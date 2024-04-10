12 апреля
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Здоровье

Врачи рассказали, кому нельзя есть яйца

Некоторым категориям людей лучше не есть яйца, сообщает 74.ru.

Яйца, продукты, здоровое питание.
Яйца, продукты, здоровое питание.
pixabay.com/

Аллергия

Аллергию на белок врачи ставят на первое место в причинах, по которым нельзя есть яйца. Особенно если она протекает в тяжелой форме — с отеками Квинке, анафилактическими и генерализованными кожными реакциями.

Холестерин

В одном яйце содержится почти суточная норма холестерина — 200–275 мг при рекомендуемой норме 300 мг в сутки. Людям, у которых он повышен, от употребления продукта лучше воздержаться.

Заболевания ЖКТ

Яйца не следует есть при панкреатите в состоянии обострения. Также с осторожностью стоит употреблять их при заболеваниях печени и желчного пузыря, поскольку желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни.

Сердечно-сосудистые заболевания

Тем, кто имеет в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, нужно разделять яйца на белок и желток. В белке содержится полезный и полноценный животный белок, а в желтке — животный жир, который частично относится к вредным жирам.

Ранее самый полезный сорт сыра назвал врач.

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