15 – 17.30 Выставка «Галерея учительской славы»

17.30 – 18.00 Встреча-диалог «Учитель, воспитай ученика…»

18.00 - 18.15 Открытие персональной творческой выставки директора МОУ ПСОШ № 4 Савиновой Н.Н. «Дорогому наставнику». Направление: Военно-патриотическое 18.15 – 19.30 Краеведческий час «Должен и сын героем стать, если отец – герой»

19.30 – 20.00 Квест «Помнить будем, не забудем» (на территории Мемориала Славы)

19.30 – 20.45 Встреча – диалог «Дети. Войны. Какая огромная тяжесть на детские плечи легла…»

20.45 – 21.15 Музыкальный ретро-вечер «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?!»

21.15 – 22.00 Круглый стол «Остановите время, я сойду» Дополнительные услуги: 17.00 – 20.00 Творческие мастерские: «Поспелихинский мастер»

Адрес: 659700, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 5а.

«Ребрихинский районный краеведческий музей» структурное подразделение МКУК«МФКЦ Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина»

18.00 – 18.20 Открытие акции «Ночь музеев – 2023»

18.20 – 20.00 Культурно-просветительская программа, посвященная Году педагога и наставника в России «Учитель – профессия вечная»:

открытие выставки учителя, художника В. Кургаева «Призвание учить»,

открытие выставки «Школа текстильного рисунка Г. Белышева»

20.00- 21.30 Игровая программа «Вечерочные игры»:

фольклорная композиция «Сарафанное настроение» в исполнении детской студии

«Роднички» районной общественной организации «Родники Касмалы»

традиционные хороводные игры

20.00 – 21.30 Мастер-классы по народному творчеству: плетение поясов, художественная роспись

21.30 – 23.00 Творческая гостиная: ретроспективный показ спектакля «Свои люди – сочтемся», поставленного по пьесе драматурга А.Н. Островского Ребрихинским народным театром музыкальная программа «С.В. Рахманинов – гений русской музыки»

В течение акции: экскурсии по выставкам «Бойцами были на войне, учителями были в школе», «Призвание учить», «Школа текстильного рисунка Г. Белышева».

Адрес: 658540, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Революционная, 8.

Отдел по музейной деятельности «Родинский районный музей имени А.С. Цыбинова» МБУК «МфКЦ» Родинского района Алтайского края

18.00 – 18.20 Открытие акции «Ночь музеев-2023»

18.20 – 19.00 Конкурс рисунка на асфальте

19.00 – 19.30 Русские народные игры

19.30 – 20.00 Торжественное открытие выставки «Художники-землякам» Алтайского отделения ВТОО «Союз художников России»

20.00 – 21.00 Мастер- классы

18.00 – 22.00 Экскурсии по залам музея

18.00 – 22.00 Работа фотозоны

Адрес: 659780, Родинский район, с. Родино, ул. Советская, 4.

Филиал Романовский районный краеведческий музей МБУК «МфКЦ» Романовского района Алтайского края

14.00 – 14.15 Открытие детской программы акции «Ночь музеев-2023»

Детская программа: 14.15 – 15.15 Конкурс детского рисунка на асфальте «Мой любимый музей. Рисунки на все

времена», мастер-классы

15.20 – 16.00 Флешмоб «Танцуй со мной….»

16.00 – 17.00 Музейный квест «Путешествие по музею»

17.10 – 18.00 Мультфильм для детей

18.00 – 18.15 Открытие акции «Ночь музеев-2023»

18.15 – 20.00 Песенный фестиваль «Весна в моём сердце» В течение акции: Персональная выставка интерьерных картин почётного работника общего образования Р.Н. Плахотной «В поисках света. Творческий эксперимент», экскурсия, мастер – класс от автора, в рамках Года педагога и наставника

Выставка «Фронтовое фото. Лица Победы»

Экскурсии по экспозициям «Солдаты ХХ века», «Великая Отечественная война 1941 –

1945 гг.» Уличная площадка: Состязания на спортплощадке, посвященные 78-летию Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.

Живая картинка «Солдаты на отдыхе. Когда пушки молчат на войне» (солдатская каша,

песни под гармонь, солдатское письмо)

Шествие «барабанщиц» по парку

Ярмарка

Адрес: 658640, Алтайский район, Романовский район, с. Романово, ул. Советская, 69

МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска

Площадка № 1. Картинная галерея им. В.В. Тихонова. Адрес: г. Рубцовск,ул. Калинина, 15 (17.00–22.00) Программы: «Литературно-музыкальные зарисовки» - поэты и музыканты Рубцовска исполняют свои

произведения;

«Мы рисуем» - цикл мастер – классов для посетителей разного возраста;

«Музыка нас связала» - музыкальный батл творчески коллективов Рубцовска.

«Удивительный кукольный» - импровизация по мотивам спектаклей Кукольного театра им. А.К.

Брамана;

«И снова здравствуйте!» - экскурсии по залам картинной галереи; Площадка № 2. Краеведческий музей. Адрес: г. Рубцовск, пр-т Ленина, 137 А (17.00 – 22.00) Программа «Листая прошлого страницы»: «Открываем тайны экспонатов» - обзорная экскурсия по залам музея;

«Как жили наши предки» - экскурсия по выставке;

«Музейный кинотеатр» - показ кинохроники из фондов музея;

«Нам все по силам» - мастер-классы для посетителей разного возраста.

Адрес: 658223, г. Рубцовск, пр-т. Ленина, 137 А.

«Смоленский районный краеведческий музей» Структурное подразделение МБУ «МфКДЦ» Смоленского района Алтайского края

14.00 – 14.15 Открытие музейной акции «Ночь музеев-2023»

14.15 – 15.30 Презентация музейного проекта «Живая история»

15.30 – 16.00 Экскурсия-викторина «Поколение героев»

16.00 – 17.00 Встреча «Война и мир Лапсина Дмитрия Мартыновича», посвященная 105-летию содня рождения ветерана Великой Отечественной войны, героя Социалистического Труда Д.М. Лапсина

17.00 – 18.00 Экскурсии по выставкам «Учителя - фронтовики» и «Женщина – солдат»

18.00 – 19.00 Интерактивная площадка «Станция «Пионерская»

19.00 – 19.30 «Встреча с интересными людьми» - смоленским фалеристом - Зиновьевым Сергеем

В течение акции:

библиовыставка «Ангелина Ситнова – смоленский краевед и летописец»;

тематические выставки из фондов музея: «Смоленцы на параде Победы 1945 года», «Сталинградская битва: 80 лет спустя», «Лапсин Дмитрий Мартынович – легендарный учитель, воин-победитель и руководитель».

Адрес: 659600, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Советская, 67.

Смоленский историко-мемориальный музей А.П. Соболева» структурное подразделение МБУ «МфКДЦ» Смоленского района Алтайского края

Детская программа: 11.00 – 11.15 Открытие деткой программы акции «Ночь музеев - 2023»

11.15 – 11.45 Выступление детской театральной группы «Радуга» МКДЦ

11.45 – 12.30 Путешествие по страницам произведений А.П. Соболева «Мое детство»

12.30-13.00 Песни для детей разных лет в режиме караоке Общая программа: 17.00 – 17.15 Открытие акции «Ночь музеев 2023»

17.15 – 19.00 Встреча друзей музея «Ностальгия» - воспоминания о детстве, песни, рассказы В течение акции: Выставка детских рисунков «Рисуем детство».

Выставка рисунков взрослых «Куда уходит детство?»

Адрес: 659600, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Советская, 79.

Мемориальный музей М.С. Евдокимова МБУ «МКДЦ» Смоленского района

Тема: «История в истории. Михаил Евдокимов – жизнь, творчество, судьба»

19.00 – 19.15 – Открытие акции «Ночь музеев – 2023»

19.15 – 20.00 – «В кругу друзей» - воспоминание о М.С.Евдокимове

20.00 – 21.00 – «Песня, шутка, прибаутка, хлеб-соль гостям дорогим!»

21.00 – 24.00 – «Споёмте, друзья» - исполнение песен М.С. Евдокимова «Свободный микрофон у костра» (площадка на р.Катунь)

В течении акции:

выставка рисунков учащихся Верх-Обской СОШ «Наш Михаил Сергеевич»

фотовыставка «Перекрёстки судьбы»

музейная экспозиция из фондов музея и личных вещей из семьи Евдокимовых.

Адрес: 659618, Смоленский район п. Верх-Обский, ул. Центральная 14 Г.

«Советский районный краеведческий музей» отдел МБУК «МфКЦ» Советского района

Песни военных лет, мастер-классы, викторины, свободное посещение выставочного пространства

Адрес: 659540, Советский район, с. Советское, ул. Октябрьская, 2.

Солонешенский районный краеведческий музей филиал МБУК «МФКЦ» Солонешенского района Алтайского края

17.00 – 17.15 Открытие акции «Ночь музеев-2023»

17.15 – 18.15 Мастер-класс по плетению из бисера: «Цветик – семицветик»

18.15 – 18.40 Открытие авторской выставки Александры Заказовой «Волшебство бисера и мозаики»

18.40 – 19.40 Программа для детей и молодежи с участием фольклорного коллектива «Басенькие»: игры, песни, забавы

19.40 – 20.40 Мастер-класс «Граттаж»

20.40 – 21.10 Викторина музею «Знатоки музея»

21.10 – 22.10 Мастер-класс по рисованию акварельными красками «Антиляция»

22.10 – 23.10 Исторический час «Это наша история», в рамках Года педагога и наставника

23.10 – 24.00 «Песня для души» – исполнение песен советского периода

Дополнительные услуги: Экскурсии по выставкам музея, посвященным 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы.

Адрес: 659690, Солонешенский район, с. Солонешное, ул. Партизанская, 3.

МБУК «Славгородский городской краеведческий музей»

09.00 – 23.00 экскурсии по залам и экспозициям музея (исторический, отдел природы, выставочный зал, персональной выставке картин Р.Н. Смолькова «О прошлом – для будущего»)

11.00 – 13.00 Исторический квест «По следам войны»

13.00 Открытие инсталляции «Комната времён Великой Отечественной войны»

15.00 Театрализованное представление «Исторический портал. В гостях у Селютина»

18.00 Концерт «О наставниках с любовью», посвящённый Году педагога и наставника

20.00 Проведение игротек «Люби и знай родной Алтай»

20.00 Проведение мастер-классов: валяние из шерсти, изготовление славянской куклы-оберега Пеленашки

В течение акции работа выставок:

Выставка «Герои нашего времени»

Фотовыставка современных фотографов «Они ковали Победу»

Адрес: 658820, г. Славгород, ул. К. Либкнехта, 143.

Славгородский музей полиции

12.00 Тематическая экскурсия по экспозициям музея «Об истории славгородской полиции с 1917 года»

14.00 Выставка экспонатов и архивных документов «Хроника событий»

Адрес: 658820, г. Славгород, ул. Ленина 121/1.

Музей краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Славгородский педагогический колледж»

14.00 Обзорная экскурсия по музею педагогического колледжа «Страницы истории».

Адрес: 658820, г. Славгород, ул. Луначарского, д. 146.

«Табунский районный краеведческий музей» МБУК «МфКЦ» Табунского района Алтайского края

18.00 – 18.30 Открытие детской программы акции «Ночь музеев-2023»

18.30 – 19.10 Квест-игра «Путешествие по музею

19.20 – 20.00 Игровая программа «Большая перемена»

20.00 – 20.30 Открытие акции «Ночь музеев-2023»

20.30 – 21.30 Музейный урок «Учительские истории»

20.30 – 23.00 Концертно-музыкальная программа «Школьный вальс»

В течение акции:

выставка предметов и фотографий «Учитель-фронтовик», посвященная Дню Победы;

выставка предметов из фондов музея «Они в судьбе у каждого из нас», посвященная Году педагога и наставника.

Адрес: 658860, Табунский район, с. Табуны, ул. Ленина, 13.

«Тальменский районный краеведческий музей» филиал МКУК «ТМфКЦ»

18.00 – 21.00 Выставка работ члена Союза художников России С.И. Маркина, «Дружественный шарж» от художника

18.00 – 21.00 Работа фотозоны «На развалинах Рейхстага»

19.00 – 20.00 Мастер-класс «линогравюра» Серафима Князева

18.00 – 20.00 Мастер-класс «роспись по камням» Н.Н. Рожаева

18.00 – 21.00 Выставка «Дважды два четыре» к Году педагога и наставника с площадкой для фотосессий

19.00 – 21.00 Открытие видеосалона «Вспомни Все!» с показом видеофильмов конца 90-х гг.

Адрес: 658030, Тальменский район, с. Тальменка, ул. Куйбышева, 96.

Топчихинский районный краеведческий музей МБУК «Топчихинский ЦДК»

18.00 – 18.30 Мастер-класс в технике оригами «Птичка на ладошке»

18.30 – 18.45 Выставка по итогам конкурса рисунков к 78-летию Победы «Нет войне!»

18.45 – 19.15 Открытие выставки «История возникновения кинематографа»

19.15 – 20.00 Презентация «Кинохроника военных лет»

Адрес: 659070, Алтайский край, Топчихинский р-он, с. Топчиха, ул. Куйбышева 37

«Троицкий районный краеведческий музей» МБУК «Троицкий многофункциональный культурный центр»

18.00 – 18.15 Торжественное открытие акции «Ночь музеев – 2023»

18.15 – 19.00 Концертная программа «Война. Победа. Память.»

19.00 – 19.30 Тематическая экскурсия «Путешествие в историю. Вера в Победу». Презентация фильма «Наши земляки в годы ВОВ».

19.30 – 20.30 Детский военизированный квест «Путь к Победе»

19.30 – 20.30 Мастер-классы, игровые пятачки, военное поле «Интеллектуальный бой»

20.30 – 21.00 Полевая кухня «Щи да каша – пища наша»

21.00 – 21.20 Закрытие акции «Ночь музеев – 2023»

Адрес: 659840, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Комсомольская, 27.

«Тюменцевский районный историко-краеведческий музей» сектор МБУК «МфКЦ Тюменцевского района Алтайского края»

18.00 – 18.15 Открытие акции «Ночь музеев-2022»

18.15 – 18.45 Свободный осмотр экспозиций музея

18.45 – 19.15 Работа фотозоны «#Мыпомним!Мыгордимся!»

19.15–20.45 Мастер-класс «Создание декоративных свечей»

20.45–22.15 Мастер-класс «Картины в технике кинусайга»

20.45–23.00 Просмотр фильма «Праздники детства»

22.15 – 23.00 Мероприятие «Посиделки у самовара…»

Адрес: 658580, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Барнаульская, 14 Б.

«Угловский краеведческий музей» МБУК Угловский МфКЦ

19.00 – 19.15 Открытие акции «Ночь музеев-2023»

19.15 – 20.00 Выставка картин художников района

19.15 – 20.00 Фотовыставка В. Винтерколлера «Очарование»

20.00 – 20.45 Мастер-класс по каллиграфии «Я учусь писать красиво»

20.45 – 21.30 Выставка моделей военной техники Ю. Моргунова посвященная 80-летию Курской битвы

21.30 – 22.30 Музыкальный ретро-вечер «По волнам нашей памяти. Назад в СССР»

Адрес: 658270, Алтайский район, с. Угловское, пер. Урицкого, 1.

Усть-Калманский районный краеведческий музей МБУК «МФЦ Усть-Калманского района»

18.00 – 18.15 Детская программа.

18.15 – 18.35 Открытие акции «Ночь музеев-2023». Конкурс «Что ты знаешь о детских организациях района и их атрибутах?

18.30 – 19.20 Экскурсия «Образование района - вчера,сегодня,завтра»

19.15 – 21.00 Программа к 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне:

Воспоминания участника ВОВ Кабакова Н.Г.

Песни военных лет

Экскурсия у экспозиции «Никто не забыт – ничто не забыто!

В течение акции:

выставка "Факт о Заслуженных учителях РФ Усть-Калманского района";

встреча с Заслуженным учителем РФ А.А.Кузнецовой.

Адрес: 658150, Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, ул. Горького 50.

Усть-Пристанский районный краеведческий музей – структурное подразделение МКУК «Усть-Пристанский многофункциональный культурный центр»

17.30 Открытие акции «Ночь музеев - 2023»

17.40 Концертная программа преподавателей и учащихся Детской школы искусств «Мир музыки, в котором мы живем!»

18.15 Открытие выставки «Красота своими руками»

18.50 Мастер-класс по изготовлению украшения

19.50 Презентация постоянной экспозиции «Усть-Пристань купеческая»

В течение акции: выставка документов, фотографий из фондов музея «Свидетельства далекой войны», посвященной Дню Победы

Адрес: 659580, Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань, ул. 1 мая, д. 23

Отдел по музейной деятельности «Чарышский районный краеведческий музей» МБУК «Чарышский районный культурно-досуговый центр»

18.30 – 18.45 Открытие детской программы акции «Ночь музеев-2023»

19.00 – 20.00 Театрализованное представление «На Руси учились так»

21.00 – 22.00 Игровая танцевальная программа «Вечеринка с привидениями» Общая программа: 23.00 – 24.00 Экскурсия «И тайный шепот тихих улиц» - пешеходная экскурсия по улицам села В течение акции: «От гусиного пера до печатного станка» - выставка старинных книг и предметов из фондов музея ,

«Школьная вселенная» - выставка из фондов музея

Адрес: 658170, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Партизанская, д. 45.

Хабарский историко-краеведческий музей МБУК «Многофункциональный культурный центр Хабарского района Алтайского края»

15.00 Открытие акции «Ночь муззев». Обзорная экскурсия по экспозициям музея

15.10 Программа «Кадничанский И.Е. – писатель-краевед»

15.30 Открытие выставки самобытного художника В.Н. Саламатина «Зарисовки на память»

16.30 Творческая встреча с поэтом В.А. Гасан «Дарю вам капельки души»

17.30 «Играй гармонь!» – выступление баяниста – любителя Шиндлер И.И.

18.30 – 20.30 Торжественная программа, посвященная Году педагога и наставника «Педагог – не звание, педагог – призвание!»

21.00 Торжественное закрытие мероприятия

Адрес: 658780, Хабарский район, с. Хабары, ул. Леина, 36.

«Районный краеведческий музей» отдел МКУК «Многофункциональный культурный центр» Шипуновского района Алтайского края

17.00 – 17.10 Открытие акции «Ночь музеев-2023». Открытая площадка перед музеем

17.10 – 17.40 Тематическая программа «Вспомним Сталинград» в рамках Года празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко фашистских войск в Сталинградской битве

17.40 – 18.40 Работа площадок:

«Привал»

«Разбери автомат»

«От солдата до маршала»

«Каша-сила наша»

«Готов к труду и обороне»

18.40 – 19.30 Акция Плетение маскировочной сети участниками мероприятия для отправки в зону СВО для наших бойцов «Мы-вместе»

19.30 – 20.00 Экскурсии по музею для всех желающих

В течение акции: Работа фотозоны «Не красна изба углами, а красна пирогами»

Адрес: 658390, Шипуновский район, с. Шипуново, пр. Комсомольский, 91.

МБУ «Музей истории г. Яровое»

19.00 – 19.10 Открытие акции «Ночь музеев – 2023»

19.10 – 19.40 Программа с выступлением учащихся детской школы искусств «Калейдоскоп детства»

20.00 – 20.30 Выставка, посвященная педагогам-наставникам «В душе у каждого оставлен вами след»

В течение акции:

выставка предметов и фотографий из фондов музея «Путь к победе»,

выставка «Мой город – капелька России преподаватель учащихся художественного отделения ДШИ,

экскурсии, свободное посещение экспозиционных залов музея

Адрес: 658820, г. Яровое, квартал «А», 19.