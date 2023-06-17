18 июня
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Здоровье

Врач-терапевт советует не пить квас из общей бочки

Врач терапевт и диетолог Елена Игнатикова советует не покупать разливной квас из общей бочки. Он может стать причиной серьезного отравления. Об этом сообщают РИА Новости.

Квас в бочке.
Квас в бочке.
hitrostigizni.ru

Врач уверяет, что в летнее время особенно опасными могут быть просроченные крафтовые лимонады или квас. Это связано с их небольшим сроком годности. При воздействии высоких температур или поврежденной упаковки, эти напитки могут стать причиной серьезного отравления.

Также Игнатикова обращает внимание, что продавцы кваса из общих бочек могут не соблюдать правила гигиены. Например, не мыть руки или посуду, в которую наливают напиток.

Так в Барнауле продавщица разливного кваса из бочки на улице Малахова, 45 дула в бутылки, чтобы их расправить перед наливом. Роспотребнадзор вынес предостережение владельцу бочки о недопустимости нарушений санитарный требований.

Врач советует покупать пастеризованные прохладительные напитки, которые продаются в индивидуальных герметичных упаковках. Пастеризация "убивает вредные микроорганизмы, которые могут испортить продукт и вызвать отравление", пояснила Игнатикова .

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