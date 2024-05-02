На Телецком озере отмечают весенний пролет лебедей. Фото

В первые дни мая на Телецком озере были замечены лебеди. Фотографиями поделился Алтайский заповедник.

Сотрудники Алтайского заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко заметили и сфотографировали группу птиц, остановившихся на отдых неподалеку от села Яйлю. По мнению специалистов, это стайка малых лебедей.

Для Алтайского заповедника малый лебедь — это редкая залетная птица. Он немного меньше лебедя-кликуна, и в полете их легко перепутать. Но если присмотреться, можно увидеть различия. У малого лебедя шея толще и короче, а клюв черный с желтым основанием. У лебедя-кликуна желтый цвет занимает больше половины площади клюва.

Малый лебедь гнездится в заболоченной тундре Евразии, а на пролете встречается по всей Сибири. Это северный вид.

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