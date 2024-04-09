Стало известно, что поддержка со стороны родных и друзей помогает избегать переедания на нервной почве, сообщает Lenta.ru .

Переедание на фоне стресса — это частая поведенческая реакция, при которой люди потребляют много высококалорийной или сладкой пищи. Такая привычка может привести к ожирению и диабету.

Ученые провели два эксперимент, в котором людей разделили на четыре группы. В первой их поддерживали лучшие друзья, во второй — незнакомцы. Члены третьей группы должны были подбадривать себя сами, а четвертой не давали никаких указаний.

Участникам давали разные поручения, чтобы вызвать стресс. После ряда испытаний людям предложили на выбор высококалорийные и диетические блюда. Члены группы дружеской поддержки брали меньшие порции пищи. Это указывает на снижение потребности в еде при стрессе.

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