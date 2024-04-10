Аллергия
Аллергию на белок врачи ставят на первое место в причинах, по которым нельзя есть яйца. Особенно если она протекает в тяжелой форме — с отеками Квинке, анафилактическими и генерализованными кожными реакциями.
Холестерин
В одном яйце содержится почти суточная норма холестерина — 200–275 мг при рекомендуемой норме 300 мг в сутки. Людям, у которых он повышен, от употребления продукта лучше воздержаться.
Заболевания ЖКТ
Яйца не следует есть при панкреатите в состоянии обострения. Также с осторожностью стоит употреблять их при заболеваниях печени и желчного пузыря, поскольку желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни.
Сердечно-сосудистые заболевания
Тем, кто имеет в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, нужно разделять яйца на белок и желток. В белке содержится полезный и полноценный животный белок, а в желтке — животный жир, который частично относится к вредным жирам.
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