Радость для глаз и желудка. Что готовят к юбилейному «Цветению маральника» на Бирюзовой Катуни

Жители и гости Алтайского края в десятый раз соберутся, чтобы насмотреться на ненаглядные розовые цветы, напиться пихтовым мохито и повеселиться. Организаторы фестиваля обещают, что соберут в этом празднике все лучшее, что было там за все эти годы. Об этом и других ближайших ярких событиях Алтайского края — в материале altapress.ru.

Гастродеревня и карта

«Цветение маральника» пройдет в субботу, 29 апреля, на «Бирюзовой Катуни». Праздник стал одним из 36 событий 2023 года, который получил федеральную субсидию 3,3 млн рублей, выиграв конкурс проекта «Повышение доступности туристических продуктов». Благодаря этому программу обещают сделать более разнообразной, а площадку — комфортной.

Впервые праздничная программа фестиваля продлится 10 часов. Рестораторы угостят участников на самом фестивале в Гастрономической деревне — организаторы в первый раз обустроят на «Бирюзовой Катуни» большой фудкорт. Гости с комфортом смогут попробовать блюда по старинным сибирским рецептам.

Кроме того, впервые рестораны подготовят для гостей и жителя края «Летнюю гастрокарту»: в ряде заведений появится специальное меню с новыми блюдами из алтайских продуктов. Их можно будет попробовать с конца апреля до осени. Подобный формат уже использовали в прошедшем туристическом сезоне — тогда шеф-повара приготовили меню к «Алтайской зимовке».

Эмоции и сувениры

На «Бирюзовой Катуни» будут работать несколько сцен и более 10 тематических площадок. Выступят лучшие коллективы края и приглашенные гости. Одна из главных локаций — зона сельского гостеприимства, где по традиции несколько районов края покажут всю свою туристическую красу. Например, в прошлые годы Солонешенский

район демонстрировал русскую горницу и проводил мастер-классы игры на балалайке, а Заринский знакомил гостей с Хозяйкой тайги.

В сувенирных лавках у ремесленников можно будет купить запоминающиеся колоритные подарки ручной работы: обереги, традиционную одежду из натуральных материалов, посуду и многое другое. Маленьких участников фестиваля займет детская площадка с батутами, каруселями, тиром, аниматорами и т.д.

Для гостей приготовят несколько эффектных фотозон. Сделать памятные снимки стоит и у других эффектных локаций «Бирюзовой Катуни»: у пары десятков скульптур, неподалеку от парк-отеля «Подгорица», гигантских очков Джона Леннона и железного дровосека с собачкой, и т.д. И, конечно, сфотографироваться рядом с виновниками торжества — цветущими розовыми кустами маральника.

Кульминацией праздника станет зрелищная вечерняя программа. Что увидят зрители — пока секрет.

«Цветение маральника» 2022. Ирина Пергаева.

Фестиваль занял первое место в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении» в Национальной премии Russian Event Awards 2022.

Продолжение последует

Как обычно, сразу с праздника можно отправиться на экскурсию к Тавдинским пещерам и памятнику Рериха, а также на пасеку, где угостят горным медом, бальзамами и травяным чаем. Повеселившись на «Цветении маральника», можно продолжить отдых: туроператоры организуют небольшие путешествия по Чуйскому тракту, чтобы гости насладились горами в цвету.

Обычно маршруты собирают самые знаменитые места Республики Алтай — слияние Чуи и Катуни, горы Северо-Чуйского хребта, Гейзерное озеро, Марс и т. д. Стоимость трехдневного тура стартует примерно от 16 тыс. рублей. Не исключено, что в этом году на фестивале снова можно будет взять в аренду дом на колесах и отправиться в самостоятельное путешествие.

30 тыс. человек посетили фестиваль в 2022 году.

«Цветение маральника» 2022. Ирина Пергаева.

Как добраться

Турзона находится в Алтайском районе, на левом берегу Катуни. Примерное расстояние от Барнаула — 290 км. На автомобиле до «Бирюзовой Катуни» можно доехать за 3−4 часа. Есть два заезда на территорию — один платный, через железный мост, а второй, через мост после села Соузга, — бесплатный.

Также туроператоры привозят и забирают назад гостей из Барнаула на автобусе. Примерная стоимость — от 1,2 тыс. рублей.

Вход свободный.

Спорт-спорт-спорт

Расскажем еще о нескольких событиях, которые произойдут в Алтайском крае в ближайшее время.

До 20 апреля открыта регистрация на «Медовый забег». Он пройдет рядом с пасекой, у верхнего озера «Бирюзовой Катуни» 30 апреля, на следующий день после «Цветения маральника».

Команда организаторов Altai3race анонсировала три дистанции: на 5, 10 и 21,1 км. Кроме того, в этот день проведут бесплатный детский забег на 500 м. За желтый цвет в форме организаторы похвалят. А за полноценный костюм пчелы подарят особый приз.

«Цветение маральника» 2022. Ирина Пергаева.

Поучаствовать в забеге могут люди старше 12 лет. Им потребуются документ, удостоверяющий личность, медицинская справка, выданная не ранее шести месяцев до дня соревнований, и спортивная страховка.

Другое событие — на станции Тягун, на горнолыжном комплексе Berloga с 6 по 10 мая проведут чемпионат Сибири по трофи-рейдам.

Внедорожники будут покорять болота, реки, канавы и крутые спуски. А в финале пилотов и штурманов будут ждать плов, призы и праздничный салют.

Ночь осмотра экспонатов

В 17-й раз в Барнауле проведут всероссийскую «Ночь музеев». 20 мая, с 19:00 по 02:00, галереи, выставочные залы и музеи будут ждать посетителей. Вместе с экскурсиями, познавательными и развлекательными программами.

Торжественное открытие пройдет в 18:00 на ул. Мало-Тобольской. Входной билет в каждое учреждение будет стоить 100 рублей. Купить его можно в музее-участнике, онлайн или по Пушкинской карте в начале мая. Дошкольники посещают событие бесплатно.

Музейная ночь 2022. Ирина Пергаева. Музейная ночь 2022. Art house CODE. Ирина Пергаева. Музейная ночь 2022. Ирина Пергаева. Музейная ночь 2022. Ирина Пергаева.

Как обычно, в Барнауле продлят работу общественного транспорта. Организаторы напомнили, что ночью несовершеннолетних участников должны сопровождать взрослые.

Подробную программу «Ночи музеев» опубликуют на сайте министерства культуры Алтайского края и на музейных порталах во второй половине апреля.

Венки — в воду

4 июня в селе Топольное пройдет фольклорный фестиваль «Троицкие гуляния». Потомки старообрядцев будут водить хороводы в старинных нарядах и учить гостей молодецким игрищам.

Кроме того, участников ждут ритуальные обеды кержаков за большим столом, песни, танцы и демонстрация обрядов. Один из самых красивых — отправка венков по реке.

После фестиваля туристы могут отправиться дальше, чтобы посетить знаменитую Денисову пещеру, каскад водопадов на реке Шинок и музей истории и старообрядчества в селе Сибирячиха.