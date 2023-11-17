19 ноября
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Жизнь

Для барнаульских школьников проведут бесплатную консультацию по подготовке к ЕГЭ по литературе

Алтайский филиал РАНХиГС проведет для школьников бесплатную консультацию к ЕГЭ по литературе, сообщает администрация города.

Акция "100 баллов до победы" в лицее №122. ЕГЭ.
Акция "100 баллов до победы" в лицее №122. ЕГЭ.
Министерство образования и науки Алтайского края.

Ее проведет Артем Шмаков, и.о. зав. кафедрой медиакоммуникаций, русского языка и риторики Алтайского филиала РАНХиГС, кандидат филологических наук.

Шмаков расскажет, как построить краткий ответ в каждом сочинении на экзамене, чтобы получить максимальный балл.

Отмечается, что консультация пройдет 23 ноября в 16:40 в очном формате на ул. Партизанская, 187, в аудитории С201. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

Ранее сообщалось, что алтайский министр образования рассказал, как пройдут выпускные экзамены и как современные дети выбирают профессию.

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