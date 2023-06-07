9 июня
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Жизнь

Можно ли не ходить на работу в аномальную жару

В Сибири стоит аномальная жара чуть ли не с первого дня лета. С 5 по 8 июня в Алтайском крае температура поднимается до +36, жители региона падают в обмороки и получают ожоги. Altapress.ru разбирался, как в таких условиях работать и можно ли уйти домой, если в офисе душно.

Жара
Жара
СС0

Роспотребнадзор опубликовал правила, при которых рабочие действительно могут уйти домой раньше или вовсе на нее не приходить.

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Если в офисе стоит жара в 28,5 градусов, рабочий день рекомендуют сократить на час. При 29 градусах - уже на два. Если в помещении приходится работать с температурой в 30,5 градуса - уйти домой можно на четыре часа раньше.

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Кроме того, температура в помещении должна быть 24-25 градусов. То есть при включенных кондиционерах не нужно опускать температуру ниже этого предела.

Кондиционеры
Кондиционеры
ССО
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Если вы работаете на открытом воздухе,Ю а на улице уже 32 градуса, обязательно нужно делать перерывы. Работать нужно 15-20 минут, отдыхать - 10-12 в охлаждаемых помещениях. В специальной одежде продолжительность работы (без учета отдыха) должна быть 4-5 часов. Без спецодежды - 1,5-2 часа.

Вода. Ладонь. Отключение воды.
Вода. Ладонь. Отключение воды.
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К тому же, правильно нужно пить воду. Ее температура должна быть 10-15 градусов. Пить ее нужно часто, но понемногу. Примерно одну чашку каждый 20 минут.

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